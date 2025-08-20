augusztus 20., szerda

István névnap

28°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez igen!

1 órája

Ilyen még nem volt! „Bulivonatok” indulnak a Halott Pénz-koncert után Debrecenből

Címkék#vonat#debreceni virágkarnevál#máv#közlekedés#menetrend#busz#Halott Pénz#koncert#felvonulás

Haon.hu

Az augusztus 20-i esti karneváli felvonulást és koncertet követően is segít hazajutni a MÁV-csoport, több járatot is indítanak éjszaka Debrecenből – hívta fel rá a figyelmet a MÁV közleménye alapján a debreceni önkormányzat. Mint kiderült, éjfélkor Hajdúszoboszló-Püspökladány, Nyíregyháza, illetve Hajdúböszörmény-Hajdúnánás felé is indulnak vonatok, ráadásul mentesítő autóbuszokat is szolgálatba helyeznek a Nyírábrány, Nagykereki, valamint Hajdúsámson-Mátészalka felé vezető vonalon is. 

Ilyen még nem volt! „Bulivonatok” indulnak a Halott Pénz-koncert után Debrecenből
Ilyen még nem volt! „Bulivonatok” indulnak a Halott Pénz-koncert után Debrecenből
Fotó: Vida Marton Peter / Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A mentesítővonatok indulása:

  • 0:00-kor Püspökladány felé
  • 0:01-kor Nyíregyháza felé
  • 0:02-kor Hajdúnánás felé

A mentesítővonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A mentesítőbuszok indulása:

  • 0:03-kor Nyírábrány felé
  • 0:04-kor Mátészalka felé
  • 0:05-kor Nagykereki felé

A mentesítőbuszok a kijelölt buszmegállókban állnak meg, a Mátészalka felé közlekedő busz Apafa és Dombostanya megállóhelyet nem érinti.

Azt is megjegyezték, a járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe. A mentesítő autóbuszok a nagyállomás előtt lévő kijelölt megállóhelyekről indulnak majd. További részleteket a MÁV honlapján olvashattok.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu