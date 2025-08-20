Az augusztus 20-i esti karneváli felvonulást és koncertet követően is segít hazajutni a MÁV-csoport, több járatot is indítanak éjszaka Debrecenből – hívta fel rá a figyelmet a MÁV közleménye alapján a debreceni önkormányzat. Mint kiderült, éjfélkor Hajdúszoboszló-Püspökladány, Nyíregyháza, illetve Hajdúböszörmény-Hajdúnánás felé is indulnak vonatok, ráadásul mentesítő autóbuszokat is szolgálatba helyeznek a Nyírábrány, Nagykereki, valamint Hajdúsámson-Mátészalka felé vezető vonalon is.

Ilyen még nem volt! „Bulivonatok” indulnak a Halott Pénz-koncert után Debrecenből

A mentesítővonatok indulása:

0:00-kor Püspökladány felé

0:01-kor Nyíregyháza felé

0:02-kor Hajdúnánás felé

A mentesítővonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A mentesítőbuszok indulása:

0:03-kor Nyírábrány felé

0:04-kor Mátészalka felé

0:05-kor Nagykereki felé

A mentesítőbuszok a kijelölt buszmegállókban állnak meg, a Mátészalka felé közlekedő busz Apafa és Dombostanya megállóhelyet nem érinti.

Azt is megjegyezték, a járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe. A mentesítő autóbuszok a nagyállomás előtt lévő kijelölt megállóhelyekről indulnak majd. További részleteket a MÁV honlapján olvashattok.

