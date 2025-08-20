1 órája
Ilyen még nem volt! „Bulivonatok” indulnak a Halott Pénz-koncert után Debrecenből
Az augusztus 20-i esti karneváli felvonulást és koncertet követően is segít hazajutni a MÁV-csoport, több járatot is indítanak éjszaka Debrecenből – hívta fel rá a figyelmet a MÁV közleménye alapján a debreceni önkormányzat. Mint kiderült, éjfélkor Hajdúszoboszló-Püspökladány, Nyíregyháza, illetve Hajdúböszörmény-Hajdúnánás felé is indulnak vonatok, ráadásul mentesítő autóbuszokat is szolgálatba helyeznek a Nyírábrány, Nagykereki, valamint Hajdúsámson-Mátészalka felé vezető vonalon is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A mentesítővonatok indulása:
- 0:00-kor Püspökladány felé
- 0:01-kor Nyíregyháza felé
- 0:02-kor Hajdúnánás felé
A mentesítővonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
A mentesítőbuszok indulása:
- 0:03-kor Nyírábrány felé
- 0:04-kor Mátészalka felé
- 0:05-kor Nagykereki felé
A mentesítőbuszok a kijelölt buszmegállókban állnak meg, a Mátészalka felé közlekedő busz Apafa és Dombostanya megállóhelyet nem érinti.
Azt is megjegyezték, a járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe. A mentesítő autóbuszok a nagyállomás előtt lévő kijelölt megállóhelyekről indulnak majd. További részleteket a MÁV honlapján olvashattok.
Ajánljuk még:
Színes füstbe borult a debreceni tér, hatalmas élmény volt idén is a karneváli élményfutás – fotókkal
Egy gombostűt nem lehetett leejteni Rúzsa Magdi debreceni koncertjén – fotókkal, videóval
Óriási tömeggel indult el a menet a Debreceni Virágkarneválon – fotókkal, videóval