Visszatér a Debreceni Virágkarnevál egyik népszerű eseménye - fotókkal

A Debreceni Virágkarnevál egyik legszínesebb és legvidámabb eseménye, a Galiba Gyermekfesztivál idén új köntösben tér vissza, még több helyszínnel, programmal és meglepetéssel. Az augusztus 16–a 20–a között zajló fesztivál célja, hogy a legkisebbek és családjaik is aktívan bekapcsolódhassanak a karnevál varázslatos világába. Mindezt úgy, hogy maguk is részeseivé válnak az ünnepnek.

Augusztus 16–a és 20–a között rendezik meg a Debreceni Virágkarnevált

Forrás: Vida Márton Péter

Új helyszín, új élmények a Debreceni Virágkarneválon

Az idei év legnagyobb újdonsága, hogy a Galiba programjai nemcsak a Nagyerdei Kultúrparkban található Vidámparkban, hanem a belváros szívében, a Régi Városháza udvarán is helyet kapnak. A belvárosi helyszín egy valódi mesekertté változik, ahol augusztus 16-tól 19-ig minden nap ingyenes családi programok, kézműves foglalkozások, táncház, valamint bábszínházi előadások várják a gyermekeket és szüleiket. A szervezők célja, hogy a gyerekek ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek a karneválnak.

Emellett gyerekkoncertekkel készülnek a Dósa nádor téren is, valamint innen indul a Galiba Gyermekkarnevál is.

Felvonulás saját virágkocsikkal

Az egyik legkülönlegesebb esemény a Galiba Gyermekkarnevál, amelynek keretében 16 debreceni óvodás csoport és a karneválhoz kapcsolódó tánccsoportok legfiatalabb tagjai saját, általuk díszített virágkocsikkal vonulnak végig a város főutcáján.