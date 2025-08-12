augusztus 12., kedd

Debreceni Virágkarnevál

1 órája

Visszatér a Debreceni Virágkarnevál egyik népszerű eseménye - fotókkal

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#Galiba Gyermekfesztivál

Idén újra visszatér a Galiba Gyermekfesztivál. A Debreceni Virágkarnevál idén is minden korosztálynak biztosít programokat.

Haon.hu

A Debreceni Virágkarnevál egyik legszínesebb és legvidámabb eseménye, a Galiba Gyermekfesztivál idén új köntösben tér vissza, még több helyszínnel, programmal és meglepetéssel. Az augusztus 16–a 20–a között zajló fesztivál célja, hogy a legkisebbek és családjaik is aktívan bekapcsolódhassanak a karnevál varázslatos világába. Mindezt úgy, hogy maguk is részeseivé válnak az ünnepnek.

Augusztus 16–a és 20–a között rendezik meg a Debreceni Virágkarnevált
Forrás: Vida Márton Péter

Új helyszín, új élmények a Debreceni Virágkarneválon

Az idei év legnagyobb újdonsága, hogy a Galiba programjai nemcsak a Nagyerdei Kultúrparkban található Vidámparkban, hanem a belváros szívében, a Régi Városháza udvarán is helyet kapnak. A belvárosi helyszín egy valódi mesekertté változik, ahol augusztus 16-tól 19-ig minden nap ingyenes családi programok, kézműves foglalkozások, táncház, valamint bábszínházi előadások várják a gyermekeket és szüleiket. A szervezők célja, hogy a gyerekek ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek a karneválnak.
Emellett gyerekkoncertekkel készülnek a Dósa nádor téren is, valamint innen indul a Galiba Gyermekkarnevál is. 

Felvonulás saját virágkocsikkal 

Az egyik legkülönlegesebb esemény a Galiba Gyermekkarnevál, amelynek keretében 16 debreceni óvodás csoport és a karneválhoz kapcsolódó tánccsoportok legfiatalabb tagjai saját, általuk díszített virágkocsikkal vonulnak végig a város főutcáján.

Sajtótájékoztató a Galiba Gyermekfesztiválról

Fotók: Vida Márton Péter

A felvonulás augusztus 19-én, kedden 17:00 órakor indul a Dósa Nádor térről, és a kis virágkocsik karneváli menete 18:30-kor érkezik meg az Emlékkertbe, ahol 19:00 órakor a Kiskalász zenekar gyerekkoncertje koronázza meg az élményt. A kiskocsik augusztus 20–21-én is megtekinthetők lesznek az Emlékkertben, így azok is megcsodálhatják a gyerekek munkáját, akik lemaradtak a felvonulásról.

A felvonulás pontos útvonala:

Dósa nádor tér - Rózsa utca - Piac utca - Nagytemplom - Emlékkert

A felvonulás ingyenesen megtekinthető a Rózsa utcánál és a Kossuth téren található lelátóról.

Vidámság minden nap – a Vidámparkban is

A Nagyerdei Kultúrpark idén is hozza az ünnepi forgatag hangulatát. Augusztus 16–20. között minden nap bábelőadásokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal és természetesen a megszokott vidámparki élményekkel várják a családokat. A Galiba így egyszerre jelent kulturális, közösségi és szórakoztató programot – igazi találkozási pont kicsiknek és nagyoknak.
A vidámparki programokban magyar és külföldi produkciók, koncertek, tánc, tudományos kísérletek, előadások és performanszok is megtalálhatók.
Minden nap 14:00 órától estig várják a vidámparkban a vendégeket. A fellépők között a Vojtina Bábszínházzal, az Agóra Tudományos Élményközponttal vagy a LESZ DANCE tánccsoporttal is lehet találkozni. A külföldi kultúrák felé is nyit a rendezvény: megismerkedhetünk szerb néptánccal, vagy holland gólyalábasokkal, de elkápráztatják majd közönségüket olasz zászlóforgatók is.
A vidámpark teljes területe egy élményvárossá alakul át:
A barokk körhintától egészen a dodzsemig lépten nyomon táncelőadásokba, performanszokba, koncertekbe, bemutatókba és izgalmas kitelepülésekbe botlunk majd.

A Galiba Fesztivál teljes programja megtekinthető a debreceniviragkarneval.hu oldalon, vagy böngészhető a hétfőtől város több pontján is elérhető karneváli programfüzetben. 

