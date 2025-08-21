Idén is hatalmasat szólt a Debreceni Virágkarnevál

Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben

Már korán reggel, 7 óra magasságában hatalmas tömeg várta a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonulását augusztus 20-án, szerdán. A művészi precizitással megalkotott virágkocsik készen álltak, a fellépőknek pedig még csak melegíteniük se nagyon kellett volna, hiszen az időjárás gondoskodott róla, hogy ne hűljenek ki az ízületeik. A hagyományhoz híven a Rózsa utcáról a Kossuth téren át indult el a karneváli menet, majd a Hatvan utcát, a Bethlen utcát és az Egyetem sugárutat is érintette, végül pedig a Nagyerdei körúton haladt el. A 12 virágkocsit idén kétezer fellépő kísérte.