Idén is hatalmasat szólt a Debreceni Virágkarnevál
Súlyos baleset történt Hajdúhadházon. Mutatjuk, milyen volt a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben. Szerdai hírösszefoglalónk.
Hatalmas tömeg várakozott már a kora reggeli órákban is Debrecen belvárosában: megteltek az utcák emberekkel, gyakorlatilag a Szent Anna utcai villamosmegállótól a Nagytemplomig tolongtak az érdeklődők a kordonok mögött, hogy láthassák a szebbnél szebb virágkocsi-kompozíciókat, na meg persze a látványos produkciókat is, amelyek a kocsikat kísérik. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is elképesztő látványosnak ígérkezik, már csak azért is, mert feltűnik majd a karnevál történetének egyik legmagasabb remekműve.
Óriási tömeggel indult el a menet a Debreceni Virágkarneválon – fotókkal, videóval
Durva baleset Hajdúhadházon
Szerda délután baleset történt Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél – számolt be róla a haon.hu. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.
Durva baleset történt Hajdúhadházon! Több gyerek is megsérült, az egyik autó a tetején állt meg - fotókkal
Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben
Már korán reggel, 7 óra magasságában hatalmas tömeg várta a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonulását augusztus 20-án, szerdán. A művészi precizitással megalkotott virágkocsik készen álltak, a fellépőknek pedig még csak melegíteniük se nagyon kellett volna, hiszen az időjárás gondoskodott róla, hogy ne hűljenek ki az ízületeik. A hagyományhoz híven a Rózsa utcáról a Kossuth téren át indult el a karneváli menet, majd a Hatvan utcát, a Bethlen utcát és az Egyetem sugárutat is érintette, végül pedig a Nagyerdei körúton haladt el. A 12 virágkocsit idén kétezer fellépő kísérte.
Elképesztő látványt nyújtott a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – íme, a virágkocsik és a felvonulás – fotókkal, videóval
Ötvenedik alkalommal rendezték meg a a salakmotoros Debrecen Nagydíjat
Ausztrál győztest avattunk a jubileumi, 50. Debrecen Nagydíjon, de hosszú volt az odáig vezető út, amit tarkított dráma, motorhibák és bukások is. A verseny szervezői már a rajtgép első felcsapódása előtt színes programmal kedveskedtek a salakmotorozás szerelmeseinek. A főbejáratnál megnyílt kiállításon régi és új versenygépek, ereklyék és relikviák idézték fel a sportág gazdag múltját, miközben a klubteremben a jelen sztárjaival találkozhattak a Perényi Pál Salakmotor Stadionba kilátogató rajongók.
Oldtimer kiállítás várta az érdeklődőket
Figyelemreméltó járművekben a Debreceni Virágkarneválon idén sem volt hiány. A délelőtti felvonulást követően a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén sorakoztak a virágkocsik, hogy szerves részét képezzék a Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás programnak. Ez utóbbi felé vette stábunk az irányt, hogy a helyszínen nosztalgikus hangulatot képi és videós formában is továbbadhassuk nektek. Oldtimerek, autók, klasszikus motorok és kerékpárok között töltődtünk augusztus 20. délután.
Olyan verdák sorakoztak fel Debrecenben, amelyek után mindenki megfordul – fotókkal, videóval
Változik az időjárás
Nem tart már sokáig a hőség, úton van felénk a változás – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a HungaroMet. Bejegyzésükhöz ráadásul több radar- és műholdképet is csatoltak, amelyek igen riasztó képet festenek a Lukas névre keresztelt mediterrán ciklonról és az azt követő délnyugat-északkeleti irányba elnyúló frontzónáról. A meteorológusok szerint az érintett területeken a zivatarokat viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérheti.
Zivatarral, jégesővel közelít a Lukas-ciklon, hamarosan eléri az országot! – figyelmeztetést adott ki a HungaroMet!
Szent István művének alapjaira emlékeztet augusztus 20
Augusztus 20. Debrecenben egyet jelent a Debreceni Virágkarnevállal, de egyben ez a nap államalapításunk ünnepe is. Az elmúlt évek hagyományait követve, a cívisváros ezúttal is a Dósa nádor téri Szent István-szobornál tartotta megemlékezését.
Ha tiszteljük Szent István örökségét, egyértelmű számunkra, milyen döntéseket kell hozzunk – fotókkal
Elmarad a népszerű almaszedési program Hajdú-Biharban
Az idei évben sajnos nem lesz almaszedési lehetőség, és ipari almát sem értékesítünk – hívta fel rá a figyelmet kedden, a közösségi oldalán a Dancsi Kertészet. Mint írják, fagykár miatt kertünk zárva tart.
Szomorú hírt közölt a közkedvelt hajdú-bihari kertészet, nem maradt más választásuk...
Elsőre beleszerettet ebbe a virágkocsiba a Debreceni Virágkarnevál közönsége
Az idei évben a felvonuló tánccsoportok műsorai mellett 12 virágkocsiban gyönyörködhettek a látogatók. A nap végére pedig az is kiderült, melyik virágos jármű nyerte a közönségszavazást.
Ez a virágkocsi nyerte el a legtöbbek tetszését a Debreceni Virágkarneválon
Régi hagyomány a Debreceni Virágkarneválon a karneváli élményfutás
Már kora reggel elkezdődött a regisztráció a karneváli élményfutásra, közös bemelegítéssel készült mindenki az év legszínesebb futására, ami az első mozzanat volt a Debreceni Virágkarnevál felvonulása mellett.
Színes füstbe borult a debreceni tér, hatalmas élmény volt idén is a karneváli élményfutás – fotókkal
Továbbra is ragyog Rúzsa Magdi
A Debreceni Virágkarnevál ötödik estéjén az hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője ezúttal is bebizonyította, miért tartozik a magyar könnyűzene legnagyobbjai közé: ismét hallhattuk különleges hangját, energiáját és mindenki láthatta azt a színpadi jelenlétet, ami egy igazán jó koncerthez szükséges. Rúzsa Magdi koncertjére sokáig emlékezni fog a debreceni közönség.
Egy gombostűt nem lehetett leejteni Rúzsa Magdi debreceni koncertjén – fotókkal, videóval
