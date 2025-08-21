augusztus 21., csütörtök

Ez történt szerdán

3 órája

Idén is hatalmasat szólt a Debreceni Virágkarnevál

Súlyos baleset történt Hajdúhadházon. Mutatjuk, milyen volt a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben. Szerdai hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Hatalmas tömeg várakozott már a kora reggeli órákban is Debrecen belvárosában: megteltek az utcák emberekkel, gyakorlatilag a Szent Anna utcai villamosmegállótól a Nagytemplomig tolongtak az érdeklődők a kordonok mögött, hogy láthassák a szebbnél szebb virágkocsi-kompozíciókat, na meg persze a látványos produkciókat is, amelyek a kocsikat kísérik. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is elképesztő látványosnak ígérkezik, már csak azért is, mert feltűnik majd a karnevál történetének egyik legmagasabb remekműve.

Durva baleset Hajdúhadházon

Szerda délután baleset történt Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél – számolt be róla a haon.hu. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.

Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben

Már korán reggel, 7 óra magasságában hatalmas tömeg várta a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonulását augusztus 20-án, szerdán. A művészi precizitással megalkotott virágkocsik készen álltak, a fellépőknek pedig még csak melegíteniük se nagyon kellett volna, hiszen az időjárás gondoskodott róla, hogy ne hűljenek ki az ízületeik. A hagyományhoz híven a Rózsa utcáról a Kossuth téren át indult el a karneváli menet, majd a Hatvan utcát, a Bethlen utcát és az Egyetem sugárutat is érintette, végül pedig a Nagyerdei körúton haladt el. A 12 virágkocsit idén kétezer fellépő kísérte.

Ötvenedik alkalommal rendezték meg a a salakmotoros Debrecen Nagydíjat

Ausztrál győztest avattunk a  jubileumi, 50. Debrecen Nagydíjon, de hosszú volt az odáig vezető út, amit tarkított dráma, motorhibák és bukások is. A verseny szervezői már a rajtgép első felcsapódása előtt színes programmal kedveskedtek a salakmotorozás szerelmeseinek. A főbejáratnál megnyílt kiállításon régi és új versenygépek, ereklyék és relikviák idézték fel a sportág gazdag múltját, miközben a klubteremben a jelen sztárjaival találkozhattak a Perényi Pál Salakmotor Stadionba kilátogató rajongók. 

Oldtimer kiállítás várta az érdeklődőket

Figyelemreméltó járművekben a Debreceni Virágkarneválon idén sem volt hiány. A délelőtti felvonulást követően a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén sorakoztak a virágkocsik, hogy szerves részét képezzék a Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás programnak. Ez utóbbi felé vette stábunk az irányt, hogy a helyszínen nosztalgikus hangulatot képi és videós formában is továbbadhassuk nektek. Oldtimerek, autók, klasszikus motorok és kerékpárok között töltődtünk augusztus 20. délután.

Változik az időjárás

Nem tart már sokáig a hőség, úton van felénk a változás – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a HungaroMet. Bejegyzésükhöz ráadásul több radar- és műholdképet is csatoltak, amelyek igen riasztó képet festenek a Lukas névre keresztelt mediterrán ciklonról és az azt követő délnyugat-északkeleti irányba elnyúló frontzónáról. A meteorológusok szerint az érintett területeken a zivatarokat viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérheti.

 Szent István művének alapjaira emlékeztet augusztus 20

Augusztus 20. Debrecenben egyet jelent a Debreceni Virágkarnevállal, de egyben ez a nap államalapításunk ünnepe is. Az elmúlt évek hagyományait követve, a cívisváros ezúttal is a Dósa nádor téri Szent István-szobornál tartotta megemlékezését. 

Elmarad a népszerű almaszedési program Hajdú-Biharban

Az idei évben sajnos nem lesz almaszedési lehetőség, és ipari almát sem értékesítünk – hívta fel rá a figyelmet kedden, a közösségi oldalán a Dancsi Kertészet. Mint írják, fagykár miatt kertünk zárva tart. 

Elsőre beleszerettet ebbe a virágkocsiba a Debreceni Virágkarnevál közönsége

Az idei évben a felvonuló tánccsoportok műsorai mellett 12 virágkocsiban gyönyörködhettek a látogatók. A nap végére pedig az is kiderült, melyik virágos jármű nyerte a közönségszavazást.

Régi hagyomány a Debreceni Virágkarneválon a karneváli élményfutás

Már kora reggel elkezdődött a regisztráció a karneváli élményfutásra, közös bemelegítéssel készült mindenki az év legszínesebb futására, ami az első mozzanat volt a Debreceni Virágkarnevál felvonulása mellett.

Továbbra is ragyog Rúzsa Magdi

A Debreceni Virágkarnevál ötödik estéjén az hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője ezúttal is bebizonyította, miért tartozik a magyar könnyűzene legnagyobbjai közé: ismét hallhattuk különleges hangját, energiáját és mindenki láthatta azt a színpadi jelenlétet, ami egy igazán jó koncerthez szükséges. Rúzsa Magdi koncertjére sokáig emlékezni fog a debreceni közönség.

