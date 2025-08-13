Ettől leesik majd az állad – elképesztő látványelem készül a Debreceni Virágkarneválra – fotókkal, videóval

Már egy hét sincs hátra a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonásáig: augusztus 20-án indul útnak a menet, addig azonban rengeteg program vezeti fel az eseményt. Így nyerhettünk betekintést az előkészületekbe szerda késő délután a Teva Gyógyszergyár Zrt. jóvoltából a Füredi úton lévő Medicor udvarban, ahol gyermekek, családok várták a nagy pillanatot, hogy saját karneváli emléktárgyakat alkothassanak, és jobban megismerjék a virágkocsi-készítés rejtelmeit.

Ferenczi Csilla elmondta, hogyan készül a Teva a Debreceni Virágkarneválra

Forrás: Vida Márton Péter

Így készül a Teva a Debreceni Virágkarneválra

Mint Ferenczi Csillától, a Teva Gyógyszergyár Zrt. PR menedzserétől megtudtuk, idén a Teva virágkocsija „Az újjászületés szárnyain – Köszönet az élet őrzőinek” üzenetet közvetíti, ezzel tiszteleg az Országos Mentőszolgálat bajtársai, illetve minden olyan szakember előtt, akik nap mint nap életet mentenek. Az is kiderült, hogy ez a kompozíció a karnevál történetének egyik legmagasabb remekműve, melynek központi eleme egy szárnyait bontogató pillangó.

Ez a pillangószárny 30 kilogramm, aminek stabilan ott kell maradnia a kocsin. És hogy miért? Azért, mert fel fog majd emelkedni a karneváli menet bizonyos pontjain (jellemzően a tribünöknél)

– tájékoztatott a PR menedzser. A tömeg mellett a magasságra is felhívta a figyelmet: grandiózus látványt nyújt majd a pillangó szárnyainak kitárása.

Arról is beszélt, hogy a Teva immár negyedik alkalommal hirdeti meg az Emberarcú Egészségért díjat azért, hogy elismerje a leginkább szívet melengető egészségügyi kezdeményezéseket.