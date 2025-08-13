augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Ettől leesik majd az állad – elképesztő látványelem készül a Debreceni Virágkarneválra – fotókkal, videóval

Benéztünk a kulisszák mögé. Lélegzetelállító látvánnyal készül a Teva gyógyszergyár a Debreceni Virágkarneválra.

Balogh Efraim
Pazar látványelem készül a Debreceni Virágkarneválra

Forrás: Vida Márton Péter

Már egy hét sincs hátra a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonásáig: augusztus 20-án indul útnak a menet, addig azonban rengeteg program vezeti fel az eseményt. Így nyerhettünk betekintést az előkészületekbe szerda késő délután a Teva Gyógyszergyár Zrt. jóvoltából a Füredi úton lévő Medicor udvarban, ahol gyermekek, családok várták a nagy pillanatot, hogy saját karneváli emléktárgyakat alkothassanak, és jobban megismerjék a virágkocsi-készítés rejtelmeit.

virágkocsi, virágkarnevál, debreceni virágkarnevál, debreceni virágkarnevál 2025, debrecen, haon
Ferenczi Csilla elmondta, hogyan készül a Teva a Debreceni Virágkarneválra
Forrás: Vida Márton  Péter

Így készül a Teva a Debreceni Virágkarneválra

Mint Ferenczi Csillától, a Teva Gyógyszergyár Zrt. PR menedzserétől megtudtuk, idén a Teva virágkocsija „Az újjászületés szárnyain – Köszönet az élet őrzőinek” üzenetet közvetíti, ezzel tiszteleg az Országos Mentőszolgálat bajtársai, illetve minden olyan szakember előtt, akik nap mint nap életet mentenek. Az is kiderült, hogy ez a kompozíció a karnevál történetének egyik legmagasabb remekműve, melynek központi eleme egy szárnyait bontogató pillangó.

Ez a pillangószárny 30 kilogramm, aminek stabilan ott kell maradnia a kocsin. És hogy miért? Azért, mert fel fog majd emelkedni a karneváli menet bizonyos pontjain (jellemzően a tribünöknél)

 – tájékoztatott a PR menedzser. A tömeg mellett a magasságra is felhívta a figyelmet: grandiózus látványt nyújt majd a pillangó szárnyainak kitárása. 

Arról is beszélt, hogy a Teva immár negyedik alkalommal hirdeti meg az Emberarcú Egészségért díjat azért, hogy elismerje a leginkább szívet melengető egészségügyi kezdeményezéseket. 

A TEVA virágkocsijának díszítése gyerekekkel

Fotók: Vida Márton Péter

– Amikor felépül az, aki átmegy a betegségen, a teste-lelke újra szárnyra kap, ezt szeretnénk üzenni a virágkocsival is, mert hisszük, hogy a gyógyszeres kezelésen túl sokkal több minden kell ahhoz, hogy az ember lelke szárnyaljon – hangsúlyozta Ferenczi Csilla. Az említett díjjal kapcsolatban megtudtuk, 

az első három év alatt 322 pályaművet, 15 győztest és 17,5 millió forintnyi támogatást regisztráltak, idén pedig aki pályázik, az szeptember 15-ig teheti meg a Teva honlapján.

Miután szemügyre vettük a készülő pillangót, a gyermekek és szüleik kezükbe vették a virágokat, a hungarocellből készült pillangókat, autókat, szívecskéket, hogy elkészíthessék saját emléktárgyaikat. Ebből láthattok részleteket az alábbi videóban:

