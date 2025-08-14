augusztus 14., csütörtök

Debreceni Virágkarnevál 2025

2 órája

Hihetetlen látványosnak ígérkezik a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – újabb részletek derültek ki a virágkocsikról

Ilyen autót még garantáltan nem láttál Debrecenben, mint ami fel fog vonulni! Mutatjuk, és még többet elárulunk a Debreceni Virágkarnevál 2025 részleteiről.

Balogh Efraim
Hihetetlen látványosnak ígérkezik a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – újabb részletek derültek ki a virágkocsikról

Egyre közelebb a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonása

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Idén 59. alkalommal rendezik meg a Debreceni Virágkarnevált, melyre bár augusztus 20-án vetül a legnagyobb reflektorfény, addig is látogathatjuk a kísérőprogramjait, merthogy lesz belőlük bőven. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ös részleteiről a debreceni Régi Városháza udvarán tartott sajtótájékoztatón beszéltek augusztus 14-én azoknak a cégeknek a képviselői, amelyek virágkocsikkal képviseltetik magukat a felvonuláson.

virágkarnevál, debreceni virágkarnevál, debreceni virágkarnevál 2025, haon, debrecen
A Debreceni Virágkarnevál 2025-ös részleteiről számoltak be (balról) Kovács Kata, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. HR-Igazgatója; Szőllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. területi igazgatója; Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja; Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesteri tanácsadója; Széles Diána alpolgármester; Dobos Zita, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője; Jenei Réka, a BMW Group kommunikációs vezetője; Átányi Ajtony, a FÓRUM Debrecen centermenedzsere; Piedl István János, a CATL Debrecen márkaépítője; Győrösi Pál, a Richter Gedeon Nyrt. PR-menedzsere, és Ferenczi Csilla, a Teva Gyógyszergyár Zrt. PR-menedzsere
Forrás: Vida Márton Péter

Ezzel vár a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben

– Együtt vagyunk Debrecen. A virágkarnevál a város legfontosabb turisztikai eseménye; a város legfontosabb energiáit, erejét itt tudjuk megmutatni, a debreceniséget jelenti számunkra. Fontos, hogy a debreceniek is azt érezzék, hogy nem elmenni akarnak innen, amikor bejön 200 ezer ember a városba, hanem itt akarnak maradni a karnevál részeseiként, ehhez pedig szükség van programokra, eseményekre, melyek a cégeken keresztül érhetőek el  – mutatott rá Széles Diána alpolgármester.

Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesteri tanácsadója arról beszélt, hogy Nagyvárad és Debrecen testvérvárosokként 

20 alkalommal állítottak fel közös virágkocsit, emellett pedig szintén hagyománnyá vált, hogy a Debrecenben bemutatott kocsik közül néhányat mindig átvisznek Nagyváradra. Úgy tapasztalja, ilyenkor boldogok az emberek, románok és magyarok egyaránt, akik kimennek az utcára, és megnézik ezeket a virágkocsikat.

A CATL lett idén a Debreceni Virágkarnevál fő támogatója, a cég képviseletében pedig Piedl István János, a CATL Debrecen márkaépítője vázolta fel a virágkocsi koncepcióját. Mint elmondta, idén is a kínai kultúrából merítették az ihletet. Tavalyi virágkocsijukon pandákat láthatott a közönség, pontosabban egy pandamamát két bocsával. 

A kocsi ezúttal a kínai főnixet fogja ábrázolni, ami a jólétnek és a békének a jelképe. Peidl István János elmondta, hogy egy kínai legenda szerint ez a madár csak ott jelenik meg, ahol harmónia és boldogság uralkodik, és hát hol máshol, ha nem itt, Debrecenben, 2025-ben a virágkarneváli forgatag során.

Kovács Kata, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. HR igazgatója az idén 25 éves cég és a virágkarnevál vonatkozásában elárulta, mind a kilenc tagvállalatukat szeretnék közös élményekben részesíteni, ahogy az 1700 munkavállalójukat is. A virágkocsijukon helyet foglaló méhek a munkavállalók értékét képviselik, a kaptár pedig maga Debrecent. A körülötte dolgozó méhek is szimbolikus jelentéssel bírnak: azok jelentik a tagvállalatokat, akik nap mint nap Debrecenért dolgoznak. 

VMP20250813_virágkocsi_díszítés_gyerekekkel_HAON_003
Fotó: Vida Marton Peter

A hagyomány és az innováció kéz a kézben van jelen az idei virágkocsin is. A cégen belül még az itt táborozó munkatársak gyerekeinek a műve is megjelenik majd a virágkocsin, illetve a felvonulás részeként. Továbbá a nálunk szeptembertől már 300 főt számláló duális képzésben résztvevő diákok közül is lesznek résztvevők, akik felvonulnak, és a mindennapi munkájuk részeként a virágkocsi készítésében is szorgoskodtak. Fontos az összefogás és az együttműködés, mert nemcsak a cégen belül, hanem az egész városban szeretnénk teret adni a tehetségeknek ezzel a virágkocsival, ami tovább él majd a karnevál után, ez pedig egy új dolog számunkra is. Azt szeretnénk, hogy tehetséges fiatalok, helyiek élvezzék ezt a virágkocsit, ami színpadként funkcionál majd, ahol be tudnak mutatkozni, hiszen nagyon fontos, hogy a tehetségeket észrevegyük, és folyamatosan segítsük a fejlődésüket

 – hangsúlyozta Jenei Réka, a BMW Group kommunikációs vezetője.

Lélegzetelállító látványelemmel készülnek a Debreceni Virágkarneválra

Ferenczi Csilla, a Teva Gyógyszergyár Zrt. PR menedzsere kiemelte, lesz „wow-effekt” az idei karneválon: a virágkocsikon elhelyezett 

hatalmas pillangók (melyekről szerdán bővebben írtunk) bizonyos pontokon (például a tribünöknél) a 7 méter magasságot is elérhetik majd (ez mintegy 2-2,5 méterrel több az átlagostól). A szárnyak kitárása jelképezi azt, hogyha átesünk egy betegségen, és felépülünk, akkor a lelkünk és a testünk is szárnyalni tud.

Szőllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. területi igazgatója arról számolt be, hogy a látogatók idén egy mitológiai jelenetet vehetnek majd szemügyre a kocsijukon, nevezetesen Héliosz istenséget fogják ábrázolni, aki a négy évszakot mutatja be egy lóban megtestesítve, ahogy a tavasz az álmából felébred, ahogy a nyár magasra tör, ahogy az ősz megtorpan, a tél pedig álomba szenderül. Kifejtette, a virágkocsi indításának az a feltétele, hogy a postások is részt vesznek a készítésben, a vezetők pedig (mivel a cég köreiben országossá szélesítette ki az eseményt) delegálhatnak postásokat a virágkarneválra, egyfajta jutalomként. Címvédőként reméli, idén is ők nyerik el a közönség tetszését.

Hamarosan indul a Debreceni Virágkarnevál

Fotók: Vida Márton Péter

Szuperhős és Disney-karakterek is „életre kelnek” a Debreceni Virágkarneválon

Batman is eljön a Debreceni Virágkarneválra? Átányi Ajtony, a FÓRUM Debrecen centermenedzsere lerántotta a leplet a bevásárlóközpont virágkocsijáról: ez lesz az úgynevezett Batmobile, ami majd egy szeptemberi, tíznapos Batman-kiállításra is fel fogja hívni a figyelmet (ezt a Fórumban fogják megrendezni). 

Szintén hősöket, kedvelt női mesekaraktereket jelenít majd meg a Richter Gedeon Nyrt. is a virágkocsiján, erről Győrösi Pál, a Richter Gedeon Nyrt. PR menedzsere beszélt. 

Azt gondoltuk, a mi virágkocsinkra ma olyan hölgyeket teszünk fel, akik igaz, hogy mesehősök, de azért hősök, hősnők, és ezekkel a hősnőkkel szeretnénk azt sugallni, hogy a Richter elkötelezett a nőgyógyászatban. A hősnők egyrészt a tisztelgést is kifejezik, másrészt pedig példaként járhatnak a mai kor ifjú hölgyei előtt, hogy egészséggel, kitartással, bátorsággal bármit el lehet érni, és mi erre buzdítjuk a hölgyeket, hogy tegyenek is így, a legfontosabb pedig az egészség

 – osztotta meg a cég vízióját.

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja rámutatott, a CATL után ők a Debreceni Virágkarnevál második számú támogatói, akik 10 éves fennállásuk óta 9 alkalommal indítottak virágkocsit a karneválon. Ez a hagyomány idén is folytatódik, s bár a részletekkel kapcsolatban igyekezett titokzatos maradni, azt megosztotta, hogy a mesterséges intelligencia, a modernizáció és az interaktivitás adja a témát.

