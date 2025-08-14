Hihetetlen látványosnak ígérkezik a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – újabb részletek derültek ki a virágkocsikról

Idén 59. alkalommal rendezik meg a Debreceni Virágkarnevált, melyre bár augusztus 20-án vetül a legnagyobb reflektorfény, addig is látogathatjuk a kísérőprogramjait, merthogy lesz belőlük bőven. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ös részleteiről a debreceni Régi Városháza udvarán tartott sajtótájékoztatón beszéltek augusztus 14-én azoknak a cégeknek a képviselői, amelyek virágkocsikkal képviseltetik magukat a felvonuláson.

A Debreceni Virágkarnevál 2025-ös részleteiről számoltak be (balról) Kovács Kata, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. HR-Igazgatója; Szőllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. területi igazgatója; Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja; Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesteri tanácsadója; Széles Diána alpolgármester; Dobos Zita, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője; Jenei Réka, a BMW Group kommunikációs vezetője; Átányi Ajtony, a FÓRUM Debrecen centermenedzsere; Piedl István János, a CATL Debrecen márkaépítője; Győrösi Pál, a Richter Gedeon Nyrt. PR-menedzsere, és Ferenczi Csilla, a Teva Gyógyszergyár Zrt. PR-menedzsere

Forrás: Vida Márton Péter

Ezzel vár a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben

– Együtt vagyunk Debrecen. A virágkarnevál a város legfontosabb turisztikai eseménye; a város legfontosabb energiáit, erejét itt tudjuk megmutatni, a debreceniséget jelenti számunkra. Fontos, hogy a debreceniek is azt érezzék, hogy nem elmenni akarnak innen, amikor bejön 200 ezer ember a városba, hanem itt akarnak maradni a karnevál részeseiként, ehhez pedig szükség van programokra, eseményekre, melyek a cégeken keresztül érhetőek el – mutatott rá Széles Diána alpolgármester.

Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesteri tanácsadója arról beszélt, hogy Nagyvárad és Debrecen testvérvárosokként

20 alkalommal állítottak fel közös virágkocsit, emellett pedig szintén hagyománnyá vált, hogy a Debrecenben bemutatott kocsik közül néhányat mindig átvisznek Nagyváradra. Úgy tapasztalja, ilyenkor boldogok az emberek, románok és magyarok egyaránt, akik kimennek az utcára, és megnézik ezeket a virágkocsikat.

A CATL lett idén a Debreceni Virágkarnevál fő támogatója, a cég képviseletében pedig Piedl István János, a CATL Debrecen márkaépítője vázolta fel a virágkocsi koncepcióját. Mint elmondta, idén is a kínai kultúrából merítették az ihletet. Tavalyi virágkocsijukon pandákat láthatott a közönség, pontosabban egy pandamamát két bocsával.

A kocsi ezúttal a kínai főnixet fogja ábrázolni, ami a jólétnek és a békének a jelképe. Peidl István János elmondta, hogy egy kínai legenda szerint ez a madár csak ott jelenik meg, ahol harmónia és boldogság uralkodik, és hát hol máshol, ha nem itt, Debrecenben, 2025-ben a virágkarneváli forgatag során.

