1 órája
Változik a tömegközlekedés a Debreceni Virágkarnevál alatt
Érdemes tájékozódni indulás előtt. Változnak az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok közlekedése a Debreceni Virágkarnevál ideje alatt.
A DKV Zrt. járatai augusztus 20-án, szerdán munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a rendezvény miatt több járat terelőútvonalon közlekedik, az ott található megállókban megállnak. Az esti Debreceni Virágkarnevál programok idején a villamos-közlekedés szünetelni fog, mindkét vonalon 1V és 2V jelzésű villamospótló autóbuszok közlekednek.
A villamosok közlekedése augusztus 20-án, a Debreceni Virágkarneválon
1-es villamos:
- Az 1-es vonalon üzemkezdettől, a karneváli menet elvonulásáig, várhatóan 14:00 óráig a villamosok nem járnak, 14:00 és 16:18 között viszont teljes vonalon közlekednek. Az esti rendezvények idején, 16:26-tól üzemzárásig 1V jelzésű villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat a Nagyállomás – Egyetem – Klinikai Központ – Egyetem – Nagyállomás között.
- Az 1V villamospótló autóbuszokok útvonala: a NAGYÁLLOMÁS – Wesselényi utca – Szent Anna utca – Klaipeda utca – Burgundia utca – Rákóczi utca – Péterfia utca – Bem tér – Simonyi út – Nagyerdei körút – KLINIKAI KÖZPONT – Nagyerdei körút – Simonyi út – Bem tér – Péterfia utca – Rákóczi utca – Burgundia utca – Klaipeda utca – Szent Anna utca – Wesselényi utca – NAGYÁLLOMÁS
- Az 1V villamospótló autóbuszok megállói: Nagyállomás (10-es autóbusz felszállítóhely), Wesselényi utca, Attila tér, Klaipeda utca, Burgundia utca, Rákóczi utca, Kálvin tér (ideiglenes megállóhely), Eötvös utca (villamos megállóhely), Bem tér (villamos megállóhely), Nagyerdei körút (villamos megállóhely), Egyetem (autóbusz megállóhely), Klinikai Központ (villamos megállóhely), Egyetem (villamos megállóhely), Medgyessy sétány (villamos megállóhely), Andaházi utca (villamos megállóhely), Bem tér (villamos megállóhely), Honvéd utca (villamos megállóhely), Kálvin tér (autóbusz megállóhely), Burgundia utca, Klaipeda utca, Szent Anna utca, Wesselényi utca, Nagyállomás
2-es villamos:
- A 2-es vonalon üzemkezdettől 12:00 óráig szünetel a villamosok közlekedése. A járatok 12:00-tól 16:08-ig ismét a teljes vonalon szállítják az utasokat. Augusztus 20-án 03:24 és 12:45 között valamint, 16:14 és üzemzárás között a villamosok helyett 2V villamospótló közlekedik a Nagyállomás és a Doberdó utca között.
- A 2V villamospótló autóbuszok útvonala: a NAGYÁLLOMÁS – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Nagy Imre utca – Csemete utca – Dózsa György utca – Nádor utca – Thomas Mann utca – Mikszáth Kálmán utca – Békessy Béla utca – Böszörményi út – DOBERDÓ UTCA – Kartács utca – Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca – Dózsa György utca – Csemete utca – Nagy Imre utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – NAGYÁLLOMÁS
- A 2V villamospótló járatok megállói: a Nagyállomás (10-es autóbusz felszállítóhely), Barna utca, Antall József utca, Tisza István utca, Hatvan utca, Csemete utca, Dózsa György utca, Nádor utca, Szent László Görögkatolikus Gimnázium, DAB-székház, Mikszáth Kálmán utca (ideiglenes megállóhely), Békessy Béla utca, Árpád Vezér Általános Iskola, Doberdó utca, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Károlyi Mihály utca (ideiglenes megállóhely), DAB-székház, Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Dózsa György utca, Ibolya utca (ideiglenes megállóhely), Csemete utca, Nagy Imre utca, Hatvan utca, Tisza István utca, Antall József utca, MÁV-rendelő, Nagyállomás.
Trolibuszok közlekedése
3-as trolibusz:
A járatok üzemkezdettől 07:45-ig a megszokott útvonalon, 07:45-12:00 óra között pedig a 3-as trolibuszok mindkét végállomás irányába az 5-ös trolibuszok útvonalán szállítják az utasokat. 12:00 és 19:00 óra között ismét az eredeti útvonalon, majd 19:00 órától az esti felvonulás végéig az 5-ös trolibusz útvonalán haladnak majd.
4-es trolibusz:
A járatok üzemkezdettől 07:45-ig az eredeti útvonalon közlekednek, majd 07:45-12:00 óra között valamint 19:00 óra és a karneváli menet elvonulása között a Segner tér – Nyugati utca – Külsővásártér – Erzsébet utca – Wesselényi utca – Hajnal utca – Rakovszky Dániel utca – Munkácsy Mihály utca – Víztorony utca – Ótemető utca – Rakovszky Dániel utca – Hajnal utca – Wesselényi utca – Erzsébet utca – Külsővásártér – Nyugati utca – Segner tér útvonalon közlekednek.
5,5A trolibuszok:
A karneváli rendezvények idején, a járatok a megszokott rend szerint közlekednek. A vonalon forgalomkorlátozás nem lesz.
Autóbuszok közlekedése:
10, 10Y-os autóbuszok:
07:00 órától a karneváli menet elhaladásáig a járatok útvonala: a Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca - Széchenyi utca - Nyugati utca – Hatvan utca – Nagy Imre utca – Csemete utca – Dózsa György utca – Nádor utca – Thomas Mann utca – Mikszáth Kálmán utca – Békessy Béla utca – Móricz Zsigmond út – Pallagi út – TEVA Gyógyszergyár – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – eredeti útvonal – Móricz Zsigmond utca – Pallagi út – TEVA Gyógyszergyár – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca – Dózsa György utca – Csemete utca – Nagy Imre utca – Hatvan utca – Nyugati utca – Széchenyi utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás.
11-es autóbusz:
07:00 órától a karneváli menet elhaladásáig a járatok útvonala: Segner tér – Pesti utca – Mester utca – Nagy Imre utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás – Wesselényi utca – Attila tér – Szent Anna utca – Klaipeda utca – Burgundia utca – Csapó utca – eredeti útvonal – Csapó utca – Burgundia utca – Klaipeda utca – Szent Anna utca – Attila tér – Wesselényi utca – Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Nagy Imre utca – Mester utca – Pesti utca – Segner tér.
12-es autóbusz:
07:00 órától a karneváli menet elhaladásáig a járatok útvonala: eredeti útvonal - Thomas Mann utca – Mikszáth Kálmán utca – Békessy Béla utca – Móricz Zsigmond út – Pallagi út – TEVA Gyógyszergyár – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Klinikai Központ Auguszta – Móricz Zsigmond út – Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – eredeti útvonal
13-as autóbusz:
07:00 órától a karneváli menet elhaladásáig a járatok útvonala: Segner tér – Hatvan utca – Nagy Imre utca – Csemete utca – Dózsa György utca – Nádor utca – Thomas Mann utca – Mikszáth Kálmán utca – Békessy Béla utca – Móricz Zsigmond út – Pallagi út – eredeti útvonal – Pallagi út – Móricz Zsigmond út – Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca – Dózsa György utca – Csemete utca – Nagy Imre utca – Hatvan utca – Segner tér.
14Y-os autóbusz:
A járat 07:00 órától a karneváli menet elvonulásáig 14-es jelzéssel, a 14-es autóbusz útvonalán közlekedik.
15, 15Y-os autóbuszok:
07:00 órától a karneváli menet elhaladásáig a járatok útvonala: Doberdó utca – Böszörményi út – Mester utca – Nagy Imre utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás – Mikepércsi út – eredeti útvonal – Mikepércsi út – Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Nagy Imre utca – Mester utca – Böszörményi út – Doberdó utca.
16-os autóbusz:
A járat augusztus 20-án teljes üzemidőben mindkét végállomás irányába terelőútvonalon közlekedik. Az autóbusz a TEVA Gyógyszergyár irányába a Baksay Sándor utca – Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Pallagi út terelőútvonalon halad. A Nagyállomás irányába a Pallagi út – Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Hadházi út – terelőútvonalon közlekedik.
19-es autóbusz:
A járat 07:00 órától a karneváli menet elvonulásáig, valamint 19:00 órától az esti felvonulás végéig a Sámsoni út irányába a Széchenyi utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás – Wesselényi utca – Hajnal utca – Munkácsy Mihály utca terelőútvonalon közlekedik.
A Jégcsarnok irányába az Arad utca – Faraktár utca – Hajnal utca – Wesselényi utca – Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Miklós utca terelőútvonalon halad.
22,22Y, 24,24Y-os autóbuszok:
Karneváli felvonulás idején kívül, teljes üzemidőben:
A 22-es autóbusz a Klinikai Központ – Nagyerdei körút (körforgalom) – Pallagi út – Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Hadházi út – Benczúr Gyula utca – Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekednek.
A 22Y-os járat a Szociális Otthon megállóhely után a Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Hadházi út – Benczúr Gyula utca – Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekednek.
24-es autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca – Hadházi út – Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Nagyerdei körút (körforgalom) – Klinikai Központ terelőútvonalon közlekednek.
24Y-os járat a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca – Hadházi út – Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Pallagi út terelőútvonalon közlekednek.
A karneváli felvonulás idején:
A 22-es járat a karneváli menet elhaladásáig a Doberdó utca – Kartács utca – Móricz Zsigmond utca – Pallagi út – TEVA Gyógyszergyár útvonalon közlekedik. A TEVA Gyógyszergyártól visszairányba az autóbuszok 24-es jelzéssel közlekednek a Vincellér utca irányába.
A 22Y-os autóbusz a Békessy Béla utca – Kartács utca – Móricz Zsigmond út – Pallagi út – TEVA Gyógyszergyár útvonalon közlekedik. a TEVA Gyógyszergyártól visszairányba az autóbuszok 24Y-os jelzéssel közlekednek a Vincellér utca irányába.
A 24, 24Y-os járatok a Hatvan utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás – Wesselényi utca – Attila tér – Szent Anna utca – Klaipeda utca – Burgundia utca – Csapó utca – Kassai út – Benczúr Gyula utca – Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekednek. A járatok a visszafelé a Vincellér utca irányába 22, 22Y-os jelzéssel közlekednek.
23,23Y-os autóbuszok:
A 23-as autóbusz 07:00 órától a karneváli menet elvonulásáig nem közlekedik. A 23Y-os járat üzemkezdettől a karneváli menet elhaladásáig nem közlekedik.
25, 125-os autóbuszok:
Az autóbuszok reggel 07:00-től a karneváli menet elvonulásáig és 19:00 órától az esti felvonulás végéig a Segner tér – Nyugati utca – Külsővásártér – Erzsébet utca – Nagyállomás – Wesselényi utca – Hajnal utca – Faraktár utca – eredeti útvonal – Faraktár utca – Hajnal utca – Wesselényi utca – Nagyállomás – Erzsébet utca – Külsővásártér – Nyugati utca – Segner tér terelőútvonalon közlekednek.
33-as autóbusz:
07:00 órától a karneváli menet elhaladásáig a járatok útvonala: Segner tér – Hatvan utca – Nagy Imre utca – Csemete utca – Dózsa György utca – Füredi út – eredeti útvonal – Füredi út – Dózsa György utca – Csemete utca – Nagy Imre utca – Hatvan utca – Segner tér.
41-es autóbusz:
Az autóbusz 07:00 órától a karneváli menet elvonulásáig és 19:00 órától az esti felvonulás végéig a Széchenyi utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás – Wesselényi utca – Hajnal utca – Faraktár utca – eredeti útvonal – Faraktár utca – Hajnal utca – Wesselényi utca – Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Széchenyi utca terelőútvonalon közlekedik.
43-as autóbusz:
07:00 órától a karneváli menet elhaladásáig a járatok útvonala: Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Nagy Imre utca – Mester utca – eredeti útvonal – Mester utca – Nagy Imre utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás
