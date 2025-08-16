A DKV Zrt. járatai augusztus 20-án, szerdán munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a rendezvény miatt több járat terelőútvonalon közlekedik, az ott található megállókban megállnak. Az esti Debreceni Virágkarnevál programok idején a villamos-közlekedés szünetelni fog, mindkét vonalon 1V és 2V jelzésű villamospótló autóbuszok közlekednek.

Változik a tömegközlekedés a Debreceni Virágkarnevál alatt

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A villamosok közlekedése augusztus 20-án, a Debreceni Virágkarneválon

1-es villamos:

Az 1-es vonalon üzemkezdettől, a karneváli menet elvonulásáig, várhatóan 14:00 óráig a villamosok nem járnak, 14:00 és 16:18 között viszont teljes vonalon közlekednek. Az esti rendezvények idején, 16:26-tól üzemzárásig 1V jelzésű villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat a Nagyállomás – Egyetem – Klinikai Központ – Egyetem – Nagyállomás között.

Az 1V villamospótló autóbuszokok útvonala: a NAGYÁLLOMÁS – Wesselényi utca – Szent Anna utca – Klaipeda utca – Burgundia utca – Rákóczi utca – Péterfia utca – Bem tér – Simonyi út – Nagyerdei körút – KLINIKAI KÖZPONT – Nagyerdei körút – Simonyi út – Bem tér – Péterfia utca – Rákóczi utca – Burgundia utca – Klaipeda utca – Szent Anna utca – Wesselényi utca – NAGYÁLLOMÁS

Az 1V villamospótló autóbuszok megállói: Nagyállomás (10-es autóbusz felszállítóhely), Wesselényi utca, Attila tér, Klaipeda utca, Burgundia utca, Rákóczi utca, Kálvin tér (ideiglenes megállóhely), Eötvös utca (villamos megállóhely), Bem tér (villamos megállóhely), Nagyerdei körút (villamos megállóhely), Egyetem (autóbusz megállóhely), Klinikai Központ (villamos megállóhely), Egyetem (villamos megállóhely), Medgyessy sétány (villamos megállóhely), Andaházi utca (villamos megállóhely), Bem tér (villamos megállóhely), Honvéd utca (villamos megállóhely), Kálvin tér (autóbusz megállóhely), Burgundia utca, Klaipeda utca, Szent Anna utca, Wesselényi utca, Nagyállomás

2-es villamos:

A 2-es vonalon üzemkezdettől 12:00 óráig szünetel a villamosok közlekedése. A járatok 12:00-tól 16:08-ig ismét a teljes vonalon szállítják az utasokat. Augusztus 20-án 03:24 és 12:45 között valamint, 16:14 és üzemzárás között a villamosok helyett 2V villamospótló közlekedik a Nagyállomás és a Doberdó utca között.

A 2V villamospótló autóbuszok útvonala: a NAGYÁLLOMÁS – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Nagy Imre utca – Csemete utca – Dózsa György utca – Nádor utca – Thomas Mann utca – Mikszáth Kálmán utca – Békessy Béla utca – Böszörményi út – DOBERDÓ UTCA – Kartács utca – Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca – Dózsa György utca – Csemete utca – Nagy Imre utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – NAGYÁLLOMÁS

A 2V villamospótló járatok megállói: a Nagyállomás (10-es autóbusz felszállítóhely), Barna utca, Antall József utca, Tisza István utca, Hatvan utca, Csemete utca, Dózsa György utca, Nádor utca, Szent László Görögkatolikus Gimnázium, DAB-székház, Mikszáth Kálmán utca (ideiglenes megállóhely), Békessy Béla utca, Árpád Vezér Általános Iskola, Doberdó utca, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Károlyi Mihály utca (ideiglenes megállóhely), DAB-székház, Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Dózsa György utca, Ibolya utca (ideiglenes megállóhely), Csemete utca, Nagy Imre utca, Hatvan utca, Tisza István utca, Antall József utca, MÁV-rendelő, Nagyállomás.

Trolibuszok közlekedése

3-as trolibusz:

A járatok üzemkezdettől 07:45-ig a megszokott útvonalon, 07:45-12:00 óra között pedig a 3-as trolibuszok mindkét végállomás irányába az 5-ös trolibuszok útvonalán szállítják az utasokat. 12:00 és 19:00 óra között ismét az eredeti útvonalon, majd 19:00 órától az esti felvonulás végéig az 5-ös trolibusz útvonalán haladnak majd.