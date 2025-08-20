Elképesztő látványt nyújtott a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – íme, a virágkocsik és a felvonulás – fotókkal, videóval

Már korán reggel, 7 óra magasságában hatalmas tömeg várta a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös felvonulását augusztus 20-án, szerdán. A művészi precizitással megalkotott virágkocsik készen álltak, a fellépőknek pedig még csak melegíteniük se nagyon kellett volna, hiszen az időjárás gondoskodott róla, hogy ne hűljenek ki az ízületeik. A hagyományhoz híven a Rózsa utcáról a Kossuth téren át indult el a karneváli menet, majd a Hatvan utcát, a Bethlen utcát és az Egyetem sugárutat is érintette, végül pedig a Nagyerdei körúton haladt el. A 12 virágkocsit idén kétezer fellépő kísérte.

A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is nagyon látványos volt

Forrás: Katona Ákos

Debreceni Virágkarnevál 2025: ezek a virágkocsik vonultak fel

Debreceni Virágkarnevál 2025-ben a Szent Koronát ábrázoló kompozícióval nyitotta meg a menetet.

A Szent Korona a magyar nemzet legbecsesebb ereklyéje, a történelmi államiság időtlen jelképe. Szent István királyintelmei szerint a korona nem csupán uralkodói hatalmat szimbolizál, hanem magát az országot, a keresztény hitet, az egyházat, valamint a királyi erényeket és kötelességeket is. Fiához, Imre herceghez írt sorai örök érvényű üzenetet hordoznak: „az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját”. A virágkocsi a koronázási jelvények teljes szimbolikáját megidézi: a Szent Korona mellett helyet kap rajta az országalma és a jogar is.

A Szent Korona

Forrás: Katona Ákos

Nagyvárad és Debrecen közös virágkocsija folytatta a sort, s mint a főtribünnél elhangzott, ez már a huszadik alkalom, hogy együtt gondolkodott a két település virágkocsi megalkotásán.

A Nagyvárad és Debrecen együttműködésében készült idei virágkocsi a szecesszió szellemiségét és formavilágát ünnepli. A kompozíció középpontjában egy tükör áll, amely nemcsak egy szecessziós szobor képét tükrözi vissza, hanem világunk állandó változását és önmagunk keresését is jelképezi. A kocsi elején egy kecses hattyúpár, a szecesszió ikonikus állata jelenik meg, amely előre szállva mutatja az utat a műfaj szabad és kreatív szellemisége felé. A virágkocsi vizuális utazás a varázslatos múltba és az álmodozó, szabad jelenbe.