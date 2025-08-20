augusztus 20., szerda

István névnap

20°
+31
+12
Debreceni Virágkarnevál

1 órája

Óriási tömeggel indult el a menet a Debreceni Virágkarneválon – fotókkal, videóval

Elkezdődött a felvonulás! Hihetetlenül látványosnak ígérkezik a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is!

Balogh Efraim

Hatalmas tömeg várakozott már a kora reggeli órákban is Debrecen belvárosában: megteltek az utcák emberekkel, gyakorlatilag a Szent Anna utcai villamosmegállótól a Nagytemplomig tolongtak az érdeklődők a kordonok mögött, hogy láthassák a szebbnél szebb virágkocsi-kompozíciókat, na meg persze a látványos produkciókat is, amelyek a kocsikat kísérik. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is elképesztő látványosnak ígérkezik, már csak azért is, mert feltűnik majd a karnevál történetének egyik legmagasabb remekműve.

Debreceni Virágkarnevál 2025 felvonulás
Hihetetlenül látványosnak ígérkezik a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is!
Forrás: Katona Ákos

Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

A Debreceni Virágkarnevál délelőtti felvonulása 7:30-kor vette kezdetét, és hat főbb állomáson halad át: 

a Piac utca - Rózsa utca sarkáról indult útnak, ezután következik a Kossuth téren lévő főtribün a Nagytemplom előtt, majd a Kölcsey Központ (Bethlen utca és Hunyadi utca sarka), a Honvéd utca (Honvéd és Bethlen utca sarka), a Füredi út (Füredi út és Egyetem sugárút sarka), majd végül a Nagy Lajos Király tér (Egyetem sugárút és a Poroszlay út sarka) zárja a sort. 

Felvonulással vette kezdetét a Debreceni Virágkarnevál

Fotók: Katona Ákos

Összesen 32 csoport kíséri egyébként a felvonulást (ebből 23 hazai és 9 külföldi), melyek produkcióiról, illetve az általuk kísért virágkocsikról is mutatunk fotókat, videókat – alább megtekinthetitek, hogyan indult el a karneváli menet augusztus 20-án, szerda reggel.

