1 órája
Óriási tömeggel indult el a menet a Debreceni Virágkarneválon – fotókkal, videóval
Elkezdődött a felvonulás! Hihetetlenül látványosnak ígérkezik a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is!
Hatalmas tömeg várakozott már a kora reggeli órákban is Debrecen belvárosában: megteltek az utcák emberekkel, gyakorlatilag a Szent Anna utcai villamosmegállótól a Nagytemplomig tolongtak az érdeklődők a kordonok mögött, hogy láthassák a szebbnél szebb virágkocsi-kompozíciókat, na meg persze a látványos produkciókat is, amelyek a kocsikat kísérik. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is elképesztő látványosnak ígérkezik, már csak azért is, mert feltűnik majd a karnevál történetének egyik legmagasabb remekműve.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A Debreceni Virágkarnevál délelőtti felvonulása 7:30-kor vette kezdetét, és hat főbb állomáson halad át:
a Piac utca - Rózsa utca sarkáról indult útnak, ezután következik a Kossuth téren lévő főtribün a Nagytemplom előtt, majd a Kölcsey Központ (Bethlen utca és Hunyadi utca sarka), a Honvéd utca (Honvéd és Bethlen utca sarka), a Füredi út (Füredi út és Egyetem sugárút sarka), majd végül a Nagy Lajos Király tér (Egyetem sugárút és a Poroszlay út sarka) zárja a sort.
Felvonulással vette kezdetét a Debreceni VirágkarneválFotók: Katona Ákos
Összesen 32 csoport kíséri egyébként a felvonulást (ebből 23 hazai és 9 külföldi), melyek produkcióiról, illetve az általuk kísért virágkocsikról is mutatunk fotókat, videókat – alább megtekinthetitek, hogyan indult el a karneváli menet augusztus 20-án, szerda reggel.
Ajánljuk még:
Óvodások, kisiskolások lepték el Debrecen belvárosát, ilyen volt a Galiba-felvonulás – fotókkal, videóval
Nagy mumusa az időjárás az augusztus 20-i programoknak, nézzük, mire számíthatunk ma Hajdú-Biharban!