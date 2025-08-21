augusztus 21., csütörtök

Fények és virágkocsik

3 órája

Látványos show-val zárult a Debreceni Virágkarnevál, ilyen volt az éjszakai felvonulás – fotókkal, videóval

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#virágkocsi

Fényárban úszott szerda este Debrecen belvárosa. Fényfüzérekbe öltöztek a Debreceni Virágkarnevál virágkocsijai, fellépői, s egy óriási karneváli hangulatot csináltak szerda este.

Haon.hu

Hatalmas tömeggel vette kezdetét augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevál. 12 virágkocsi vonult végig szerda délelőtt a városon, melyeket több mint kétezer táncos kísért. A karneváli hangulat egész nap lüktetett, a nap végén pedig egy látványos éjszakai felvonulásban csúcsosodott ki.

Éjszakai felvonulás a Debreceni Virágkarneválon
Éjszakai felvonulás a Debreceni Virágkarneválon
Forrás: Vida Márton Péter

Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál éjszakai felvonulása

A karneváli menet szerda este ismét felsorakozott, azonban rengeteg fényszalagot, lámpát és látványt hozott magával. A Debreceni Virágkarnevál egésznapos forgataga meg sem látszódott a fellépőkön: ugyanolyan energiával, mosollyal és lelkesedéssel mutatták be produkcióikat a közönségnek, mintha csak most kezdődnek a rendezvény. Hoztunk rengeteg fotót az eseményről...

Fényárban úszott a Debreceni Virágkarnevál éjszakai felvonulása

Fotók: Vida Márton Péter

és egy látványos videót is:

Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben

Hatalmas tömeg várakozott már a kora reggeli órákban is Debrecen belvárosában: megteltek az utcák emberekkel, gyakorlatilag a Szent Anna utcai villamosmegállótól a Nagytemplomig tolongtak az érdeklődők a kordonok mögött, hogy láthassák a szebbnél szebb virágkocsi-kompozíciókat, na meg persze a látványos produkciókat is, amelyek a kocsikat kísérik.

A hagyományhoz híven a Rózsa utcáról a Kossuth téren át indult el a karneváli menet, majd a Hatvan utcát, a Bethlen utcát és az Egyetem sugárutat is érintette, végül pedig a Nagyerdei körúton haladt el. A 12 virágkocsit idén kétezer fellépő kísérte.

Figyelemreméltó járművekben a Debreceni Virágkarneválon idén sem volt hiány. A délelőtti felvonulást követően a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén sorakoztak a virágkocsik, hogy szerves részét képezzék a Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás programnak.

Az idei évben a felvonuló tánccsoportok műsorai mellett 12 virágkocsiban gyönyörködhettek a látogatók. A nap végére pedig az is kiderült, melyik virágos jármű nyerte a közönségszavazást.

További híreink:

 

 

