Látványos show-val zárult a Debreceni Virágkarnevál, ilyen volt az éjszakai felvonulás – fotókkal, videóval

Hatalmas tömeggel vette kezdetét augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevál. 12 virágkocsi vonult végig szerda délelőtt a városon, melyeket több mint kétezer táncos kísért. A karneváli hangulat egész nap lüktetett, a nap végén pedig egy látványos éjszakai felvonulásban csúcsosodott ki.

Éjszakai felvonulás a Debreceni Virágkarneválon

Forrás: Vida Márton Péter

A karneváli menet szerda este ismét felsorakozott, azonban rengeteg fényszalagot, lámpát és látványt hozott magával. A Debreceni Virágkarnevál egésznapos forgataga meg sem látszódott a fellépőkön: ugyanolyan energiával, mosollyal és lelkesedéssel mutatták be produkcióikat a közönségnek, mintha csak most kezdődnek a rendezvény. Hoztunk rengeteg fotót az eseményről...