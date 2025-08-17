Máris kezdődhet a készülődés a 2026-os Virágkarneválra

Évente húsz nagyrendezvényt és több mint 300 kisebb eseményt bonyolít le a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Ezek közé tartozik a Debreceni Virágkarnevál is, a város legismertebb, nemzetközi figyelmet magára vonó fesztiválja. A karnevál az elmúlt években kilépett az augusztus 20-ai keretekből, és mára egy egész karneváli hét előzi meg, számos látványos programelemmel.

Dobos Zita a karneváli programok részleteiről beszélt

Fotó: Bekecs Sándor

Ezekről beszélgettünk Dobos Zita ügyvezetővel a Haon podcast stúdiójában. Szó volt a Táncol a város nevű kísérő rendezvényről, a Galiba Fesztiválról, és olyan újításokról, mint a közösségi virágkocsi vagy a gyerekek felvonulása. Megkérdeztük, mennyi ideig tartanak az előkészületek, és arról is beszélgettünk, hány főnek köszönhető, hogy évről évre zökkenőmentes a fesztivál.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

