2 órája

Máris kezdődhet a készülődés a 2026-os Virágkarneválra

Számos program kíséri a méltán híres virágfesztivált, amely komoly szervezői munkát igényel. Dobos Zitát kérdeztük a programokról és az előkészületekről.

Haon.hu

Évente húsz nagyrendezvényt és több mint 300 kisebb eseményt bonyolít le a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Ezek közé tartozik a Debreceni Virágkarnevál is, a város legismertebb, nemzetközi figyelmet magára vonó fesztiválja. A karnevál az elmúlt években kilépett az augusztus 20-ai keretekből, és mára egy egész karneváli hét előzi meg, számos látványos programelemmel.

Dobos Zita a karneváli programok részleteiről beszélt
Fotó: Bekecs Sándor

Ezekről beszélgettünk Dobos Zita ügyvezetővel a Haon podcast stúdiójában. Szó volt a Táncol a város nevű kísérő rendezvényről, a Galiba Fesztiválról, és olyan újításokról, mint a közösségi virágkocsi vagy a gyerekek felvonulása. Megkérdeztük, mennyi ideig tartanak az előkészületek, és arról is beszélgettünk, hány főnek köszönhető, hogy évről évre zökkenőmentes a fesztivál.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

