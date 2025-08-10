Helyi közélet
1 órája
Kicsi kocsik és hatalmas ritkaságok - ismét régiségvásárt tartottak Debrecenben - fotókkal
A határon túlról is érkeztek eladók. A Debreceni Régiségvásár ismét teljes kapacitásában üzemelt.
Augusztus 10-én, vasárnap ismét ritkaságok lepték el a Nagyerdei Stadion előtti teret, ugyanis újra megrendezték a Debreceni Régiségvásárt. Az esemény Facebook-oldaláról kiderült, hogy erre az alkalomra rengeteg városból, még a határon túlról is jelentkeztek.
Az alábbi településekről érkeztek a vasárnapi Debreceni Régiségvásárra:
- Szatmárnémeti
- Nagykároly
- Nagyvárad
- Arad
- Százhalombatta
- Szentendre
- Cegléd
- Baja
- Szeged
- Gyula
- Hódmezővásárhely
- Hajdúnánás
- Hajdúböszörmény
- Miskolc
- Kisgyőr
- Téglás
- Kecskemét
- Szolnok
- Tiszafüred,
- Püspökladány
- Nyíregyháza
- Kisvárda
- Mátészalka
- Vámospércs
- Heves
- Berekböszörmény
- Sáránd
- Demecser
- Abádszalók
- Nyíradony
- Jászladány
- Emőd
- Derecske
Fotósunk a helyszínen járt, a galériánkat itt tudjátok megtekinteni:
Debreceni Régiségvásár 2025. augusztus 10.Fotók: Czinege Melinda
