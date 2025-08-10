Kicsi kocsik és hatalmas ritkaságok - ismét régiségvásárt tartottak Debrecenben - fotókkal

Augusztus 10-én, vasárnap ismét ritkaságok lepték el a Nagyerdei Stadion előtti teret, ugyanis újra megrendezték a Debreceni Régiségvásárt. Az esemény Facebook-oldaláról kiderült, hogy erre az alkalomra rengeteg városból, még a határon túlról is jelentkeztek.

Ritka játékautókat is lehetett venni a Debreceni Régiségvásáron

Fotó: Czinege Melinda

Az alábbi településekről érkeztek a vasárnapi Debreceni Régiségvásárra:

Szatmárnémeti

Nagykároly

Nagyvárad

Arad

Százhalombatta

Szentendre

Cegléd

Baja

Szeged

Gyula

Hódmezővásárhely

Hajdúnánás

Hajdúböszörmény

Miskolc

Kisgyőr

Téglás

Kecskemét

Szolnok

Tiszafüred,

Püspökladány

Nyíregyháza

Kisvárda

Mátészalka

Vámospércs

Heves

Berekböszörmény

Sáránd

Demecser

Abádszalók

Nyíradony

Jászladány

Emőd

Derecske