Kicsi kocsik és hatalmas ritkaságok - ismét régiségvásárt tartottak Debrecenben - fotókkal

A határon túlról is érkeztek eladók. A Debreceni Régiségvásár ismét teljes kapacitásában üzemelt.

Haon.hu

Augusztus 10-én, vasárnap ismét ritkaságok lepték el a Nagyerdei Stadion előtti teret, ugyanis újra megrendezték a Debreceni Régiségvásárt. Az esemény Facebook-oldaláról kiderült, hogy erre az alkalomra rengeteg városból, még a határon túlról is jelentkeztek. 

CM20250810_Régiségvásár_HAON (12)
Ritka játékautókat is lehetett venni a Debreceni Régiségvásáron
Fotó: Czinege Melinda

Az alábbi településekről érkeztek a vasárnapi Debreceni Régiségvásárra:

  • Szatmárnémeti
  • Nagykároly
  • Nagyvárad
  • Arad
  • Százhalombatta
  • Szentendre
  • Cegléd
  • Baja
  • Szeged
  • Gyula
  • Hódmezővásárhely
  • Hajdúnánás
  • Hajdúböszörmény
  • Miskolc
  • Kisgyőr
  • Téglás
  • Kecskemét
  • Szolnok
  • Tiszafüred,
  • Püspökladány
  • Nyíregyháza
  • Kisvárda
  • Mátészalka
  • Vámospércs
  • Heves
  • Berekböszörmény
  • Sáránd
  • Demecser
  • Abádszalók
  • Nyíradony
  • Jászladány
  • Emőd
  • Derecske

Fotósunk a helyszínen járt, a galériánkat itt tudjátok megtekinteni:

Debreceni Régiségvásár 2025. augusztus 10.

Fotók: Czinege Melinda

Ajánljuk még:

 

 

