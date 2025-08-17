augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni parkolás

51 perce

Ismét változhat a parkolás rendje Debrecenben, mutatjuk a részleteket

Címkék#Debrecen#parkolás#közgyűlés

Augusztus 1-től léptek életbe a módosítások. Most ismét változhat a debreceni parkolási rendszer.

Mint arról korábban beszámoltunk, 2025. augusztus 1-től változott a debreceni parkolási rendszer. Az eddigi övezeteket öt zóna váltotta fel, jelentősen kiterjesztették a fizetős területek nagyságát, de ingyenes lakossági bérleteket is bevezettek. A közeljövőben újabb változások lehetnek.

Újabb változás várható a debreceni parkolásban
Újabb változások várhatóak a debreceni parkolási rendszerben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A debreceni parkolásban életbe lépett változásokról, a zónák elhelyezkedéséről, valamint a parkolási díjakról, ingyenes lakossági bérletről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

A debreceni önkormányzat közgyűlése augusztus 21-én tartja soron következő ülését, melyen a debreceni parkolási rendszerrel kapcsolatos módosítási-javaslat is naprendre kerül. Az előterjesztésből kiderül, ezek az ingyenes lakossági bérlet feltételeire vonatkoznak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Motorokra is kiterjedhet az ingyenes parkolás Debrecenben

Az előterjesztés emlékeztet, ingyenes lakossági parkolóbérletet lakcímenként legfeljebb 2 darab személygépjárműre lehet igényelni, amely a lakóhelyként megjelölt közterületen, vagy ezen közterületet keresztező vagy az azzal párhuzamos első utcákban található felszíni várakozóhely tekintetében jogosít díjmentes parkolásra.  

Az új debreceni parkolási rendszerrel kapcsolatban több megkeresés érkezett, melyben a lakosok jelezték igényüket a lakossági díjmentes parkolás motorkerékpárral is igénybevehető lehetőségének a bevezetésére.

 

Parkolás Debrecenben: augusztus 1-jén élesedik az új rendszer, így alakulnak a parkolási zónák Debrecenben
Parkolás Debrecenben: augusztus 1-jén élesedik az új rendszer, így alakulnak a parkolási zónák Debrecenben
Forrás: DV Parking Kft.

A céges autók szabályai és módosulhatnak a debreceni parkolási rendszerben

Szintén az ingyenes parkolóbérletet érinti a céges autókkal kapcsolatos módosítás-javaslat. A jelenlegi szabályok alapján a munkáltatójától kizárólagos használatba kapott és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő járműre igényelhető díjmentes parkolóbérlet.

Ezen a következők szerint módosítanának: a díjmentes várakozás a munkáltatótól gyakorlatilag munkaeszközként kizárólagos használatra kapott gépjárművekre a tulajdonos vagy üzemben tartó személyétől függetlenül is legyen igénybevehető, azonban a munkáltató gépjármű feletti rendelkezési jogát ebben az esetben igazolni kell.

Amennyiben a közgyűlés a fentieket elfogadja, a debreceni parkolási rendszer új szabályai szeptember 1-től lépnek hatályba. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu