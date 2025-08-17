Ismét változhat a parkolás rendje Debrecenben, mutatjuk a részleteket

A debreceni önkormányzat közgyűlése augusztus 21-én tartja soron következő ülését, melyen a debreceni parkolási rendszerrel kapcsolatos módosítási-javaslat is naprendre kerül. Az előterjesztésből kiderül, ezek az ingyenes lakossági bérlet feltételeire vonatkoznak.

Motorokra is kiterjedhet az ingyenes parkolás Debrecenben

Az előterjesztés emlékeztet, ingyenes lakossági parkolóbérletet lakcímenként legfeljebb 2 darab személygépjárműre lehet igényelni, amely a lakóhelyként megjelölt közterületen, vagy ezen közterületet keresztező vagy az azzal párhuzamos első utcákban található felszíni várakozóhely tekintetében jogosít díjmentes parkolásra.

Az új debreceni parkolási rendszerrel kapcsolatban több megkeresés érkezett, melyben a lakosok jelezték igényüket a lakossági díjmentes parkolás motorkerékpárral is igénybevehető lehetőségének a bevezetésére.

A céges autók szabályai és módosulhatnak a debreceni parkolási rendszerben

Szintén az ingyenes parkolóbérletet érinti a céges autókkal kapcsolatos módosítás-javaslat. A jelenlegi szabályok alapján a munkáltatójától kizárólagos használatba kapott és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő járműre igényelhető díjmentes parkolóbérlet.

Ezen a következők szerint módosítanának: a díjmentes várakozás a munkáltatótól gyakorlatilag munkaeszközként kizárólagos használatra kapott gépjárművekre a tulajdonos vagy üzemben tartó személyétől függetlenül is legyen igénybevehető, azonban a munkáltató gépjármű feletti rendelkezési jogát ebben az esetben igazolni kell.

Amennyiben a közgyűlés a fentieket elfogadja, a debreceni parkolási rendszer új szabályai szeptember 1-től lépnek hatályba.

