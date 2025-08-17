51 perce
Ismét változhat a parkolás rendje Debrecenben, mutatjuk a részleteket
Augusztus 1-től léptek életbe a módosítások. Most ismét változhat a debreceni parkolási rendszer.
Mint arról korábban beszámoltunk, 2025. augusztus 1-től változott a debreceni parkolási rendszer. Az eddigi övezeteket öt zóna váltotta fel, jelentősen kiterjesztették a fizetős területek nagyságát, de ingyenes lakossági bérleteket is bevezettek. A közeljövőben újabb változások lehetnek.
A debreceni önkormányzat közgyűlése augusztus 21-én tartja soron következő ülését, melyen a debreceni parkolási rendszerrel kapcsolatos módosítási-javaslat is naprendre kerül. Az előterjesztésből kiderül, ezek az ingyenes lakossági bérlet feltételeire vonatkoznak.
Motorokra is kiterjedhet az ingyenes parkolás Debrecenben
Az előterjesztés emlékeztet, ingyenes lakossági parkolóbérletet lakcímenként legfeljebb 2 darab személygépjárműre lehet igényelni, amely a lakóhelyként megjelölt közterületen, vagy ezen közterületet keresztező vagy az azzal párhuzamos első utcákban található felszíni várakozóhely tekintetében jogosít díjmentes parkolásra.
Az új debreceni parkolási rendszerrel kapcsolatban több megkeresés érkezett, melyben a lakosok jelezték igényüket a lakossági díjmentes parkolás motorkerékpárral is igénybevehető lehetőségének a bevezetésére.
A céges autók szabályai és módosulhatnak a debreceni parkolási rendszerben
Szintén az ingyenes parkolóbérletet érinti a céges autókkal kapcsolatos módosítás-javaslat. A jelenlegi szabályok alapján a munkáltatójától kizárólagos használatba kapott és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő járműre igényelhető díjmentes parkolóbérlet.
Ezen a következők szerint módosítanának: a díjmentes várakozás a munkáltatótól gyakorlatilag munkaeszközként kizárólagos használatra kapott gépjárművekre a tulajdonos vagy üzemben tartó személyétől függetlenül is legyen igénybevehető, azonban a munkáltató gépjármű feletti rendelkezési jogát ebben az esetben igazolni kell.
Amennyiben a közgyűlés a fentieket elfogadja, a debreceni parkolási rendszer új szabályai szeptember 1-től lépnek hatályba.
