Nem a debreceni önkormányzaté lett a kiemelt terület, de nem tehet meg bármit az új tulaj

Egy perces néma felállással adóztak a jelen lévők a júliusban elhunyt egykori alpolgármester, az Agora Tudományos Élményközpont vezetője, Somogyi Béla emlékének a debreceni közgyűlés augusztus 21-ei ülésének kezdetén. A napirend az eredetileg tervezethez képest két plusz előterjesztéssel indult. Az első egy változtatási tilalom elrendelését javasolta a Déli Gazdasági Övezet, illetve a debreceni repülőtér közelében.

Forrás: Vida Márton Péter

Mint Papp László polgármester elmondta, egy olyan telekről van szó, ami a fenti két, stratégiai fontosságú terület közvetlen szomszédjában van. A debreceni önkormányzat éveken át tárgyalt a kormánnyal az ingatlanról, meg akarta azt vásárolni (vagy elcserélni) tervezett fejlesztések érdekében. A Nemzeti Vagyonkezelő azonban nyilvános pályáztatás útján értékesítette a telket.

Komoly stratégiai jelentősége, a debreceni repülőtér működése és jövőbeni fejlesztése miatt nem mindegy, hogyan építik be ezt a területet. Fontos szabályozni, és ennek érdekében változtatási tilalmat léptetnénk érvénybe ott

– magyarázta az előterjesztés lényegét.

Gábor István főépítész ezt azzal egészítette ki, hogy a telek sajátos helyzetben van: 4 építési övezetbe is besorolták, ebből 3 közlekedési célú, a negyedik ipari építési övezet. Előfordulhatna, hogy egy építkezéssel az új tulajdonos korlátozza a repülőtér későbbi fejlesztését vagy az iparterület későbbi beépítését, csökkentve az őt körülvevő telkek beépíthetőségét, használhatóságát.

Fennáll a veszély, hogy úgy szerezhet építési jogot a fejlesztésére, hogy nem köteles kiépíteni a környéket kiszolgáló közterületi hálózatot. Mindezek megakadályozására a város olyan szabályozó elemeket építene be, hogy a terület folyamatos fejleszthetőségét és végleges kialakítását lehetővé tegye, illetve biztosítaná, hogy ne lehessen zavarnia reptér működését.

Gábor István főépítész

Forrás: Vida Márton Péter

Nem a tulajdonost akarják korlátozni

Pákh Károly (Összefogás a Cívisvárosért) kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, elektronikus árverésen adták el a telket, de azt nem tudta, az új tulajdonosnak mi a célja.

Azonban nem is ez számít, hanem hogy ne szülessen olyan beépülés, ami a reptér üzemét zavarná, korlátozná, pl, a berepülési síkokba benyúlna. Nem az új tulajdonost akarjuk korlátozni, hanem az említett hátrányok elkerülésére garanciát rögzíteni

– mondta. A változtatási tilalom elrendelését a közgyűlés megszavazta.