Nem a debreceni önkormányzaté lett a kiemelt terület, de nem tehet meg bármit az új tulaj
Egy olyan telekről van szó, ami két, stratégiai fontosságú terület közvetlen szomszédjában van. Változtatási tilalmat rendelt el a debreceni közgyűlés.
A debreceni repülőtér szomszédságában lévő területet értékesítette a Nemzeti Vagyonkezelő
Forrás: Illusztráció/Naplóa-archív
Egy perces néma felállással adóztak a jelen lévők a júliusban elhunyt egykori alpolgármester, az Agora Tudományos Élményközpont vezetője, Somogyi Béla emlékének a debreceni közgyűlés augusztus 21-ei ülésének kezdetén. A napirend az eredetileg tervezethez képest két plusz előterjesztéssel indult. Az első egy változtatási tilalom elrendelését javasolta a Déli Gazdasági Övezet, illetve a debreceni repülőtér közelében.
Mint Papp László polgármester elmondta, egy olyan telekről van szó, ami a fenti két, stratégiai fontosságú terület közvetlen szomszédjában van. A debreceni önkormányzat éveken át tárgyalt a kormánnyal az ingatlanról, meg akarta azt vásárolni (vagy elcserélni) tervezett fejlesztések érdekében. A Nemzeti Vagyonkezelő azonban nyilvános pályáztatás útján értékesítette a telket.
Komoly stratégiai jelentősége, a debreceni repülőtér működése és jövőbeni fejlesztése miatt nem mindegy, hogyan építik be ezt a területet. Fontos szabályozni, és ennek érdekében változtatási tilalmat léptetnénk érvénybe ott
– magyarázta az előterjesztés lényegét.
Gábor István főépítész ezt azzal egészítette ki, hogy a telek sajátos helyzetben van: 4 építési övezetbe is besorolták, ebből 3 közlekedési célú, a negyedik ipari építési övezet. Előfordulhatna, hogy egy építkezéssel az új tulajdonos korlátozza a repülőtér későbbi fejlesztését vagy az iparterület későbbi beépítését, csökkentve az őt körülvevő telkek beépíthetőségét, használhatóságát.
Fennáll a veszély, hogy úgy szerezhet építési jogot a fejlesztésére, hogy nem köteles kiépíteni a környéket kiszolgáló közterületi hálózatot. Mindezek megakadályozására a város olyan szabályozó elemeket építene be, hogy a terület folyamatos fejleszthetőségét és végleges kialakítását lehetővé tegye, illetve biztosítaná, hogy ne lehessen zavarnia reptér működését.
Nem a tulajdonost akarják korlátozni
Pákh Károly (Összefogás a Cívisvárosért) kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, elektronikus árverésen adták el a telket, de azt nem tudta, az új tulajdonosnak mi a célja.
Azonban nem is ez számít, hanem hogy ne szülessen olyan beépülés, ami a reptér üzemét zavarná, korlátozná, pl, a berepülési síkokba benyúlna. Nem az új tulajdonost akarjuk korlátozni, hanem az említett hátrányok elkerülésére garanciát rögzíteni
– mondta. A változtatási tilalom elrendelését a közgyűlés megszavazta.
Egy sürgősségi indítványt is soron kívül tárgyalt a képviselő testület: az Agora további működése érdekében vezetőnek választották Borbélyné Bacsó Viktóriát, aki jelenleg a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum igazgatóhelyettese. Matematika-fizika-informatika-biológia szakos kutató tanár, és kiemelten tehetségmentor is.
A debreceni közgyűlésen a viharkárokról is szó volt:
Hatalmas pusztítást okozott Debrecenben a vihar, az államhoz fordul az önkormányzat
