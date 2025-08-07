3 órája
A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunk – fotókkal!
A debreceni Új Városháza Galériában nyílt kiállítás Katona Attila egyedülálló magángyűjteménye segítségével: a Debreceni Kerékpár Múzeum kollekciója mutatja be a kerékpár, mint közlekedési eszköz fejlődését – adta hírül a debreceni önkormányzat szerda délután. Az augusztus 6-án rendezett megnyitón Puskás István, Debrecen kulturális ügyekért felelős alpolgármestere egyebek mellett az Új Városháza Galéria küldetéséről is szót ejtett. Céljuk, hogy a debreceniek az itteni kiállítások segítségével jobban megismerkedhessenek a város helyi értékeivel, a debreceniség hagyomány- és jelenségelemeivel.
Puskás István kiemelte, hogy külön helyi értéknek tekinthető Katona Attila és családja szenvedélyes elkötelezettsége az iránt, ahogyan – országosan is egyedülálló módon – a kerékpározás történetének emlékeit gyűjtik, őrzik, gyarapítják és bemutatják. Az alpolgármester mindenkit arra biztatott, hogy – akár a mostani kiállításon szerzett élmények alapján is – keresse fel az egy éve megnyitott Debreceni Kerékpár Múzeumot, ahol a gyűjtemény még több darabja látható.
Ez a nonprofit módon működő múzeum is példa lehet arra, hogyan lehet egyéni szenvedély alapján a közös értékeket megőrizni, s mindenki számára láthatóvá tenni. Az ehhez a múzeumhoz kötődő összefogás is erősíti a debreceniséget, erősíti a város közösségét
– fogalmazott.
Halápi Sándor kétszeres velocipéd-világbajnok azt az emlékét elevenítette fel, hogy az egyik virágkarneválra meghívást kapva ismerkedett meg Katona Attilával, akiben egy a kerékpárokról nagyon sokat tudó, a kerékpárok iránt igazán elkötelezett embert ismert meg. Mint azt Halápi Sándor hangsúlyozta, ennek az elkötelezettségnek és tudásnak az lett az egyik kitüntető értékű elismerése, hogy Katona Attilát felkérték arra, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum számára restauráljon kerékpárokat.
A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunkFotók: Katona Ákos
Katona Attila, a Debreceni Kerékpár Múzeum vezetője köszönetet mondott Puskás István és Széles Diána alpolgármestereknek, valamint a Cívis Ház Zrt.-nek – s mindenki másnak, aki csak egy kerékpárlámpával is hozzájárult – a jó szándékú támogatásáért ahhoz, hogy egy évvel ezelőtt magánmúzeumként létrejöhetett a Debreceni Kerékpár Múzeum.
A kiállítóhely hamarosan tovább bővülhet, s így már közel 200 kerékpár bemutatására lesz lehetőség, s bővülhet azoknak a történeteknek a sora is, melyeket a debreceni, a hazai és külföldi látogatók mondanak el a kerékpárokkal, kerékpározással kapcsolatos emlékeikről, élményeikről Katona Attilának. Az eseményen jelen volt Hidvégi János, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főmuzeológusa is.
Katona Attila gyűjteménye és munkássága 2024 januárjában bekerült a Debreceni Értéktárba, s ezzel egyidejűleg nemzeti értékké is vált. A debreceni Új Városháza Galériában (Kálvin tér 11.) rendezett mostani tárlaton a gyűjtemény legérdekesebb darabjai közül több mint 20 kétkerekű látható. A kiállítás megvalósításának partnerei a Globál Sport Kft., a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, a Soós Pékség, a Gréta-Flóra Kft., valamint a Méliusz Központi Könyvtár Helytörténeti Részlege voltak. A tárlat 2025. szeptember 1-ig tekinthető meg az Új Városháza nyitva tartási idejében – olvasható a közleményben.
Ajánljuk még:
Durva éjszaka elé nézünk, ezt mindenki meg fogja érezni Debrecenben! – fotókkal!
Rövid időn belül itt nyílik új McDonald's étterem Hajdú-Biharban, a munkálatok már zajlanak!