A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunk – fotókkal!

A debreceni Új Városháza Galériában nyílt kiállítás Katona Attila egyedülálló magángyűjteménye segítségével: a Debreceni Kerékpár Múzeum kollekciója mutatja be a kerékpár, mint közlekedési eszköz fejlődését – adta hírül a debreceni önkormányzat szerda délután. Az augusztus 6-án rendezett megnyitón Puskás István, Debrecen kulturális ügyekért felelős alpolgármestere egyebek mellett az Új Városháza Galéria küldetéséről is szót ejtett. Céljuk, hogy a debreceniek az itteni kiállítások segítségével jobban megismerkedhessenek a város helyi értékeivel, a debreceniség hagyomány- és jelenségelemeivel.

A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunk

Forrás: Katona Ákos

Puskás István kiemelte, hogy külön helyi értéknek tekinthető Katona Attila és családja szenvedélyes elkötelezettsége az iránt, ahogyan – országosan is egyedülálló módon – a kerékpározás történetének emlékeit gyűjtik, őrzik, gyarapítják és bemutatják. Az alpolgármester mindenkit arra biztatott, hogy – akár a mostani kiállításon szerzett élmények alapján is – keresse fel az egy éve megnyitott Debreceni Kerékpár Múzeumot, ahol a gyűjtemény még több darabja látható.

Ez a nonprofit módon működő múzeum is példa lehet arra, hogyan lehet egyéni szenvedély alapján a közös értékeket megőrizni, s mindenki számára láthatóvá tenni. Az ehhez a múzeumhoz kötődő összefogás is erősíti a debreceniséget, erősíti a város közösségét

– fogalmazott.

Halápi Sándor kétszeres velocipéd-világbajnok azt az emlékét elevenítette fel, hogy az egyik virágkarneválra meghívást kapva ismerkedett meg Katona Attilával, akiben egy a kerékpárokról nagyon sokat tudó, a kerékpárok iránt igazán elkötelezett embert ismert meg. Mint azt Halápi Sándor hangsúlyozta, ennek az elkötelezettségnek és tudásnak az lett az egyik kitüntető értékű elismerése, hogy Katona Attilát felkérték arra, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum számára restauráljon kerékpárokat.