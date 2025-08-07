augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunk – fotókkal!

Címkék#debrecen#kerékpár#múzeum

Haon.hu

A debreceni Új Városháza Galériában nyílt kiállítás Katona Attila egyedülálló magángyűjteménye segítségével: a Debreceni Kerékpár Múzeum kollekciója mutatja be a kerékpár, mint közlekedési eszköz fejlődését – adta hírül a debreceni önkormányzat szerda délután. Az augusztus 6-án rendezett megnyitón Puskás István, Debrecen kulturális ügyekért felelős alpolgármestere egyebek mellett az Új Városháza Galéria küldetéséről is szót ejtett. Céljuk, hogy a debreceniek az itteni kiállítások segítségével jobban megismerkedhessenek a város helyi értékeivel, a debreceniség hagyomány- és jelenségelemeivel.

A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunk
A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunk
Forrás: Katona Ákos

Puskás István kiemelte, hogy külön helyi értéknek tekinthető Katona Attila és családja szenvedélyes elkötelezettsége az iránt, ahogyan – országosan is egyedülálló módon – a kerékpározás történetének emlékeit gyűjtik, őrzik, gyarapítják és bemutatják. Az alpolgármester mindenkit arra biztatott, hogy – akár a mostani kiállításon szerzett élmények alapján is – keresse fel az egy éve megnyitott Debreceni Kerékpár Múzeumot, ahol a gyűjtemény még több darabja látható. 

Ez a nonprofit módon működő múzeum is példa lehet arra, hogyan lehet egyéni szenvedély alapján a közös értékeket megőrizni, s mindenki számára láthatóvá tenni. Az ehhez a múzeumhoz kötődő összefogás is erősíti a debreceniséget, erősíti a város közösségét

– fogalmazott.

Halápi Sándor kétszeres velocipéd-világbajnok azt az emlékét elevenítette fel, hogy az egyik virágkarneválra meghívást kapva ismerkedett meg Katona Attilával, akiben egy a kerékpárokról nagyon sokat tudó, a kerékpárok iránt igazán elkötelezett embert ismert meg. Mint azt Halápi Sándor hangsúlyozta, ennek az elkötelezettségnek és tudásnak az lett az egyik kitüntető értékű elismerése, hogy Katona Attilát felkérték arra, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum számára restauráljon kerékpárokat.

A Debreceni Kerékpár Múzeum kiállításán jártunk

Fotók: Katona Ákos

Katona Attila, a Debreceni Kerékpár Múzeum vezetője köszönetet mondott Puskás István és Széles Diána alpolgármestereknek, valamint a Cívis Ház Zrt.-nek – s mindenki másnak, aki csak egy kerékpárlámpával is hozzájárult – a jó szándékú támogatásáért ahhoz, hogy egy évvel ezelőtt magánmúzeumként létrejöhetett a Debreceni Kerékpár Múzeum. 

A kiállítóhely hamarosan tovább bővülhet, s így már közel 200 kerékpár bemutatására lesz lehetőség, s bővülhet azoknak a történeteknek a sora is, melyeket a debreceni, a hazai és külföldi látogatók mondanak el a kerékpárokkal, kerékpározással kapcsolatos emlékeikről, élményeikről Katona Attilának. Az eseményen jelen volt Hidvégi János, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főmuzeológusa is. 

Katona Attila gyűjteménye és munkássága 2024 januárjában bekerült a Debreceni Értéktárba, s ezzel egyidejűleg nemzeti értékké is vált. A debreceni Új Városháza Galériában (Kálvin tér 11.) rendezett mostani tárlaton a gyűjtemény legérdekesebb darabjai közül több mint 20 kétkerekű látható. A kiállítás megvalósításának partnerei a Globál Sport Kft., a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, a Soós Pékség, a Gréta-Flóra Kft., valamint a Méliusz Központi Könyvtár Helytörténeti Részlege voltak. A tárlat 2025. szeptember 1-ig tekinthető meg az Új Városháza nyitva tartási idejében – olvasható a közleményben.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu