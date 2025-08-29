Ismét rekordot döntött a Debreceni Egyetem!

Kiemelkedő eredményt ért el az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetem. 2025-ben összesen csaknem ezer hallgató nyert felvételt az intézménybe a pótfelvételin, a 2025/26-os tanévtől így összességében több mint tizenkétezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait a DE-n– olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, minden eddiginél több elsőévest vett fel meghirdetett képzéseire az általános felvételi eljárásban a Debreceni Egyetem. Ez alapján a DE továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény, országosan pedig a második helyen áll. 2025-ben összesen 11067-en jelölték meg az első helyen az intézményt, közülük 8224 jelentkező nyert felvételt.

Kiemelkedő eredményt ért el az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetem

Forrás: unideb.hu

Közel kétezren jelentkeztek a pótfelvételin a Debreceni Egyetemre

A leendő elsőéves hallgatók száma most tovább emelkedett: 1782-en jelentkeztek a pótfelvételin a Debreceni Egyetemre, közülük 965-en kerültek be az egyetem által meghirdetett szakokra.

Állami ösztöndíjas képzésre 334, önköltségesre 631 jelentkező vett fel a DE. A legtöbben ebben az évben a Gazdaságtudományi Karra (247 fő), az Egészségtudományi Karra (162 fő), valamint az Állam- és Jogtudományi Karra (138 fő) kerültek be a pótfelvételi eljárást követően. A meghirdetett képzések közül az igazságügyi igazgatási szakra 68-an, a jogász szakra 50-en, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki képzésre 37-en, a gyógypedagógia szakra 29-en, a szociálpedagógia szakra szintén 29-en nyertek felvételt.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese a hirek.unideb.hu-nak elmondta, hogy a 2025-ös felvételin elért eredményeire büszke lehet az intézmény, hiszen az idei rekord egyértelműen mutatja a DE vezető szerepét a vidéki egyetemek között, ami annak köszönhető, hogy az intézmény versenyképes diplomát és piacképes tudást kínál a hallgatóinak.

A mostani eredmények is önmagukért beszélnek, hiszen a pótfelvételi eljárásban is pontosan az történt, mint amit az általános felvételi eljárás során is tapasztalhattunk. Jelentősen növeltük a felvettek számát az előző évhez, évekhez képest, soha nem tudtunk felvenni ennyi hallgatót. Mindez köszönhető az egyetemen folyó nemzetközi színvonalú képzésnek, az intézmény naprakész és piacképes tudást kínáló, széles képzési portfóliójának, hallgatóközpontú szemléletének, az ország legnagyobb nemzetközi hallgatói közösségének, valamint annak az intenzív szakmai munkának, amely az intézmény népszerűsítését szolgálta. Elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel

– fogalmazott a rektorhelyettes.

Ebben az évben a pótfelvételi eljárás keretében a Debreceni Egyetem tizenkét karon hirdetett meg összesen 116 képzést: 57 alapképzési szakot, 2 felsőoktatási szakképzést, 52 mesterképzési és 5 osztatlan képzési szakot.

A Debrecenen kívüli campusokon is jelentősen nőtt a felvettek száma – az erről szóló részletes adatokat az unideb.hu-n találják.

