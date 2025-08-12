augusztus 12., kedd

Helyi közélet

2 órája

Újra munkához látnak az egyik debreceni szakaszon, a buszok sem járnak majd!

Szerencsére hamar a végére érnek majd. Ideiglenesen az arra közlekedő 46-os autóbusz menetrendje is megváltozik.

Haon.hu

Augusztus 13-án, szerdán és augusztus 14-én, csütörtökön 23:00 órától aszfaltozási munkákat végeznek az éjszakai üzemszünetben, a Széchenyi utca és a Külsővásártér csomópontjában – hívta fel rá a figyelmet közleményében a DKV Zrt. Mint írták, a munkálatok ideje alatt az érintett 46-os autóbuszok terelőútvonalon közlekednek az Inter Tan-Ker Zrt. irányába.

Újra munkához látnak az egyik debreceni szakaszon, a buszok sem járnak majd!
Újra munkához látnak az egyik debreceni szakaszon, a buszok sem járnak majd!
Fotó: Facebook / DKV Zrt. / Forrás: illusztráció

A Nagyállomásról 23:30-kor és 23:40-kor induló 46-os autóbusz járatok az eredeti útvonal – Erzsébet utca – Külsővásártér – Nyugati utca – eredeti útvonal terelőútvonalon közlekednek.

Kimarad azonban két megállóhely is: a Barna utca és a Helyközi autóbusz-állomás.

A 46-os autóbuszok a terelőútvonalon található MÁV-rendelő (Segner tér irányában található), Mentőállomás (Segner tér irányában található) és Mechwart András Szki. (Segner tér irányában található) megállóhelyeken megállnak.

