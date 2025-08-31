szeptember 1., hétfő

Ez durva!

1 órája

Fiatal élet került nagy veszélybe Debrecenben, ettől retteg minden szülő, aki elengedi a gyermekét otthonról!

Az utcán fekve találtak rá a fiatal fiúra vasárnap hajnalban. A történetet a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg egy férfi.

Haon.hu

Rosszul lett egy fiatal vasárnap hajnalban a Mikepércsi úton, az egyik gyorsétterem közelében – derült ki egy Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban megjelent bejegyzésből. A történet szerint a posztoló éppen munkába tartott vasárnap hajnalban, amikor arra lett figyelmes, hogy egy kerékpáros fiatal próbál segíteni egy földön fekvő ismeretlenen. Az esetet látva az autós visszafordult, persze a történet nem ér itt véget...

Egy fiatal élete került veszélybe Debrecenben, az utcán fekve találtak rá, hajnalok hajnalán!
Egy fiatal élete került veszélybe Debrecenben, az utcán fekve találtak rá, hajnalok hajnalán!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mint kiderült, a biciklis ekkorra már értesítette a mentőket is, a bejegyzést létrehozó férfi ez után ott is hagyta őket. Ezt azzal indokolta, hogy késésben volt, sietnie kellett munkába, azonban a bejegyzést is azért hozta létre, mert szeretné megtudni, hogy végül helyrerázódott-e minden, jól van-e a fiatal.

Ha magadra ismersz, kérlek írj már, hogy mi lett a fiúval. Az ő nevében is köszönöm, hogy hívtad a mentőket, ritka ma már, aki segítőkész

– üzente az autós a kerékpáros fiatalnak.

Megosztotta a kommentelőket a debreceni autós története

A férfi bejegyzésére rengeteg reakció és hozzászólás érkezett. A legtöbben értékelték az általa gyakorolt gesztust, hogy a fiatalok segítségére sietett, azonban olyanok is akadtak, akik sérelmezték, hogy ott hagyta őket még a mentőszolgálat munkatársainak érkezése előtt.

A munkahely megvárt volna! 

– jegyezte is meg egy felháborodott kommentelő. A többség azonban egyetértett abban, hogy a segítség ekkor már úton volt, így semmi alapja nem volt a fiatal állapota után érdeklődő férfi számonkérésének.

