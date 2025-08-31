Fiatal élet került nagy veszélybe Debrecenben, ettől retteg minden szülő, aki elengedi a gyermekét otthonról!

Rosszul lett egy fiatal vasárnap hajnalban a Mikepércsi úton, az egyik gyorsétterem közelében – derült ki egy Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban megjelent bejegyzésből. A történet szerint a posztoló éppen munkába tartott vasárnap hajnalban, amikor arra lett figyelmes, hogy egy kerékpáros fiatal próbál segíteni egy földön fekvő ismeretlenen. Az esetet látva az autós visszafordult, persze a történet nem ér itt véget...

Egy fiatal élete került veszélybe Debrecenben, az utcán fekve találtak rá, hajnalok hajnalán!

Mint kiderült, a biciklis ekkorra már értesítette a mentőket is, a bejegyzést létrehozó férfi ez után ott is hagyta őket. Ezt azzal indokolta, hogy késésben volt, sietnie kellett munkába, azonban a bejegyzést is azért hozta létre, mert szeretné megtudni, hogy végül helyrerázódott-e minden, jól van-e a fiatal.

Ha magadra ismersz, kérlek írj már, hogy mi lett a fiúval. Az ő nevében is köszönöm, hogy hívtad a mentőket, ritka ma már, aki segítőkész

– üzente az autós a kerékpáros fiatalnak.

Megosztotta a kommentelőket a debreceni autós története

A férfi bejegyzésére rengeteg reakció és hozzászólás érkezett. A legtöbben értékelték az általa gyakorolt gesztust, hogy a fiatalok segítségére sietett, azonban olyanok is akadtak, akik sérelmezték, hogy ott hagyta őket még a mentőszolgálat munkatársainak érkezése előtt.

A munkahely megvárt volna!

– jegyezte is meg egy felháborodott kommentelő. A többség azonban egyetértett abban, hogy a segítség ekkor már úton volt, így semmi alapja nem volt a fiatal állapota után érdeklődő férfi számonkérésének.

