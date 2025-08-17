augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Tízéves kisfiú esett össze az utcán Debrecenben, azonnal kórházba szállították

Címkék#facebook#kórház#debrecen#történet#debrecenben hallottam#rosszullét

A TheVR szombati kitelepülésén történt az eset. Többen azonnal a kisfiú segítségére siettek Debrecenben.

Haon.hu

Tegnap 10 órakor a Baltazár Dezső téren a Happy Hour rendezvényen a fiam elájult, összeesett – írta vasárnap egy édesanya a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban. Idén a Debreceni Virágkarnevál egyik programelemeként 5 napon át élőben találkozhatnak az érdeklődők a TheVR csapatával, az ország egyik leghíresebb tartalomgyártó párosával. Jani és Pisti „Happy Hour” nevet viselő reggeli műsorában ráadásul bárki részt vehet, ha kilátogat fél 9 és fél 10 között a Baltazár Dezső térre. A duó szombati kitelepülésén lett rosszul egy kisfiú.

Azonnal a segítségére siettek a kisfiúnak Debrecenben
Azonnal a segítségére siettek a kisfiúnak Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kórházba szállították a kisfiút Debrecenben

Az édesanya a bejegyzést azért hozta létre, mert szerette volna megköszönni mindazok segítségét, akik ájult fia segítségére siettek. Elmondása szerint fia 10 óra környékén esett össze, többen is egyből a segítségére siettek: felsegítették, vizet hoztak neki és értesítették a mentőszolgálatot is. Kiemelte, a kiérkező mentősök kórházba szállították a kisfiát, ahol nem hagyták őt egyedül míg megérkezett.

Vannak még csodálatos emberek, hogy ismeretlenül is segítettek, szívből köszönöm mindenkinek. Kisfiam jól van, hazaengedték!

– zárta bejegyzését az édesanya.

A TheVR csapatának szombati élő showja itt tekinthető meg:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu