Tízéves kisfiú esett össze az utcán Debrecenben, azonnal kórházba szállították
A TheVR szombati kitelepülésén történt az eset. Többen azonnal a kisfiú segítségére siettek Debrecenben.
Tegnap 10 órakor a Baltazár Dezső téren a Happy Hour rendezvényen a fiam elájult, összeesett – írta vasárnap egy édesanya a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban. Idén a Debreceni Virágkarnevál egyik programelemeként 5 napon át élőben találkozhatnak az érdeklődők a TheVR csapatával, az ország egyik leghíresebb tartalomgyártó párosával. Jani és Pisti „Happy Hour” nevet viselő reggeli műsorában ráadásul bárki részt vehet, ha kilátogat fél 9 és fél 10 között a Baltazár Dezső térre. A duó szombati kitelepülésén lett rosszul egy kisfiú.
Kórházba szállították a kisfiút Debrecenben
Az édesanya a bejegyzést azért hozta létre, mert szerette volna megköszönni mindazok segítségét, akik ájult fia segítségére siettek. Elmondása szerint fia 10 óra környékén esett össze, többen is egyből a segítségére siettek: felsegítették, vizet hoztak neki és értesítették a mentőszolgálatot is. Kiemelte, a kiérkező mentősök kórházba szállították a kisfiát, ahol nem hagyták őt egyedül míg megérkezett.
Vannak még csodálatos emberek, hogy ismeretlenül is segítettek, szívből köszönöm mindenkinek. Kisfiam jól van, hazaengedték!
– zárta bejegyzését az édesanya.
A TheVR csapatának szombati élő showja itt tekinthető meg:
