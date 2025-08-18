Számos kedves, megható történetet osztottunk már Debrecenből. Legutóbb egy édesanya fejezte ki háláját a közösségi oldalakon keresztül, akinek a kisfia a nyílt utcán esett össze. Múlt héten történt, hogy egy buszsofőr segített egy mozgáskorlátozott utasnak a felszállásban, ami példaértékű tett volt. Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba került fel egy újabb bejegyzés egy érdekes kávézásról.

Csak 10 percre szállt le a nyaralni induló buszról egy nő Debrecenben, azóta is főhet a feje miatta...

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A bejegyzés írója Nyíregyházáról utazott Görögországba, útjuk során megálltak az egyik debreceni bevásárlóközpontnál, ahol 10 perc pihenőjük volt. A nő az üzletsoron az egyik büféstől kért egy kávét, az előtte lévő vásárló pedig maga elé engedte. A két vásárló beszélgetésbe kezdett, a poszt írója szerint emiatt történhetett, hogy elfelejtette kifizetni a kávéját, de már csak a buszon ülve jött rá a hibára. Gondolatait zárva egy kéréssel fordult az eladóhoz:

Ha látja a büfés hölgy, kérem privátban küldje el a számlaszámot hogy el tudjam utalni utólag. És elnézését kérem..

A bejegyzés alatt többen is kommenteltek, hogy a nő egy becsületes ember és többen is felajánlották, hogy rendezik helyette a kávé árát:

Jó lenne ha mindenki ennyire becsületes lenne

– írta az egyik kommentelő.

Már megyek is és rendezem!

– ajánlotta fel egy másik hozzászóló.

