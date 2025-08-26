augusztus 26., kedd

Fotókon a debreceni barbárság! Felháborító, mit dobtak be egy lakás ablakán, úszott minden a trutyiban

Mégis kinek jut ilyen eszébe? A debreceni lakost felháborították a hétfő este történtek.

Haon.hu

Már hozzá lehetünk szokva ahhoz, hogy az emberek néha képesek olyan dolgokat is tréfásnak gondolni, ami még véletlenül sem az. Az pedig, ha ezzel még kárt is okoznak, különösen bosszantó, főleg, ha sosem derült ki, ki tette. Hasonlóan rossz élménye volt hétfő este egy debreceni lakosnak is. 

A tojást a debreceni lakás ablakának dobták neki
A tojást a debreceni lakás ablakának dobták neki
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A férfi a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban számolt be róla, hogy egy vagy több ismeretlen tojást dobott a földszinti lakásának az ablakára. Mint írta, valószínűleg úgy gondolták, az ablakuk egy rántotta kezdetének jó lesz, de reggeli helyett csak egy jó adag takarítás sült ki a dologból.

A szőnyeget is összekente a bedobott tojás
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ha földszinten laksz Debrecenben, csukd be az ablakot, hacsak nem vágysz egy tojásos meglepire a kanapén. Szerencsétek van, hogy az elektronikai eszközünk csak minimálisan lett tojásos. A TV-met és a laptopomat elkaptátok... De gondolkozzatok el, hogy egy kisbaba szobának az ablakán is bedobhattátok volna. Ha még zárva lett volna az ablak, nem lennék ennyire feldúlt...

– olvasható a bejegyzésben. 

A laptop sem maradt ki a „jóból”
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Mint írta, a tettesnek azt üzenik, ez nem főzőshow, nem paintball, hanem egyszerűen csak kellemetlen és még veszélyes is lehetett volna.

