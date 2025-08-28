Több, mint gyanús: tojásos fantom szedi áldozatait Debrecenben?

Szokatlan meglepetés várt egy nőre a cívisvárosban: az egyik Debrecenben Hallottam-csoportba feltöltött bejegyzés szerint ugyanis amíg távol volt, megdobálták az autóját tojással. A váratlan ajándékról képeket is töltött fel.

Felháborító! Tojással dobáltak meg egy parkoló autót Debrecenben

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Ma a kocsimmal a Híd utcán parkoltam és mire visszaértem, teledobálták tojással. Nem gondolnám, hogy olyan helyre álltam, ahol bárkit is zavartam volna. De ha igen, akkor se rongálja meg a kocsimat, hanem hagyjon egy üzenetet. Vigyázzatok az értékeitekre!

- írja a bejegyzéshez az autó tulajdonosa.

Egyesek még mindig a dedóban érzik magukat..

- írja az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő szerint több autót is megdobáltak már. De nem csak járműveket dobálnak a cívisvárosban...

A vezetőülésnél lévő ablakot is megdobták

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Nem ez volt az első eset, amikor tojásokkal támadtak Debrecenben

