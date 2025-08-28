augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

28°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt mégis miért?

2 órája

Több, mint gyanús: tojásos fantom szedi áldozatait Debrecenben?

Címkék#autó#debrecen#dobálás#tojás

Vajon mit gondolhatott az elkövető? Nem ez az első eset, amikor hasonló „viccet” követnek el Debrecenben.

Haon.hu

Szokatlan meglepetés várt egy nőre a cívisvárosban: az egyik Debrecenben Hallottam-csoportba feltöltött bejegyzés szerint ugyanis amíg távol volt, megdobálták az autóját tojással. A váratlan ajándékról képeket is töltött fel. 

Felháborító! Tojással dobáltak meg egy parkoló autót Debrecenben
Felháborító! Tojással dobáltak meg egy parkoló autót Debrecenben
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Ma a kocsimmal a Híd utcán parkoltam és mire visszaértem, teledobálták tojással. Nem gondolnám, hogy olyan helyre álltam, ahol bárkit is zavartam volna. De ha igen, akkor se rongálja meg a kocsimat, hanem hagyjon egy üzenetet. Vigyázzatok az értékeitekre!

- írja a bejegyzéshez az autó tulajdonosa. 

Egyesek még mindig a dedóban érzik magukat..

- írja az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő szerint több autót is megdobáltak már. De nem csak járműveket dobálnak a cívisvárosban...

A vezetőülésnél lévő ablakot is megdobták
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Nem ez volt az első eset, amikor tojásokkal támadtak Debrecenben

Kedden számoltunk be egy másik esetről, amikor szintén tojásokat dobáltak a cívisvárosban, akkor egy földszinti ház ablakán keresztül akcióztak ismeretlen tettesek. A felháborító tettről bővebben itt írtunk:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu