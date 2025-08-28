2 órája
Több, mint gyanús: tojásos fantom szedi áldozatait Debrecenben?
Vajon mit gondolhatott az elkövető? Nem ez az első eset, amikor hasonló „viccet” követnek el Debrecenben.
Szokatlan meglepetés várt egy nőre a cívisvárosban: az egyik Debrecenben Hallottam-csoportba feltöltött bejegyzés szerint ugyanis amíg távol volt, megdobálták az autóját tojással. A váratlan ajándékról képeket is töltött fel.
Ma a kocsimmal a Híd utcán parkoltam és mire visszaértem, teledobálták tojással. Nem gondolnám, hogy olyan helyre álltam, ahol bárkit is zavartam volna. De ha igen, akkor se rongálja meg a kocsimat, hanem hagyjon egy üzenetet. Vigyázzatok az értékeitekre!
- írja a bejegyzéshez az autó tulajdonosa.
Egyesek még mindig a dedóban érzik magukat..
- írja az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő szerint több autót is megdobáltak már. De nem csak járműveket dobálnak a cívisvárosban...
Nem ez volt az első eset, amikor tojásokkal támadtak Debrecenben
Kedden számoltunk be egy másik esetről, amikor szintén tojásokat dobáltak a cívisvárosban, akkor egy földszinti ház ablakán keresztül akcióztak ismeretlen tettesek. A felháborító tettről bővebben itt írtunk:
Fotókon a debreceni barbárság! Felháborító, mit dobtak be egy lakás ablakán, úszott minden a trutyiban
