Hibás terméket cserélt volna vissza, végül lopással vádolták meg a debreceni áruházban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A bejegyzést létrehozó férfi azt írta, az üzletben nem egészen azzal az elbánással szembesült, amit az ember ilyenkor elvárna: lekezelőek voltak vele, ráadásul arra sem voltak hajlandóak, hogy megvizsgálják a terméket, mondván, ha pár napja vette és megfelelően használta, annak egészen biztos, hogy semmi baja nincsen! A történet azonban nem ér itt véget,

amikor szerette volna elhagyni az üzletet a korábban vásárolt, általa selejtként visszahozott termékkel lopás gyanújával hirtelen megállították.

A történet itt véget is ér, bár azt mi magunk sem tudjuk, hogy ezt mivel lehetett volna még fokozni. Egy biztos, borzasztó egy napja volt a vásárlónak, aki a jelek és eddigi beszámolója szerint egy selejt terméket és jó pár kellemetlen beszélgetést kapott a nyakába a pénzéért.

