augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

26°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne már!

1 órája

Hibás terméket cserélt volna vissza, végül lopással vádolták meg a debreceni áruházban

Címkék#lopás#debrecen#jótállás#vásárlás

Haon.hu

Hibás terméket cserélt volna vissza, végül lopással vádolták meg a debreceni áruházban – számolt be róla a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A történet szerint az egyik belvárosi üzletben vásárolt, azonban a termékről pár nappal később kiderült, hogy selejt, ezért visszavitte azt az üzletbe. A problémák ekkor kezdődtek...

Hibás terméket cserélt volna vissza, végül lopással vádolták meg a debreceni áruházban
Hibás terméket cserélt volna vissza, végül lopással vádolták meg a debreceni áruházban 
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A bejegyzést létrehozó férfi azt írta, az üzletben nem egészen azzal az elbánással szembesült, amit az ember ilyenkor elvárna: lekezelőek voltak vele, ráadásul arra sem voltak hajlandóak, hogy megvizsgálják a terméket, mondván, ha pár napja vette és megfelelően használta, annak egészen biztos, hogy semmi baja nincsen! A történet azonban nem ér itt véget,

amikor szerette volna elhagyni az üzletet a korábban vásárolt, általa selejtként visszahozott termékkel lopás gyanújával hirtelen megállították.

A történet itt véget is ér, bár azt mi magunk sem tudjuk, hogy ezt mivel lehetett volna még fokozni. Egy biztos, borzasztó egy napja volt a vásárlónak, aki a jelek és eddigi beszámolója szerint egy selejt terméket és jó pár kellemetlen beszélgetést kapott a nyakába a pénzéért.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu