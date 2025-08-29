2 órája
10 millió forinttal támogatják a tehetséges debreceni fiatalokat
Debrecen támogatja a tehetséggondozó programokat. Idén is több cívisvárosi fiatalt támogattak a Debrecen Város Bálja során befolyt összegből.
Debrecen Város Bálja 2025-ben is a jótékonyság jegyében zajlott. A szervezők – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara – a rendezvény bevételéből összesen 10 millió forintot ajánlottak fel tehetséges debreceni diákok és mentortanáraik támogatására. A támogatásokat 2025. augusztus 29-én a Régi Városházán rendezett ünnepélyes átadón nyújtották át - írja a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében a város önkormányzata.
A támogatás a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány által kiírt, a „Tehetséges tanulók projektmegvalósításának támogatására” címmel középiskolások részére kiírt pályázata révén valósul meg. A kiemelkedően tehetséges fiatalok középiskolai tanulmányaihoz, valamint szakmai fejlődésük segítéséhez, a város szakképzési rendszerének, valamint a gimnáziumi oktatás színvonalának gazdagításához hozzájárulni hivatott pályázat a fiatalok mentorálásának fontosságára, valamint a mentori tevékenység népszerűsítésére is fel kívánta hívni a figyelmet.
Papp László, Debrecen polgármestere köszöntőjében többek közt elmondta:
Egy város életében mindig a legnagyobb kérdés az, hogy a jövőt hogyan tervezze, hogyan készítse elő? Mit tud tenni annak érdekében, hogy a jövő perspektivikus legyen?
A polgármester továbbá megköszönte a diákoknak, hogy felfedezik magukban a tehetséget, s megköszönte a mentortanárok munkáját, azt, hogy ott állnak diákjaik mögött. A tehetségek kibontakoztatását a város örömmel támogatja a jövőben is.
A támogatott diákok és a projektjeik:
Budai Bence, a Debreceni Ady Endre Gimnázium 10. osztályos tanulója. Mentortanára: dr. Bagossi Edit Krisztina
A projekt címe: „Álarc mögött.” Célja, egy olyan kisfilm készítése, amely a commedia dell'arte figurái köré, a színház és a művészet jelentőségére épül. A történet üzenete a színház, a színjátszás és összességében a művészet jótékony hatása az emberi lélekre, valamint az, hogy a művészet ereje képes az embereket különbözőségük ellenére is közösséggé kovácsolni.
A projekt megvalósítása során megismerkedhetünk a filmművészettel, eredménye nyomán azzal az örökérvényű és mindenki számára szóló üzenettel, hogy a színház, a színjátszás és a művészet mindenkié, hatása gyógyító és felszabadító erejű.
Czapák Dániel, a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum 10. osztályos tanulója. Mentortanára: Borbélyné dr. Bacsó Viktória
A projekt címe: Moduláris vezeték nélküli eszköz, rugalmas, érzékelő alapú előrejelző karbantartáshoz. A projekt célja egy újfajta, gyártósorokra alkalmazott karbantartási eszköz létrehozása. Az eszköz egy gyorsulásmérő szenzorból áll, amely egy 3D-s tok segítségével bármilyen motorra elhelyezhető és ipari helyzetben könnyen alkalmazható. Az eszköz 1000 db méretéből kiszámolja az FFT (Fast Furior Transform) csúcsértéket, és ezeket az adatokat egy saját weboldalra küldi. Amennyiben a csúcsérték eltér, a felhasználót e-mailben értesíti a rendszer. A tesztpad előre jelzi az üzemi gépsorok meghibásodását, így a karbantartás időben történő elvégzésével elkerülhető a gépsor meghibásodása, az esetleges javítás miatti leállás.
Az eszköz alkalmazásával jelentős idő és pénz spórolható meg a termelésben.
Fodor Tamás, a Debreceni Szakképzési Centrum Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola 9. osztályos tanulója. Mentortanára: Varga Bernadett
A projekt keretében a pályázó olyan bútortörténeti tablókat szeretne készíteni, amelyek hozzájárulnak a diákok szakmai ismereteinek gyarapításához. A tervezett 10 tabló látványosan és pontosan dolgozza föl az egyes korszakok stílusjegyeit, bútortípusait. Jól alkalmazhatóak olyan rugalmas tanulási utak, mint a Dobbantó program, a Műhelyiskola, és az orientációs évfolyam keretében tanuló diákok számára.
Gubacsi Áron Máté, a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 12. osztályos tanulója. Mentortanára: Hagymási Gyula Levente
A projekt címe: Vezérfonal – Kommunikációs platform iskolai rendszerekhez. A projekt célja egy olyan modern cross-platform mobilalkalmazás fejlesztése, amely az oktatási intézményen belüli információáramlást és kommunikációt támogatja. A rendszer különös figyelmet fordít a hiteles, ellenőrizhető és célszerű információközlésre, valamint a résztvevők közötti hatékony együttműködésére.
A fejlesztés főként a tanárok, diákok és intézményi vezetők közötti digitális kapcsolatot kívánja megerősíteni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Horváth Anna, a Debreceni Szakképzési Centrum Kreatív Technikum 13. osztályos tanulója. Mentortanára: Kohári Tibor Sándor
Az „Álomerdő” – egy misztikus utazás a művészet és természet határán című projekt célja egy természetközeli, álomszerű és interaktív kiállítás létrehozása, amely vizuális élmények révén segíti a látogatókat az elmélyülésben. A kiállítás egyszerre kínál esztétikai élményt és közösségi teret, ahol a művészet, a természet és a fantázia találkozik.
A cél továbbá, hogy a fiatalokat kreatív tevékenységekre ösztönözze, mentális feltöltődést nyújtson, valamint platformot biztosítson a művészi és közösségi önkifejezéshez.
Kovács Szabolcs, a Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 11. osztályos tanulója. Mentortanára: Kovács István Zoltán
A projekt címe: Egyszerűsített vizsgáztató rendszer fejlesztése a szoftverfejlesztői ágazati vizsga támogatására. A projekt célja egy egyszerű, webes alapú vizsgáztató szoftver fejlesztése, amely segíti az informatikai ágazati vizsgák lebonyolítását, a túl komplex platformok helyett kifejezetten az ágazati vizsgák egyszerű, stabil kivitelezést szolgálva.
Egy olyan, célzottan vizsgáztatásra fejlesztett rendszer létrehozása, amely egyszerűen kezelhető, megbízható, és képes automatikusan lebonyolítani az elméleti vizsga teljes folyamatát: a kérdés kiosztásától az időkezelésen át az automatikus kiértékelésig.
Köszörüs Sára, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 11. osztályos tanulója. Mentortanára: dr. Kapusi Kálmán
A projekt címe: „I think this is the beginning of a beutiful friendship”. Az angol nyelvű cím választása nem véletlen, mivel a projekt célja Jorge Rivera-Herrans fiatal amerikai zeneszerző „EPIC: The Musical” című nagysikerű és rendkívül népszerű alkotásának egy részéből egy 35-45 perces, 6 dalból álló magyar nyelvű, angol feliratos videóanyag készítése.
Amennyiben a szerző az elkészült anyag alapján hozzájárul a dalok elénekléséhez és magyarországi bemutatásához, a későbbiekben akár az eredeti musical hazai ősbemutatójának lehetőségét is lehetővé teszi.
Mezei Benjámin, a Debreceni Ady Endre Gimnázium 9. osztályos tanulója. Mentortanára: dr. Bagossi Edit Krisztina
A projekt célja a „Vár még rád a holnap!” című zenés színdarab megvalósítása. A színdarab a kamaszokról szól. Mindennapi életükről, nehézségeikről, csalódásaikról, belső vívódásaikról és a határtalan lázadásról. Mezei Benjámin a projekt teljes megvalósításáért felel. Ő a történet írója és dalszerzője, valamint a darab rendezője is, ami igen jelentős kihívás egy ilyen fiatal ember számára.
Tehetsége és elhivatottsága azonban garancia arra, hogy egy igazán nagyszerű produkció szülessen.
Sarkadi Áron, a Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola 11. osztályos tanulója. Mentortanára: Polgári Zsolt.
A projekt címe: Zöld tankonyha – környezetbarát megoldások a gyakorlatban. A projekt központi eleme az iskola területén olyan magaságyások kialakítása, művelése és fenntartása, ahol fűszernövényeket és szezonális zöldségeket termesztenek. A zöldségeket, fűszernövényeket egyrészt frissen a tankonyhai gyakorlati foglalkozásokon, másrészt az idényt követően szárított formában szeretnék felhasználni, illetve tárolni. Ezzel párhuzamosan egy komposztáló rendszert is szeretnének kiépíteni, a komposztot pedig a vénkerti közösségi kertben hasznosítani.
További cél a helyi fenntarthatósági kezdeményezések, így a Future of Debrecen bekapcsolása a projektbe.
Tanyi Péter, a Fazekas Mihály Gimnázium 10. osztályos tanulója. Mentortanára: Adorján László
A projekt címe: Országos Tudományos és Innovációs Olimpia – Ad-Ex technológia: egy innovatív válasz a hatékony hűtés kihívásaira. A projekt célja egy olyan szabadalmaztatható hűtőtechnológiai mérnöki fejlesztés megvalósítása a hozzá kapcsolódó működési összefüggések, számítási modellek, szimulációk és műszaki tervrajzok rendszerezett kidolgozásával, amelynek neve: Ad-Ex technológia. Ez a technológia a jelenlegi, elterjedt kompressziós hűtőrendszerekkel szemben lényegesen gyorsabb hűtést tesz lehetővé, amely nagyobb hőmérséklet-különbséget létrehozva hatékonyabb megoldást kínál bizonyos hűtőkészülékekben.
(Adorján László nem tudott jelen lenni az eseményen, így az oklevelet egy későbbi időpontban veszi át.)
Ajánljuk még:
Megható fotókon Kathi Béla temetése, így búcsúztak az ikontól – videóval
Már kint van a riasztás! Ekkora vihar csaphat le Hajdú-Biharra a hétvégén