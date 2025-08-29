Debrecen Város Bálja 2025-ben is a jótékonyság jegyében zajlott. A szervezők – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara – a rendezvény bevételéből összesen 10 millió forintot ajánlottak fel tehetséges debreceni diákok és mentortanáraik támogatására. A támogatásokat 2025. augusztus 29-én a Régi Városházán rendezett ünnepélyes átadón nyújtották át - írja a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében a város önkormányzata.

Több tehetséges fiatalt is támogat Debrecen önkormányzata

Forrás: DMJV

A támogatás a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány által kiírt, a „Tehetséges tanulók projektmegvalósításának támogatására” címmel középiskolások részére kiírt pályázata révén valósul meg. A kiemelkedően tehetséges fiatalok középiskolai tanulmányaihoz, valamint szakmai fejlődésük segítéséhez, a város szakképzési rendszerének, valamint a gimnáziumi oktatás színvonalának gazdagításához hozzájárulni hivatott pályázat a fiatalok mentorálásának fontosságára, valamint a mentori tevékenység népszerűsítésére is fel kívánta hívni a figyelmet.

10 millió forinttal támogatják a tehetséges debreceni fiatalokat

Forrás: DMJV

Papp László, Debrecen polgármestere köszöntőjében többek közt elmondta:

Egy város életében mindig a legnagyobb kérdés az, hogy a jövőt hogyan tervezze, hogyan készítse elő? Mit tud tenni annak érdekében, hogy a jövő perspektivikus legyen?

A polgármester továbbá megköszönte a diákoknak, hogy felfedezik magukban a tehetséget, s megköszönte a mentortanárok munkáját, azt, hogy ott állnak diákjaik mögött. A tehetségek kibontakoztatását a város örömmel támogatja a jövőben is.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: DMJV

A támogatott diákok és a projektjeik:

Budai Bence, a Debreceni Ady Endre Gimnázium 10. osztályos tanulója. Mentortanára: dr. Bagossi Edit Krisztina

A projekt címe: „Álarc mögött.” Célja, egy olyan kisfilm készítése, amely a commedia dell'arte figurái köré, a színház és a művészet jelentőségére épül. A történet üzenete a színház, a színjátszás és összességében a művészet jótékony hatása az emberi lélekre, valamint az, hogy a művészet ereje képes az embereket különbözőségük ellenére is közösséggé kovácsolni.

A projekt megvalósítása során megismerkedhetünk a filmművészettel, eredménye nyomán azzal az örökérvényű és mindenki számára szóló üzenettel, hogy a színház, a színjátszás és a művészet mindenkié, hatása gyógyító és felszabadító erejű.

Czapák Dániel, a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum 10. osztályos tanulója. Mentortanára: Borbélyné dr. Bacsó Viktória

A projekt címe: Moduláris vezeték nélküli eszköz, rugalmas, érzékelő alapú előrejelző karbantartáshoz. A projekt célja egy újfajta, gyártósorokra alkalmazott karbantartási eszköz létrehozása. Az eszköz egy gyorsulásmérő szenzorból áll, amely egy 3D-s tok segítségével bármilyen motorra elhelyezhető és ipari helyzetben könnyen alkalmazható. Az eszköz 1000 db méretéből kiszámolja az FFT (Fast Furior Transform) csúcsértéket, és ezeket az adatokat egy saját weboldalra küldi. Amennyiben a csúcsérték eltér, a felhasználót e-mailben értesíti a rendszer. A tesztpad előre jelzi az üzemi gépsorok meghibásodását, így a karbantartás időben történő elvégzésével elkerülhető a gépsor meghibásodása, az esetleges javítás miatti leállás.

Az eszköz alkalmazásával jelentős idő és pénz spórolható meg a termelésben.

Fodor Tamás, a Debreceni Szakképzési Centrum Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola 9. osztályos tanulója. Mentortanára: Varga Bernadett

A projekt keretében a pályázó olyan bútortörténeti tablókat szeretne készíteni, amelyek hozzájárulnak a diákok szakmai ismereteinek gyarapításához. A tervezett 10 tabló látványosan és pontosan dolgozza föl az egyes korszakok stílusjegyeit, bútortípusait. Jól alkalmazhatóak olyan rugalmas tanulási utak, mint a Dobbantó program, a Műhelyiskola, és az orientációs évfolyam keretében tanuló diákok számára.