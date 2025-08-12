Luxusautó és sukár gádzsik – tarol a videó, amit a Fényes udvarban forgattak, ezt látni kell!

Ahogy azt olvasóink már láthatták, mulatós zenétől volt hangos nemrégiben a Fényes udvar Debrecenben: Rézműves Márkó és sógora, Balogh Trió Joci vett rövid időre birtokba egy parkolót, ugyanis a Nem hiszem el című dalukhoz forgattak videóklipet. Zenei munkásságuk lassan már évtizedes távlatban mérhető. Rézműves Márkót már 2016-ban megismerte és megszerette egy ország, amikor is a Ham Ko Ham frontembereként többször is lehengerelték az X-Faktor közönségét.

Mulatós Debrecenből: máris tarol a Youtube-on Rézműves Márkó és Balogh Trió Joci dala, a Nem hiszem el

Forrás: Haon

A művész napjainkban is több mint 80 ezer követővel büszkélkedhet a legnépszerűbb közösségi oldalán, de zenésztársát, Balogh Trió Jocit is közel 35 ezer ember követi már. Klipforgatásukkor Joci a Haonnak azt is elárulta, a mostani daluk két stílust vegyít, a manele és a magyar mulatós ötvözete.