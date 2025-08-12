2 órája
Luxusautó és sukár gádzsik – tarol a videó, amit a Fényes udvarban forgattak, ezt látni kell!
A klip különlegessége, hogy azt a művészek Debrecenben, a Fényes udvarban forgatták. Tízezerszám gyűjti a nézőket a Youtube-on Rézműves Márkó és Balogh Trió Joci dala, a Nem hiszem el, már a hazai legfelkapottabb dalok listájára is felkerült.
Ahogy azt olvasóink már láthatták, mulatós zenétől volt hangos nemrégiben a Fényes udvar Debrecenben: Rézműves Márkó és sógora, Balogh Trió Joci vett rövid időre birtokba egy parkolót, ugyanis a Nem hiszem el című dalukhoz forgattak videóklipet. Zenei munkásságuk lassan már évtizedes távlatban mérhető. Rézműves Márkót már 2016-ban megismerte és megszerette egy ország, amikor is a Ham Ko Ham frontembereként többször is lehengerelték az X-Faktor közönségét.
A művész napjainkban is több mint 80 ezer követővel büszkélkedhet a legnépszerűbb közösségi oldalán, de zenésztársát, Balogh Trió Jocit is közel 35 ezer ember követi már. Klipforgatásukkor Joci a Haonnak azt is elárulta, a mostani daluk két stílust vegyít, a manele és a magyar mulatós ötvözete.
Hófehér Ferrari és fullos csajok a Fényesudvarban - ekkora bulit még nem látott a lakótelep! - fotókkal, videóval
Tarol a YouTube-on Rézműves Márkó és Balogh Trió Joci debreceni száma
Nagyot robbantott a dal, cikkünk írásakor még 24 óra sem telt el a feltöltése óta, de már túl volt az 50 ezer megtekintésen! Ezzel az eredménnyel ráadásul nemcsak a rajongók figyelmét sikerült kivívnia, a Youtube magyarországi felkapott zenéinek slágerlistájára is felkerült a nóta.
Mutatjuk, hogy zajlott a Rézműves Márkó és Balogh Trió Joci klipforgatása a Fényes udvarban:
Fotókon a klipforgatás legjobb pillanatai, ha lemaradtál volna:
Ferrarival forgattak klipet DebrecenbenFotók: HAON