1 órája
Örömhír a debreceni autósoknak, újranyitottak egy lezárt útszakaszt!
Jó hírt közölt az önkormányzat. Újra birtokba vehetik a közlekedők az egyik forgalmas debreceni kereszteződést.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, végeztek a munkálatokkal a Külsővásártér - Nyugati - Széchényi utcai csomópontban, az autósok azonban nem vehették azt egyből használatba: az aszfalt magas hőmérséklete miatt azt még nem lehetett visszaadni a forgalomnak.
Ahogy azt a debreceni önkormányzat a szombati közleményében írta, a kivitelező folyamatosan ellenőrzi az aszfalt hőmérsékletét és amint lehet, visszanyitja a lezárt útszakaszt. A Hajdú-Biharra vasárnap délelőtt lecsapó hidegfront és az eltelt idő úgy néz ki meg is tette a hatását, ugyanis az önkormányzat vasárnap délben azt közölte:
a kivitelező újra megnyitotta a lezárt csomóponti részt.
Ajánljuk még:
„Hígítóvíz” kerül a csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!
Megérkezett a hidegfront Hajdú-Biharba is, jégesőt és viharokat hozhat magával – videóval!