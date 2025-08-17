augusztus 17., vasárnap

Hála az égnek!

1 órája

Örömhír a debreceni autósoknak, újranyitottak egy lezárt útszakaszt!

Jó hírt közölt az önkormányzat. Újra birtokba vehetik a közlekedők az egyik forgalmas debreceni kereszteződést.

Haon.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, végeztek a munkálatokkal a Külsővásártér - Nyugati - Széchényi utcai csomópontban, az autósok azonban nem vehették azt egyből használatba: az aszfalt magas hőmérséklete miatt azt még nem lehetett visszaadni a forgalomnak.

Örömhír a debreceni autósoknak, újranyitottak egy lezárt útszakaszt!
Feloldanak egy útlezárást Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Ahogy azt a debreceni önkormányzat a szombati közleményében írta, a kivitelező folyamatosan ellenőrzi az aszfalt hőmérsékletét és amint lehet, visszanyitja a lezárt útszakaszt. A Hajdú-Biharra vasárnap délelőtt lecsapó hidegfront és az eltelt idő úgy néz ki meg is tette a hatását, ugyanis az önkormányzat vasárnap délben azt közölte: 

a kivitelező újra megnyitotta a lezárt csomóponti részt.

