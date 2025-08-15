Közösség és összetartozás
3 órája
Családi napot tartottak a debreceni városrészben, új hagyományt teremtenének – fotókkal
Civil összefogással rendezték meg az eseményt. Először tartottak családi napot az egyik debreceni városrészben.
A debreceni lencztelepi templom melletti közösségi téren, lencztelepi és paci civil összefogással rendezték meg az első hagyományőrző családi napot – számolt be róla közösségi oldalán Pósán László.
Értékes kezdeményezés Debrecen városrészében
Az országgyűlési képviselő úgy véli, a hagyományok ápolása erősíti a helyi identitást és a közösségi összetartozást. Amíg egy közösség él, addig megvannak a közös hagyományai is, ezért az ilyen kezdeményezések különösen értékesek és támogatandók.
Családi nap Debrecenben, a LencztelepenFotók: Facebook / Dr. Pósán László
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!El Camino
7 órája
Elbúcsúzott családjától, barátaitól és két kutyájától is a hajdúsági politikus
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre