augusztus 15., péntek

Mária névnap

26°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség és összetartozás

3 órája

Családi napot tartottak a debreceni városrészben, új hagyományt teremtenének – fotókkal

Címkék#debrecen#családi nap#Lencztelep

Civil összefogással rendezték meg az eseményt. Először tartottak családi napot az egyik debreceni városrészben.

Haon.hu

A debreceni lencztelepi templom melletti közösségi téren, lencztelepi és paci civil összefogással rendezték meg az első hagyományőrző családi napot – számolt be róla közösségi oldalán Pósán László.

Először rendeztek családi napot Debrecenben, a Lencztelepen
Először rendeztek családi napot Debrecenben, a Lencztelepen
Forrás: Facebook / Dr. Pósán László

Értékes kezdeményezés Debrecen városrészében

Az országgyűlési képviselő  úgy véli, a hagyományok ápolása erősíti a helyi identitást és a közösségi összetartozást. Amíg egy közösség él, addig megvannak a közös hagyományai is, ezért az ilyen kezdeményezések különösen értékesek és támogatandók.

Családi nap Debrecenben, a Lencztelepen

Fotók: Facebook / Dr. Pósán László

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu