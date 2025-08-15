Családi napot tartottak a debreceni városrészben, új hagyományt teremtenének – fotókkal

A debreceni lencztelepi templom melletti közösségi téren, lencztelepi és paci civil összefogással rendezték meg az első hagyományőrző családi napot – számolt be róla közösségi oldalán Pósán László.

Először rendeztek családi napot Debrecenben, a Lencztelepen

Forrás: Facebook / Dr. Pósán László

Értékes kezdeményezés Debrecen városrészében

Az országgyűlési képviselő úgy véli, a hagyományok ápolása erősíti a helyi identitást és a közösségi összetartozást. Amíg egy közösség él, addig megvannak a közös hagyományai is, ezért az ilyen kezdeményezések különösen értékesek és támogatandók.