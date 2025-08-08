1 órája
Virágba borult Debrecen – fotókon és videón mutatjuk a legszebbeket!
A nyár utolsó hónapjában különleges színekbe öltözött a cívisváros. Ezek Debrecen legszebb virágai.
A cívisváros idén nyáron is kitett magáért: lépten-nyomon virágpompába botlik az ember. Debrecen legszebb virágai most sem okoznak csalódást, hisz a gondosan ápolt virágágyások és parkok nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem igazi felüdülést is a nyári hőségben.
Nagy a választék - ezek Debrecen legszebb virágai
Bár közeleg a cívisváros egyik legnagyobb látványossága is, a Debreceni Virágkarnevál, ez a virágözön kétség kívül már önmagában is ünnep. Fotóinkon lencsevégre kaptuk a legszebbeket: többek között a babarózsa és a japánakác is verseng a figyelemért.
A város szinte minden pontján megjelennek a nyár színei: rózsaszín, lila, narancssárga, sárga és piros virágok teszik élővé a belvárosi forgatagot. Számos csomópont mellett a Csokonai Színháznál, a Nagytemplom környékén és a Dósa Nádor téren is virágillat és színkavalkád kíséri az arra járókat.
Debrecen legszebb virágaiFotók: Czinege Melinda
A látvány azonban nemcsak a turistákat, hanem a helyieket is ámulatba ejti.
Egy-egy megálló a színes virágok mellett igazi felfrissülés a hétköznapok rohanásában. Aki teheti, már most érdemes elindulni egy virágos sétára!
