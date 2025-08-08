Virágba borult Debrecen – fotókon és videón mutatjuk a legszebbeket!

A cívisváros idén nyáron is kitett magáért: lépten-nyomon virágpompába botlik az ember. Debrecen legszebb virágai most sem okoznak csalódást, hisz a gondosan ápolt virágágyások és parkok nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem igazi felüdülést is a nyári hőségben.

Debrecen legszebb virágai idén sem okoznak csalódást, színpompában tündököl a város

Fotó: Czinege Melinda

Nagy a választék - ezek Debrecen legszebb virágai

Bár közeleg a cívisváros egyik legnagyobb látványossága is, a Debreceni Virágkarnevál, ez a virágözön kétség kívül már önmagában is ünnep. Fotóinkon lencsevégre kaptuk a legszebbeket: többek között a babarózsa és a japánakác is verseng a figyelemért.

A város szinte minden pontján megjelennek a nyár színei: rózsaszín, lila, narancssárga, sárga és piros virágok teszik élővé a belvárosi forgatagot. Számos csomópont mellett a Csokonai Színháznál, a Nagytemplom környékén és a Dósa Nádor téren is virágillat és színkavalkád kíséri az arra járókat.