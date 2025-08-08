augusztus 8., péntek

László névnap

27°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Virágba borult Debrecen – fotókon és videón mutatjuk a legszebbeket!

Címkék#Debrecen#virág#legszebb

A nyár utolsó hónapjában különleges színekbe öltözött a cívisváros. Ezek Debrecen legszebb virágai.

Molnár Nikolett

A cívisváros idén nyáron is kitett magáért: lépten-nyomon virágpompába botlik az ember. Debrecen legszebb virágai most sem okoznak csalódást, hisz a gondosan ápolt virágágyások és parkok nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem igazi felüdülést is a nyári hőségben.

Debrecen legszebb virágai idén sem okoznak csalódást, színpompában tündököl a város
Debrecen legszebb virágai idén sem okoznak csalódást, színpompában tündököl a város
Fotó: Czinege Melinda

Nagy a választék - ezek Debrecen legszebb virágai

Bár közeleg a cívisváros egyik legnagyobb látványossága is, a Debreceni Virágkarnevál, ez a virágözön kétség kívül már önmagában is ünnep. Fotóinkon lencsevégre kaptuk a legszebbeket: többek között a babarózsa és a japánakác is verseng a figyelemért.

A város szinte minden pontján megjelennek a nyár színei: rózsaszín, lila, narancssárga, sárga és piros virágok teszik élővé a belvárosi forgatagot. Számos csomópont mellett a Csokonai Színháznál, a Nagytemplom környékén és a Dósa Nádor téren is virágillat és színkavalkád kíséri az arra járókat. 

Debrecen legszebb virágai

Fotók: Czinege Melinda

A látvány azonban nemcsak a turistákat, hanem a helyieket is ámulatba ejti.

Egy-egy megálló a színes virágok mellett igazi felfrissülés a hétköznapok rohanásában. Aki teheti, már most érdemes elindulni egy virágos sétára!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu