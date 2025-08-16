augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Helyi közélet

2 órája

Elkészültek a munkálatokkal, hamarosan újra autózható lesz ez a forgalmas debreceni útszakasz

Címkék#debrecen#közlekedés#forgalomkorlátozás

Addig azonban egyes buszok és trolik is terelőútvonalon közlekednek. Ha a körülmények kedvezőek lesznek, hamar visszakaphatják az autósok a lezárt szakaszt.

Haon.hu

Elkészültek a munkálatokkal, de egyelőre még forgalmi akadály áll fenn a Külsővásártér - Nyugati - Széchényi utcai csomópontban – tudatta szombat délelőtti közleményében a debreceni önkormányzat. 

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mint írták, a csomópont-átépítés 3. ütemének munkálata, a kétrétegű aszfaltozása elkészült az István út felőli részen, azonban az aszfalt magas hőmérséklete miatt azt még nem lehet visszaadni a forgalomnak. 

A kivitelező folyamatosan ellenőrzi az aszfalt hőmérsékletét, és amint lehet, visszanyitja a lezárt útszakaszt. 

A tömegközlekedési járművek az útszakasz megnyitásáig terelőútvonalon közlekednek – olvasható a közleményben.

