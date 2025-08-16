2 órája
Elkészültek a munkálatokkal, hamarosan újra autózható lesz ez a forgalmas debreceni útszakasz
Addig azonban egyes buszok és trolik is terelőútvonalon közlekednek. Ha a körülmények kedvezőek lesznek, hamar visszakaphatják az autósok a lezárt szakaszt.
Elkészültek a munkálatokkal, de egyelőre még forgalmi akadály áll fenn a Külsővásártér - Nyugati - Széchényi utcai csomópontban – tudatta szombat délelőtti közleményében a debreceni önkormányzat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!
Mint írták, a csomópont-átépítés 3. ütemének munkálata, a kétrétegű aszfaltozása elkészült az István út felőli részen, azonban az aszfalt magas hőmérséklete miatt azt még nem lehet visszaadni a forgalomnak.
A kivitelező folyamatosan ellenőrzi az aszfalt hőmérsékletét, és amint lehet, visszanyitja a lezárt útszakaszt.
A tömegközlekedési járművek az útszakasz megnyitásáig terelőútvonalon közlekednek – olvasható a közleményben.
Ajánljuk még:
Brutális fotókon a 47-esen történt baleset, több embert is a mentők vittek el!
„Több fürdőt kipróbáltunk, de ez a legjobb” – ezen a hajdú-bihari strandon kényeztetik magukat az emberek – fotókkal