Óvatosan, ha erre jársz! – megadták magukat a lámpák az egyik forgalmas debreceni kereszteződésben!

Nem működnek a közlekedési lámpák a Füredi út és a Dózsa György utca kereszteződésében Debrecenben – hívta fel rá a figyelmet egy olvasónk. Mint írta, hatalmas a fejetlenség a kereszteződésben, a kocsisor időnként egészen a Füredi úti McDonald's étteremig fel-feltorlódik.

Megadták magukat a közlekedési lámpák a Dózsa György utca és a Füredi út kereszteződésében csütörtök délelőtt

Forrás: olvasói fotó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A hiba kapcsán megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, válaszuk esetén cikkünk frissül.

Ajánljuk még: