augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

2 órája

Óvatosan, ha erre jársz! – megadták magukat a lámpák az egyik forgalmas debreceni kereszteződésben!

Címkék#debrecen#közlekedés#közlekedési lámpa#Füredi út

Egy darabig most érdemes elkerülni az érintett útszakaszt.

Haon.hu

Nem működnek a közlekedési lámpák a Füredi út és a Dózsa György utca kereszteződésében Debrecenben – hívta fel rá a figyelmet egy olvasónk. Mint írta, hatalmas a fejetlenség a kereszteződésben, a kocsisor időnként egészen a Füredi úti McDonald's étteremig fel-feltorlódik. 

Megadták magukat a közlekedési lámpák a Dózsa György utca és a Füredi út kereszteződésében csütörtök délelőtt
Megadták magukat a közlekedési lámpák a Dózsa György utca és a Füredi út kereszteződésében csütörtök délelőtt
Forrás: olvasói fotó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A hiba kapcsán megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, válaszuk esetén cikkünk frissül.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu