Felhívás
2 órája
Óvatosan, ha erre jársz! – megadták magukat a lámpák az egyik forgalmas debreceni kereszteződésben!
Egy darabig most érdemes elkerülni az érintett útszakaszt.
Nem működnek a közlekedési lámpák a Füredi út és a Dózsa György utca kereszteződésében Debrecenben – hívta fel rá a figyelmet egy olvasónk. Mint írta, hatalmas a fejetlenség a kereszteződésben, a kocsisor időnként egészen a Füredi úti McDonald's étteremig fel-feltorlódik.
A hiba kapcsán megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, válaszuk esetén cikkünk frissül.
