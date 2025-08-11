Mindenki óvatosan közlekedjen! Nem működik Debrecenben egy jelzőlámpa

Közösségi oldalán osztotta meg a Liget Tér, hogy Debrecenben, a Kinizsi utcai vasúti átjárónál nem működik a lámpa. Mint írják, hol piros jelzéssel, leengedett sorompóval nem jön a vonat, hol nem működik a jelzőlámpa; se fehéren, se pirosan nem világít. A balesetek elkerülése érdekében mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen az adott átjárónál.

Nem működik Debrecenben a Kinizsi utcai vasúti átjárónál a jelzőlámpa

Forrás: Facebook / Liget tér

