Helyi közélet
1 órája
Mindenki óvatosan közlekedjen! Nem működik Debrecenben egy jelzőlámpa
Nem világított egy hajdú-bihari forgalmas átkelőhelyen a jelzőlámpa. Fokozottan figyeljünk Debrecenben!
Közösségi oldalán osztotta meg a Liget Tér, hogy Debrecenben, a Kinizsi utcai vasúti átjárónál nem működik a lámpa. Mint írják, hol piros jelzéssel, leengedett sorompóval nem jön a vonat, hol nem működik a jelzőlámpa; se fehéren, se pirosan nem világít. A balesetek elkerülése érdekében mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen az adott átjárónál.
