augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

22°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Mindenki óvatosan közlekedjen! Nem működik Debrecenben egy jelzőlámpa

Címkék#debrecen#közlekedés#jelzőlámpa

Nem világított egy hajdú-bihari forgalmas átkelőhelyen a jelzőlámpa. Fokozottan figyeljünk Debrecenben!

Haon.hu

Közösségi oldalán osztotta meg a Liget Tér, hogy Debrecenben, a Kinizsi utcai vasúti átjárónál nem működik a lámpa. Mint írják, hol piros jelzéssel, leengedett sorompóval nem jön a vonat, hol nem működik a jelzőlámpa; se fehéren, se pirosan nem világít. A balesetek elkerülése érdekében mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen az adott átjárónál.

Nem működik Debrecenben a Kinizsi utcai vasúti átjárónál a jelzőlámpa
Nem működik Debrecenben a Kinizsi utcai vasúti átjárónál a jelzőlámpa
Forrás: Facebook / Liget tér 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu