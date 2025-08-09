Helyi közélet
2 órája
Közel 200 növénnyel szépült meg a debreceni kereszteződés
Néhány hete adtak át a lakosságnak a környéken egy gyalogos-átkelőhelyet.
200 növénnyel szépült meg a debreceni kereszteződés a Csigekert és Bölcs utcák találkozásánál
Forrás: Facebook/Barcsa Lajos
Néhány hete adtuk át a lakosság által régóta várt gyalogos-átkelőhelyet a Csigekert utca – Bölcs utca kereszteződésében, és az itt élők máris tettek egy újabb lépést a környezetük szebbé tételéért - írja közösségi oldalán Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere.
A Csigekert és Köntöskert Zöld Jövőjéért Egyesület szervezésében, közel 200 növény került elültetésre – a környék igazi közösségi összefogással zöldült tovább
- tette hozzá.
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
Tegnap, 10:56
Tragédia történt a debreceni nagyáruházban, a mosdóban hunyt el egy férfi
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre