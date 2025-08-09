Közel 200 növénnyel szépült meg a debreceni kereszteződés

Néhány hete adtuk át a lakosság által régóta várt gyalogos-átkelőhelyet a Csigekert utca – Bölcs utca kereszteződésében, és az itt élők máris tettek egy újabb lépést a környezetük szebbé tételéért - írja közösségi oldalán Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere.

200 növénnyel szépült meg a debreceni kereszteződés a Csigekert és Bölcs utcák találkozásánál

Forrás: Facebook/Barcsa Lajos

A Csigekert és Köntöskert Zöld Jövőjéért Egyesület szervezésében, közel 200 növény került elültetésre – a környék igazi közösségi összefogással zöldült tovább

- tette hozzá.