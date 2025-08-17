augusztus 17., vasárnap

2 órája

„Hígítóvíz” kerül a csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!

Címkék#debrecen#lakópark#fészek#Széles Diána

A vízmű szakemberei hamar tisztázták a helyzetet. Mutatjuk, miért kerül „HV-1-jelű hígítóvíz” a Fészek lakópark csőrendszerébe.

Haon.hu

Az ősz folyamán víziközmű-fejlesztés kezdődik a Fészek lakóparkban, amely része a debreceni szennyvíztelephez és a város egészére kiterjedő hálózatfejlesztéshez kapcsolódó munkáknak – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. Mint írta, ezzel kapcsolatban a napokban a kivitelező szórólapot helyezett el az érintett utcákban, ahol a „HV-1-jelű hígítóvíz” szakmai kifejezést használta, amely néhány lakóban aggodalmat váltott ki.

„Hígítóvíz” kerül az csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Széles Diána a lakossági visszajelzések alapján azonnal tájékoztatást kért a szakemberektől, akik válaszukban az alábbiakat közölték:
– A „hígítóvíz” nem azt jelenti, hogy a csőben bármilyen vegyszert – például hígítót – áramoltatnának, hanem egyszerűen csak vizet jelent. 

Tehát az érintett utcákban vízvezeték épül. Ahogyan a kifejezésből is látszik, ezt a vizet hígításra fogják felhasználni annak érdekében, hogy a debreceni gyárak – szinte egyedülálló módon a világon – ipari vízszükségletük jelentős részét a debreceni szennyvíz felhasználásával biztosíthassák – részletezték.

A technológia lényege, hogy az ipari üzemek számára szükséges vizet nagyrészt tisztított szennyvízből biztosítják, amelynek hígításához egyszerű, tiszta vizet használnak fel. Azaz a telepítendő vezetékben folyó vízzel a tisztított szennyvizet fogják hígítani. Ez a megoldás jelentősen csökkenti az ipari parkokban működő, munkahelyteremtő gyárak ivóvíz-felhasználását. 

A csőben tehát NEM hígító, mint vegyszer, hanem egyszerűen csak víz fog folyni!

– mutattak rá a szakemberek.

A bejegyzésből az is kiderült, a vezeték nyomvonala a Tócópart és a Kecskerágó utca érintett szakaszán kizárólag önkormányzati területen, az aszfaltos út alatt halad majd, nem a zöldterületen. Ez különösen lényeges, mert így a lakók saját beruházásai (kapubejárók, növények, egyéb szépítések) érintetlenek maradnak. A kivitelező a víziközmű-fejlesztés után köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Ennek érdekében – ahogyan minden hasonló beruházásnál – állapotfelmérést végeznek, hogy később ne legyen vita abból, mi számít eredeti állapotnak.

Széles Diána megjegyezte, többen érdeklődtek a munka pontos műszaki tartalma iránt is, ezért augusztus 18-án 14 órakor a beruházó szakembereivel együtt tájékoztatót tartanak a Régi Városházán (Piac u. 20.), ahol az érintett utcák lakói minden kérdésükre választ kaphatnak.

