Iskolakezdés

22 perce

Több intézmény is új külsővel várja a debreceni diákokat

Felkészülten várja a cívisváros a diákokat. Szeptember elsejétől ismét megnyitják kapuikat a debreceni intézmények.

Folyamatosan zajlanak a nyári karbantartások és felújítások a debreceni intézményekben – számolt be róla közösségi oldalán Barcsa Lajos. Mint írja, megtekintették Széles Diánával a Lilla Téri Általános Iskola két tagintézményét, valamint a Hatvani István Általános Iskolában is új játszótérrel bővült az udvar. 

Új játszótérre bővült a debreceni Hatvani István Általános Iskola
Forrás: Instagram / Barcsa Lajos
Forrás: Instagram / Barcsa Lajos

Több fejlesztés is zajlik Debrecenben

Emellett számos más intézményben is fejlesztések zajlanak, hogy a diákok szeptemberben megújult környezetben kezdhessék a tanévet.

