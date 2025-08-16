Iskolakezdés
22 perce
Több intézmény is új külsővel várja a debreceni diákokat
Felkészülten várja a cívisváros a diákokat. Szeptember elsejétől ismét megnyitják kapuikat a debreceni intézmények.
Folyamatosan zajlanak a nyári karbantartások és felújítások a debreceni intézményekben – számolt be róla közösségi oldalán Barcsa Lajos. Mint írja, megtekintették Széles Diánával a Lilla Téri Általános Iskola két tagintézményét, valamint a Hatvani István Általános Iskolában is új játszótérrel bővült az udvar.
Több fejlesztés is zajlik Debrecenben
Emellett számos más intézményben is fejlesztések zajlanak, hogy a diákok szeptemberben megújult környezetben kezdhessék a tanévet.
