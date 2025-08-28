57 perce
Elfogytak a jelzők arra, amit ez a két fiatal fiú tett egy idős asszonnyal Debrecenben!
Hihetetlen! Amíg él, nem felejti el ezt az esetet a debreceni nő.
Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy idős asszony elesett a cívisvárosban, a Görgey utcában, ezt követően nem sokkal két fiatal fiú érkezett a nőhöz.
Keresem azt a 2 fiatalembert, akik kedden a Görgey utca 12. szám környékén a földön fekvő anyósom segítségére siettek. Felsegítették és hazakísérték. Nagyon szépen köszönöm nektek! Hála az égnek, horzsolásokkal megúszta az esést
- írja a bejegyzés szerzője a posztban.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hozzáteszi, ha magukra ismernek a fiatalok, szeretné nekik személyesen is megköszönni a kedvességüket. A poszt néhány perc alatt rengeteg pozitív reakciót kapott.
Ez is érdekelhet:
Olvasni is szörnyű, amit a fehér BMW-s tett Debrecennél – még megdöbbentőbb, amit utána írt