augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

16°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azta!

57 perce

Elfogytak a jelzők arra, amit ez a két fiatal fiú tett egy idős asszonnyal Debrecenben!

Címkék#debrecen#segítség#idős nő

Hihetetlen! Amíg él, nem felejti el ezt az esetet a debreceni nő.

Haon.hu

Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy idős asszony elesett a cívisvárosban, a Görgey utcában, ezt követően nem sokkal két fiatal fiú érkezett a nőhöz.

Elesett egy idős nő Debrecenben, két fiatal fiú segített neki
Elesett egy idős nő Debrecenben, két fiatal fiú segített neki
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Keresem azt a 2 fiatalembert, akik kedden a Görgey utca 12. szám környékén a földön fekvő anyósom segítségére siettek. Felsegítették és hazakísérték. Nagyon szépen köszönöm nektek! Hála az égnek, horzsolásokkal megúszta az esést

- írja a bejegyzés szerzője a posztban. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hozzáteszi, ha magukra ismernek a fiatalok, szeretné nekik személyesen is megköszönni a kedvességüket. A poszt néhány perc alatt rengeteg pozitív reakciót kapott.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu