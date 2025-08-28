Elfogytak a jelzők arra, amit ez a két fiatal fiú tett egy idős asszonnyal Debrecenben!

Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy idős asszony elesett a cívisvárosban, a Görgey utcában, ezt követően nem sokkal két fiatal fiú érkezett a nőhöz.

Elesett egy idős nő Debrecenben, két fiatal fiú segített neki

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Keresem azt a 2 fiatalembert, akik kedden a Görgey utca 12. szám környékén a földön fekvő anyósom segítségére siettek. Felsegítették és hazakísérték. Nagyon szépen köszönöm nektek! Hála az égnek, horzsolásokkal megúszta az esést

- írja a bejegyzés szerzője a posztban.

Hozzáteszi, ha magukra ismernek a fiatalok, szeretné nekik személyesen is megköszönni a kedvességüket. A poszt néhány perc alatt rengeteg pozitív reakciót kapott.

