augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

19°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem semmi

1 órája

Éjszakai sátrazásra készült a pár, debrecenieknek kellett segíteni rajtuk

Címkék#debrecen#bolt#sátor#horgászbolt#Tisza-tó

Rosszul indult a házaspár kikapcsolódása. Egy debreceni boltban azonban nem várt fordulatot vett az ügy.

Haon.hu

A Tisza-tó partjára indult sátorozni egy házaspár augusztus 19-én, azonban kellemetlen meglepetésben volt részük, mikor odaértek, és fel szerették volna állítani az átmeneti otthonuknak szánt sátrat. A feleség részletesen be is számolt az esetről és arról is, ami ezután történt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban

Sátrazni akartak, debreceniek segítettek a párnak
Sátrazni akartak, debreceniek segítettek a párnak
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írta, újonnan vették a sátrat, ám a csomag kibontásakor kiderült, hogy a gyári csomagolásból hiányzik a teljes leszúró készlet és egy merevítő rúd. A posztoló ekkor azonban autóba is ült, az irányt pedig az egyik debreceni horgászbolt felé vette. A történet pedig itt vett újabb nem várt fordulatot: 

a boltban az eladók nagyon kézsségesen, nem kifogásokat keresve kb. félóra alatt megoldották a problémát. A hiányzó elemeket megkaptuk ingyen és bérmentve! Ezt követően a sátrat tudtuk használni! Le a kalappal a bolt előtt, ritka az ilyen hozzáállás. Ilyen boltokból, eladókból kellene nagyon sok!

– emelte ki a nő. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A kommentekben is kiemelték, hogy a bolt is szuper, valamint az eladók is segítőkészek. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu