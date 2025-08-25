1 órája
Éjszakai sátrazásra készült a pár, debrecenieknek kellett segíteni rajtuk
Rosszul indult a házaspár kikapcsolódása. Egy debreceni boltban azonban nem várt fordulatot vett az ügy.
A Tisza-tó partjára indult sátorozni egy házaspár augusztus 19-én, azonban kellemetlen meglepetésben volt részük, mikor odaértek, és fel szerették volna állítani az átmeneti otthonuknak szánt sátrat. A feleség részletesen be is számolt az esetről és arról is, ami ezután történt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban.
Mint írta, újonnan vették a sátrat, ám a csomag kibontásakor kiderült, hogy a gyári csomagolásból hiányzik a teljes leszúró készlet és egy merevítő rúd. A posztoló ekkor azonban autóba is ült, az irányt pedig az egyik debreceni horgászbolt felé vette. A történet pedig itt vett újabb nem várt fordulatot:
a boltban az eladók nagyon kézsségesen, nem kifogásokat keresve kb. félóra alatt megoldották a problémát. A hiányzó elemeket megkaptuk ingyen és bérmentve! Ezt követően a sátrat tudtuk használni! Le a kalappal a bolt előtt, ritka az ilyen hozzáállás. Ilyen boltokból, eladókból kellene nagyon sok!
– emelte ki a nő.
A kommentekben is kiemelték, hogy a bolt is szuper, valamint az eladók is segítőkészek.
