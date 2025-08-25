Éjszakai sátrazásra készült a pár, debrecenieknek kellett segíteni rajtuk

A Tisza-tó partjára indult sátorozni egy házaspár augusztus 19-én, azonban kellemetlen meglepetésben volt részük, mikor odaértek, és fel szerették volna állítani az átmeneti otthonuknak szánt sátrat. A feleség részletesen be is számolt az esetről és arról is, ami ezután történt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban.

Sátrazni akartak, debreceniek segítettek a párnak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írta, újonnan vették a sátrat, ám a csomag kibontásakor kiderült, hogy a gyári csomagolásból hiányzik a teljes leszúró készlet és egy merevítő rúd. A posztoló ekkor azonban autóba is ült, az irányt pedig az egyik debreceni horgászbolt felé vette. A történet pedig itt vett újabb nem várt fordulatot:

a boltban az eladók nagyon kézsségesen, nem kifogásokat keresve kb. félóra alatt megoldották a problémát. A hiányzó elemeket megkaptuk ingyen és bérmentve! Ezt követően a sátrat tudtuk használni! Le a kalappal a bolt előtt, ritka az ilyen hozzáállás. Ilyen boltokból, eladókból kellene nagyon sok!

– emelte ki a nő.

A kommentekben is kiemelték, hogy a bolt is szuper, valamint az eladók is segítőkészek.

