Közlekedés

2 órája

Újabb megállót zárnak le Debrecenben

Címkék#debrecen#közlekedés#megállóhely

Újabb megállót zárnak le ideiglenes a cívisvárosban. Közműépítési munkákat végeznek Debrecenben, a Kassai úton.

Haon.hu

2025. augusztus 25-én, hétfőn üzemkezdettől, előreláthatólag szeptember 07-én, vasárnap üzemzárásig, a debreceni Kassai úton közműépítési munkákat végeznek, emiatt az Árpád tér irányában található Főnix Aréna megállóhelyet ideiglenesen lezárják számolt be róla DKV.  

Újabb megállót zárnak le ideiglenes Debrecenben
Újabb megállót zárnak le ideiglenes Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mint írják, az érintett időszakban, a 3, 3A, 5, 5A jelzésű trolibuszok, valamint a 22, 22Y, 73, 73A jelzésű autóbuszok a 80 méterrel hátrébb kialakított, ideiglenes megállóhelyen állnak meg.  

