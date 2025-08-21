Újabb megállót zárnak le Debrecenben

2025. augusztus 25-én, hétfőn üzemkezdettől, előreláthatólag szeptember 07-én, vasárnap üzemzárásig, a debreceni Kassai úton közműépítési munkákat végeznek, emiatt az Árpád tér irányában található Főnix Aréna megállóhelyet ideiglenesen lezárják számolt be róla DKV.

Újabb megállót zárnak le ideiglenes Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írják, az érintett időszakban, a 3, 3A, 5, 5A jelzésű trolibuszok, valamint a 22, 22Y, 73, 73A jelzésű autóbuszok a 80 méterrel hátrébb kialakított, ideiglenes megállóhelyen állnak meg.

