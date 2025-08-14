augusztus 14., csütörtök

Helyi közélet

2 órája

Olyat tett a debreceni buszsofőr, amit az internetezők sem hagytak szó nélkül! – fotóval

Sokan nem erre számítottak. Az egyik népszerű debreceni csoportba került fel a bejegyzés.

Haon.hu

Számos történetet osztottunk már meg Debrecenből; voltak szívmelengető és kevésbé kedves történetek. Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba került fel egy újabb bejegyzés egy debreceni buszsofőr cselekedetéről. 

Olyat tett a debreceni buszsofőr, amit az internetezők sem hagytak szó nélkül!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Emberségből jelesre vizsgázott a debreceni buszsofőr

Ahogy a fotón is jól látható a buszsofőr segített egy mozgáskorlátozott utasnak a felszállásban. Mint írja a bejegyzés írója is:

Az úriemberek akinek egy lába volt csupán / nem hajléktalan /járókerettel próbált a buszhoz elérni. A buszsofőr megállt, kiszállt a buszból és felsegítette a járműre az utast. Utána gurult be a buszmegállóba!

Emberségből jelesre vizsgázott a debreceni buszsofőr
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A kommentelők is rövid időn belül reagáltak a bejegyzésre. Többen gratuláltak a buszsofőrnek:

Minden tiszteletem a buszsofőrnek vannak még jó emberek

