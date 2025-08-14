Több debreceni buszmegállóban hiába várakozol, nem fog érkezni a busz

Továbbra is aszfaltozási munkálatokat végeznek Debrecenben, a Böszörményi úton emiatt két buszmegállóhelyet is lezárnak – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Két buszmegállóhelyet is lezárnak Debrecenben

Lezárják a Füredi úti megállót

2025. augusztus 15-én, pénteken 8:00 órától, előreláthatólag augusztus 16., szombat üzemkezdetig aszfaltozási munkákat végeznek a Böszörményi úton, ezért a Doberdó utca irányában található Füredi út elnevezésű megállóhelyet lezárják.

A munkák ideje alatt a 14, 14Y, 15, 15H, 15Y, 15YH, 22, 22Y, 34, 34A, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A, 61 és 93 jelzésű autóbuszok a megállóhelyet nem érintik.

A Kertváros megállóhelyet is lezárják Debrecenben

2025. augusztus 18-án, hétfőn 8:00 órától, előreláthatólag augusztus 19., kedd üzemkezdetig aszfaltozási munkákat végeznek a Böszörményi úton, ezért a Segner tér irányában található Kertváros elnevezésű megállóhelyet lezárják. A munkák ideje alatt a 14, 14Y, 15, 15H, 15Y, 15YH, 24, 24Y, 34, 34A, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A, 61 és 93 jelzésű autóbuszok a megállóhelyet nem érintik.

