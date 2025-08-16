Debreceni Virágkarnevál
„Az éjjel soha nem érhet véget”? – éjszakai járatok sora segíti majd a bulizókat Debrecenben
Villamosok és autóbuszok is segítik majd a bulizni vágyókat a Debreceni Virágkarnevál éjszakáján.
A Debreceni Virágkarnevál éjszakájára több járattal is készül a DKV Zrt. – derült ki a közlekedési vállalat szombati közleményéből. Ebben azt írták, több éjszakai járatot is indítanak majd, villamosok és autóbuszok egyaránt az utazóközönség szolgálatába állnak majd.
Augusztus 20-án 23:59 után az alábbi éjszakai járatok indulnak:
1-es villamos vonalon az Egyetem irányába 00:05-kor, 2-es villamos vonalon a Doberdó utca irányába 00:00-kor indulnak a villamosok.
- A Kistemplom megállóhelyről 00:00-kor 18Y-os járat indul a Széna tér, 00:05-kor 47Y-os járat indul a Tégláskert utca irányába.
- A Csokonai Színház (Burgundia utca felé) megállóhelyről 00:00-kor 15Y-os autóbusz indul a Bayk András utca irányába.
- A Csokonai Színház (Segner tér felé) megállóhelyről összevont józsai járat indul 00:00-kor a Csokonai Színház – Széchenyi utca – Nyugati utca – Böszörményi út – 35-ös főút – Szentgyörgyfalvi út – Sillye Gábor utca – Felsőjózsai utca – Gönczy Pál utca – Bocskai István út – Tokaji utca –
Templom utca – Alsójózsai utca útvonalon.
- A Debreceni Ítélőtábla megállóhelyről 00:00-kor 3A trolibusz indul a Kassai út és 19-es autóbusz indul a Sámsoni út irányába. 00:05-kor pedig 125-ös autóbusz indul a Veres Péter utca irányába.
