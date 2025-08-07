augusztus 7., csütörtök

Ez durva!

1 órája

Teljesen elvesztette az eszét egy debreceni autós, egy hajszálon múlt a tömegbaleset! – videóval!

Többek életét is veszélybe sodorta egy autós csütörtök reggel Debrecenben. Az akciófilmbe illő debreceni jelenetekről videó is készült!

Haon.hu

Elképesztő jeleneteket kapott lencsevégre egy menetrögzítő kamera csütörtök reggel Debrecenben, a Vámospércsi úton. A megrázó esetről a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban számolt be a veszélyes forgalmi szituációt elszenvedő autós, a fedélzeti kamera felvételével a nézők igen nagy részét sikerült is sokkolnia. A látottak alighanem többszörösen is kimerítik a közúti veszélyeztetés fogalmát...

Egy hajszálon múlt a tömegkarambol, teljesen elvesztette az eszét egy debreceni autós!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Hirtelen előzés, majd büntetőfékezés: teljesen elvesztette az eszét Debrecenben egy autós?!

A mindössze fél perces videóba egy roppant veszélyes előzés és egy módszeres büntetőfékezés is belefért, utóbbira ráadásul még csak mentsége sem lehet, hiszen senki sem volt még csak a közelében sem, amikor a Vámospércsi út közepén hirtelen fékezni kezdte autóját. A részletekről a videók közzétételekor számolt be az esetet elszenvedő autós.

Az agresszív sofőr problémája az volt, hogy a Veres Péter utcától a sebességhatárt betartva közlekedtem

– magyarázta, majd azt is megjegyezte, előzetesen már kapott egy, a nemzetközi jelnyelvben is félreértelmezhetetlen, középső ujjas „üdvözlést” és mint kiderült, nem volt rest viszonozni azt. Nem lepődnénk meg egyébként, ha ez olaj lett volna a tűzre...

A posztolót több kommentelő is a hatóságokhoz irányította, sőt olyan is akadt közöttük, aki más autósok figyelmét is igyekezett felhívni a jelenségre, hogy hasonló esetekben eljuthassanak a rendőrséghez a szóban forgó felvételek.

Ezért jó, ha van kamera!

– állapította is meg a szituációt elemezvén az egyik autós.

A debreceni büntetőfékezésről készült videót alább tekinthetik meg:

