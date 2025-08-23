Igazi dzsungelhangulat uralkodott a debreceni villamoson

A karneváli héten a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. egy újdonsággal rukkolt elő: karneváli villamost készítettek, amely a Debreceni Virágkarnevál ideje alatt közlekedett. Most ismét egy újdonsággal készültek a DKV munkatársai, igazi dzsungelhangulatot teremtettek a járművön.

Dzsungelé változott a debreceni villamos

Forrás: Facebook / Zoo Debrecen

Állatkerti villamos Debrecenben

A napokban közlekedő villamoson az utasok találkozhattak kígyóval, kaméleonnal és papagájjal is. A legbátrabb gyerekek még a kezükbe is vették az állatokat.

