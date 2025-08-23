augusztus 23., szombat

Igazi dzsungelhangulat uralkodott a debreceni villamoson

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. folyamatosan meglepi utasait. Legutóbb virágok díszítették a debreceni villamosokat, most pedig a vadon kelt életre a járatokon.

Haon.hu

A karneváli héten a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. egy újdonsággal rukkolt elő: karneváli villamost készítettek, amely a Debreceni Virágkarnevál ideje alatt közlekedett. Most ismét egy újdonsággal készültek a DKV munkatársai, igazi dzsungelhangulatot teremtettek a járművön.

Dzsungelé változott a debreceni villamos
Dzsungelé változott a debreceni villamos
Forrás: Facebook / Zoo Debrecen 

Állatkerti villamos Debrecenben

A napokban közlekedő villamoson az utasok találkozhattak kígyóval, kaméleonnal és papagájjal is. A legbátrabb gyerekek még a kezükbe is vették az állatokat.

A különleges karneváli villamosról készült fotóinkat és videóinkat itt tekinthetik meg:

 

