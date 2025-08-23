46 perce
Igazi dzsungelhangulat uralkodott a debreceni villamoson
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. folyamatosan meglepi utasait. Legutóbb virágok díszítették a debreceni villamosokat, most pedig a vadon kelt életre a járatokon.
A karneváli héten a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. egy újdonsággal rukkolt elő: karneváli villamost készítettek, amely a Debreceni Virágkarnevál ideje alatt közlekedett. Most ismét egy újdonsággal készültek a DKV munkatársai, igazi dzsungelhangulatot teremtettek a járművön.
Állatkerti villamos Debrecenben
A napokban közlekedő villamoson az utasok találkozhattak kígyóval, kaméleonnal és papagájjal is. A legbátrabb gyerekek még a kezükbe is vették az állatokat.
A különleges karneváli villamosról készült fotóinkat és videóinkat itt tekinthetik meg:
