Azt hitték, csak beázott a plafon a szoboszlói lakásban, horrorisztikus, mik bújtak belőle elő! – fotókkal, videóval!

Döbbenet! Szúrós rovarok lepték el a lakóházat, amikor a plafonon keresztül „kukucskált be” egy darázsfészek Hajdúszoboszlón.

Balogh Efraim
Azt hitték, csak beázott a plafon a szoboszlói lakásban, horrorisztikus, mik bújtak belőle elő! – fotókkal, videóval!

Még az ellenségeinek se kívánna ilyet az ember, mint ami ebben a hajdúszoboszlói házban történt… Döbbenetes sztori látott napvilágot augusztus 13-án délután Boros Tibor méhrajbefogó közösségi oldalán: akár az egyiptomi sáskacsapás, ízeltlábúak hatalmas raja félemlítette meg az embereket, csak éppen bent egy lakóházban, ahol darázsraj volt a hívatlan vendég, amikor kilyukasztotta a plafont egy darázsfészek Hajdúszoboszlón.

A plafonon keresztül szakadt át a darázsfészek Hajdúszoboszlón

Boros Tibor méhrajbefogó Facebook-csoportjába töltötte fel a megdöbbentő fotókat és videókat, amelyeken jól látszik, hogy darazsak lepték el a házat, ami pedig még inkább sokkoló, hogy nem az ablakon vagy az ajtón, hanem a plafonon keresztül. De ez vajon hogyan történhetett meg? 

A szezonban ez történik, a darazsak mindenhová beköltöznek, ahol nagyobb üreg van. Általában födémekbe, szellőzőrendszerekbe mennek be, ott építkeznek. Tavasszal, amikor helyet keres magának a királynő, elkezdi tulajdonképpen a szezont, építkezik, petézik, és mikor megszületnek a kicsik, akkor lepik el a házakat, és itt is ez történt

 – magyarázta Boros Tibor a Haonnak.

– Beázáshoz hasonló foltot csinálnak a plafonon, sokan összekeverik a kettőt. A fészek belső hőmérséklete 30-35 Celsius-fok, és ha nem tud szellőzni a födém, akkor folt keletkezik a páralecsapódás miatt. Illetve, rágnak is, mert bővítik a fészküket, így pedig annyira elgyengítik a mennyezetet, hogy a végére már csak a festék tartja a fészket, azon csinálnak egy pici lyukat, majd ott tódulnak befelé. Sajnos, azzal még nagyobb kárt okoznak az emberek, hogy Chemotoxot használnak, betömik a lyukakat purhabbal, szilikonnal, WD-40-nel fújkálják. Ha darázsfészket látunk, akkor szakembert kell hívni egyből, nem magánakciózni!

 – szögezte le, utalva arra, hogy nem kifizetődő a darázsirtás házilag. Hozzátette, a megoldás ilyenkor úgy néz ki, hogy bontással szedik ki a darazsakat, ennek a folyamata látható a fotókon és a videókon is.

