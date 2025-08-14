Csőtörés történt Debrecenben, órákig nem lesz víz ezen a területen! – frissítve!

Az egyik Debrecen-Józsai csoportban többen is arra panaszkodnak, hogy vízhiány van Felsőjózsán. Az egyik kommentelő szerint elvágtak egy vízvezetéket, amely a terület vízellátásáról gondoskodik. A csőtörésről megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t is.

Csőtörés történt Felsőjózsán, az egész városrészben nincs víz

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A vízműtől kapott tájékoztatás szerint feltehetően a környéken dolgozó munkások eltörtek egy nagy átmérőjű ellátóvezetéket, ezért Felsőjózsán nincs víz. A munkatársak ezekben a percekben érkeztek a helyszínre, és megkezdték a kár felmérését.

FRISSÍTÉS: Ekkor állhat helyre a csőtörés után a vízellátás

A Debreceni Vízmű időközben arról tájékoztatott, hogy a munkatársak a helyszínen vannak. Technikai megoldásként tolózárak átállításával Alsójózsa felől próbálják ellátni a felsőjózsai településrészt, amíg a helyreállítási munkát végzik. Várhatóan a délután folyamán elvégzik a szükséges javításokat.

FRISSÍTÉS 2:

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint Felsőjózsán 16 órára helyreállt a vízszolgáltatás.

