Áll a víz egy debreceni iskola parkolójában, órákig nem lesz víz ezen a környéken! – fotókkal!

Csőtörés történt kedd reggel Debrecenben – tudta meg a Haon. A jelenségre a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport több tagja is felhívta a környéken lakók figyelmét, többen fotókat és videókat is megosztottak a Vénkerti Általános Iskola környékén tapasztalt állapotokról.

Csőtörés Debrecenben: áll a víz egy debreceni iskola parkolójában, órákig nem lesz víz ezen a környéken

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Csőtörés Debrecenben: elöntötte a víz a parkolót!

A csőtörés miatt a Debreceni Vízmű Zrt. egy közleményt is kiadott, amelyből kiderült, a munkatársaik már lezárták az érintett területet és megkezdték a hiba elhárítását.

A vízmű közleményében azt írta, a vízszolgáltatás várhatóan a kora délutáni órákban áll majd helyre.

Úgy tudjuk, több lakótömböt is érinti a probléma, de a közelben található élelmiszerüzletet már nem.

Áll a víz egy debreceni iskola parkolójában, órákig nem lesz víz ezen a környéken

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Ajánljuk még: