Áll a víz egy debreceni iskola parkolójában, órákig nem lesz víz ezen a környéken! – fotókkal!
A vízmű szakemberei már hozzáláttak a hiba elhárításához. Kedd reggel történt csőtörés Debrecenben.
Csőtörés történt kedd reggel Debrecenben – tudta meg a Haon. A jelenségre a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport több tagja is felhívta a környéken lakók figyelmét, többen fotókat és videókat is megosztottak a Vénkerti Általános Iskola környékén tapasztalt állapotokról.
Csőtörés Debrecenben: elöntötte a víz a parkolót!
A csőtörés miatt a Debreceni Vízmű Zrt. egy közleményt is kiadott, amelyből kiderült, a munkatársaik már lezárták az érintett területet és megkezdték a hiba elhárítását.
A vízmű közleményében azt írta, a vízszolgáltatás várhatóan a kora délutáni órákban áll majd helyre.
Úgy tudjuk, több lakótömböt is érinti a probléma, de a közelben található élelmiszerüzletet már nem.
