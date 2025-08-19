augusztus 19., kedd

Csőtörés

1 órája

Áll a víz egy debreceni iskola parkolójában, órákig nem lesz víz ezen a környéken! – fotókkal!

A vízmű szakemberei már hozzáláttak a hiba elhárításához. Kedd reggel történt csőtörés Debrecenben.

Haon.hu

Csőtörés történt kedd reggel Debrecenben – tudta meg a Haon. A jelenségre a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport több tagja is felhívta a környéken lakók figyelmét, többen fotókat és videókat is megosztottak a Vénkerti Általános Iskola környékén tapasztalt állapotokról. 

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Csőtörés Debrecenben: elöntötte a víz a parkolót!

A csőtörés miatt a Debreceni Vízmű Zrt. egy közleményt is kiadott, amelyből kiderült, a munkatársaik már lezárták az érintett területet és megkezdték a hiba elhárítását.

A vízmű közleményében azt írta, a vízszolgáltatás várhatóan a kora délutáni órákban áll majd helyre.

Úgy tudjuk, több lakótömböt is érinti a probléma, de a közelben található élelmiszerüzletet már nem. 

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

 

