Több háztartásban sincs vízszolgáltatás, újabb csőtörés történt Debrecenben

Újabb csőtörés történt Debrecenben, az egyik helyi csoportban közzétett információk szerint a Dézsi András utcában nincs víz. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t.

Újabb csőtörés történt Debrecenben, egy gerincvezeték sérült meg

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A vízművek portálunkhoz eljuttatott információi szerint egy gerincvezetéken történt csőtörés az utcában, vízhiány csak ebben az utcában várható, amely nagyjából 20 háztartást érint.

Hozzátették, a munkálatokat elkezdték, nagyjából 14 órára végeznek a javítással.

Csütörtökön is volt csőtörés

Tegnap valószínűleg a környéken dolgozó munkások eltörtek egy ellátóvezetéket, ezért egész Felsőjózsán nem volt víz. Bővebben itt írtunk erről: