Csőtörés

4 órája

Több háztartásban sincs vízszolgáltatás, újabb csőtörés történt Debrecenben

Két napon belül ez volt a második eset. Debrecenben újabb csőtörés történt, több háztartást is érint.

Haon.hu

Újabb csőtörés történt Debrecenben, az egyik helyi csoportban közzétett információk szerint a Dézsi András utcában nincs víz. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t.

CM20250204_Csőtörés_Lahner utca_Debrecen_HAON (6)
Újabb csőtörés történt Debrecenben, egy gerincvezeték sérült meg
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

A vízművek portálunkhoz eljuttatott információi szerint egy gerincvezetéken történt csőtörés az utcában, vízhiány csak ebben az utcában várható, amely nagyjából 20 háztartást érint. 

Hozzátették, a munkálatokat elkezdték, nagyjából 14 órára végeznek a javítással. 

Csütörtökön is volt csőtörés

Tegnap valószínűleg a környéken dolgozó munkások eltörtek egy ellátóvezetéket, ezért egész Felsőjózsán nem volt víz. Bővebben itt írtunk erről:

