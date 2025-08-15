4 órája
Több háztartásban sincs vízszolgáltatás, újabb csőtörés történt Debrecenben
Két napon belül ez volt a második eset. Debrecenben újabb csőtörés történt, több háztartást is érint.
Újabb csőtörés történt Debrecenben, az egyik helyi csoportban közzétett információk szerint a Dézsi András utcában nincs víz. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Debreceni Vízmű Zrt.-t.
A vízművek portálunkhoz eljuttatott információi szerint egy gerincvezetéken történt csőtörés az utcában, vízhiány csak ebben az utcában várható, amely nagyjából 20 háztartást érint.
Hozzátették, a munkálatokat elkezdték, nagyjából 14 órára végeznek a javítással.
Csütörtökön is volt csőtörés
Tegnap valószínűleg a környéken dolgozó munkások eltörtek egy ellátóvezetéket, ezért egész Felsőjózsán nem volt víz. Bővebben itt írtunk erről:
Csőtörés történt Debrecenben, órákig nem lesz víz ezen a területen! – frissítve!
