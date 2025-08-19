Vezetőváltás a debreceni intézmény élén, hamarosan új pályázatot írhatnak ki

Két évad után távozik a debreceni igazgató

Mátyássy Szabolcs 2023 júliusában kezdte meg munkáját a Csokonai Nemzeti Színház élén, eredetileg 2028. január 31-ig szóló megbízatással. Az előterjesztés kiemeli, hogy az általa vezetett két évadban – a koronavírus-járványt követően – sikerült újra közönséggel megtölteni a teátrum nézőtereit.

Az előző szezonban 16 bemutató mellett összesen 560 színházi eseményre került sor, amelyek közel 100 ezer látogatót vonzottak.

A társulat változatos műsorral jelentkezett: prózai előadások, operák, táncprodukciók és gyermekelőadások egyaránt szerepeltek a repertoárban. Az igazgató munkáját elismerve, de az együttműködést lezárva született meg a megegyezés a távozásról.

Búcsúzik Mátyássy Szabolcs Zoltán

Forrás: MW-archív

Pályázatában Mátyássy eredetileg Szabó K. István rendezővel közösen kívánta megvalósítani művészeti elképzeléseit. A művészeti vezető azonban már egy évad után távozott a színháztól, amit követően az igazgató egy művészeti tanács felállítását tervezte. Ez a testület végül nem jött létre, helyette 2025 elejétől Halasi Dániel látta el a művészeti vezetői teendőket. Színházi körökből származó információk szerint Szabó K. István távozásának hátterében szakmai nézetkülönbségek álltak. Mátyássy korábban úgy nyilatkozott, hogy egy év alatt kiderült: teljesen eltérő elképzeléseik vannak a színház működéséről.

Vadász Dániel veszi át ideiglenesen a Csokonai Színház irányítását

Az előterjesztés alapján szeptember 1-től az új igazgató kinevezéséig Vadász Dániel, a színház jelenlegi igazgatóhelyettese kapna megbízást a vezetői feladatok ellátására. Az operaénekes-jogász-kulturális menedzser augusztus elején jelentette be közösségi oldalán, hogy elfogadta a felkérést.