Változás Debrecenben

1 órája

Vezetőváltás a debreceni intézmény élén, hamarosan új pályázatot írhatnak ki

Közös megegyezéssel megszűnik Mátyássy Szabolcs igazgató munkaviszonya szeptember elsejével. A debreceni Csokonai Színház új vezetőjének kiválasztásáig Vadász Dániel igazgatóhelyettes látja el a feladatokat.

Biró Soma

A debreceni önkormányzat közgyűlése augusztus 21-én tartja soron következő ülését, melyen a Csokonai Színházzal kapcsolatos előterjesztés is napirendre kerül. E szerint a Mátyássy Szabolcs Zoltán igazgatóval folytatott egyeztetések eredményeként a munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnik augusztus 31-i hatállyal. Hamarosan új pályázatot írnak ki az igazgatói posztra. Mutatjuk a részleteket!

Csokonai Színház, Debrecen, igazgató, Mátyássy Szabolcs Zoltán
A Csokonai Színház is napirenden lesz a következő közgyűlésen
Forrás:  MW-archív

Két évad után távozik a debreceni igazgató

Mátyássy Szabolcs 2023 júliusában kezdte meg munkáját a Csokonai Nemzeti Színház élén, eredetileg 2028. január 31-ig szóló megbízatással. Az előterjesztés kiemeli, hogy az általa vezetett két évadban – a koronavírus-járványt követően – sikerült újra közönséggel megtölteni a teátrum nézőtereit. 

Az előző szezonban 16 bemutató mellett összesen 560 színházi eseményre került sor, amelyek közel 100 ezer látogatót vonzottak.

A társulat változatos műsorral jelentkezett: prózai előadások, operák, táncprodukciók és gyermekelőadások egyaránt szerepeltek a repertoárban. Az igazgató munkáját elismerve, de az együttműködést lezárva született meg a megegyezés a távozásról.

CM20231117_Csokonai képregény_HAON (9)
Búcsúzik Mátyássy Szabolcs Zoltán
Forrás:  MW-archív

Pályázatában Mátyássy eredetileg Szabó K. István rendezővel közösen kívánta megvalósítani művészeti elképzeléseit. A művészeti vezető azonban már egy évad után távozott a színháztól, amit követően az igazgató egy művészeti tanács felállítását tervezte. Ez a testület végül nem jött létre, helyette 2025 elejétől Halasi Dániel látta el a művészeti vezetői teendőket. Színházi körökből származó információk szerint Szabó K. István távozásának hátterében szakmai nézetkülönbségek álltak. Mátyássy korábban úgy nyilatkozott, hogy egy év alatt kiderült: teljesen eltérő elképzeléseik vannak a színház működéséről.

Vadász Dániel veszi át ideiglenesen a Csokonai Színház irányítását

Az előterjesztés alapján szeptember 1-től az új igazgató kinevezéséig Vadász Dániel, a színház jelenlegi igazgatóhelyettese kapna megbízást a vezetői feladatok ellátására. Az operaénekes-jogász-kulturális menedzser augusztus elején jelentette be közösségi oldalán, hogy elfogadta a felkérést.

Vadász több évtizedes kapcsolatot ápol a debreceni színházzal, korábban hat évig volt a társulat tagja. Közleményében úgy fogalmazott, hogy a várost és a színházat szolgálni tér vissza első munkahelyére. Jelezte továbbá, hogy az igazgatói posztra kiírandó pályázaton ő is indulni kíván.

Pályázatot írnak ki az igazgatói posztra

A közgyűlési előterjesztésből kiderül, hogy szükségesnek tartják az új pályázati eljárás lebonyolítását a Csokonai Nemzeti Színház vezetői pozíciójának betöltésére. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a pályázat kiírására várhatóan a közgyűlési döntést követő hetekben kerül sor.

Az átmeneti időszakban a színház működésének folyamatossága biztosított: a 2025/26-os évad előkészítése már megtörtént, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak a zavartalan működéshez. Puskás István kulturális alpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy bár meglepte Mátyássy döntése – azt gondolta, végig tudja vinni az ötéves ciklust –, de a fenntartó tiszteletben tartja az intézményvezetői autonómiát.

A városvezetés megköszönte Mátyássy Szabolcs erőfeszítéseit, különösen azt, hogy irányítása alatt a megújult Csokonai Fórum és Csokonai Teátrum újra megtelt élettel, gazdagítva ezzel Debrecen kulturális kínálatát.

