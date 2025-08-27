augusztus 27., szerda

Figyelmeztetés

1 órája

Mentő vitte a debreceni sürgősségire, csak találgatnak, mi csípte meg a hajdú-bihari férfit – fotóval

Súlyos tüneteket tapasztalt a férfi az esetet követően. A különös csípésről fotó is készült.

Haon.hu

Csípés vagy marás miatt kötött ki egy férfi a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus sürgősségi osztályán. Az esetről a Tiszacsegén hallottam Facebook-csoportban számolt be az érintett, valamint képet is mellékelt az ujjáról. 

Különös csípés miatt került kórházba a férfi
Forrás: Facebook / Tiszacsegén hallottam

Mint azt a férfi írta, augusztus 23-án az édesanyja telkén, a Bárórész közelében megcsíptem megmarta valami. Azt nem látták, hogy mi volt, pedig négyen voltak, de az esetet követően mentővel vitték be a sürgősségire. 

Lódarázsra gondoltunk, de egyrészt a tünetek jóval súlyosabbak voltak, másrészt tovább tartottak. Továbbá a dupla csípésnyom sem jellemző lódarázsra. Elképzelhető a dupla csípésnyomból és az ezután fellépő tünetekből, hogy vipera marás történhetett. Mindezt azért osztom meg, hogyha gyermekkel, idősebb, vagy gyengébb szervezetű emberrel arra jár, legyen óvatos, figyeljen!

– emelte ki a bejegyzésébe. 

Többen találgatták, milyen csípés lehetett

A kommentekben többen is jelezték, hogy átéltek már hasonlót. Egyikük arról számolt be, hogy a póló alatt vett észre egy hatalmas, tenyérnyi foltot, benne dupla csípésnyommal, neki pókcsípést mondtak. Egy másik hozzászóló szerint szintén pók lehetett, mint írta, a dajkapók csípése elég heves tünetekkel tud járni. 

Volt, aki megjegyezte, hogy ha valóban vipera marta volna meg, akkor az sokkal látványosabb lenne. 

Az nem viperaharapás. Tartok kígyókat, ismerem a marás nyomait. Ahogy telnek a napok egyre csúnyább a helye, plusz ha nem kaptál azonnal ellenszérumot, a kórházban sem annak találták. A vipera a marás után nem tűnik el szem elől, ott vonaglik és még védekezve emeli a fejét. Láttátok volna.

– jegyezte meg egy másik hozzászóló. 

