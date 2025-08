Hatalmas károkat okozhat ez a kerti kártevő – így védekezhetsz ellene!

Mintegy 26 házatlan csigafaj közül is csupán tíz okoz kárt, a legtöbb házas csiga pedig nem fogja megrágni a növényeket, hanem leginkább a sérült növényi hajtásokkal, valamint rothadó zöldségekkel és gyümölcsökkel táplálkozik. Kitérnek arra, hogy létezik olyan meztelencsiga (nem is egy), amely nagy károkat képes okozni minden lágyszárú növényben, így a palántákban is: a friss eperben, a salátában, illetve többek között a paprikát, a retket, a káposztát és az uborkát sem kímélik, sőt, még a fűszernövényeket is óvni kell tőlük.