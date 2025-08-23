Megfojtotta egyéves kislányát egy apa Debrecenben, a holttestet pedig átadta a feleségének

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, melynek kapcsán augusztus 22-én tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint arról a teol.hu beszámolt, a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. Az eltűnt csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A pénteki sajtótájékoztatón a rendőrség képviselői beszéltek a bejelentés körülményeiről, valamint az is elmondták a sajtónak, ki az elsődleges gyanúsított a csecsemőgyilkosság ügyében. Erről a Teol cikkében olvashattok.

Gyermekgyilkosság történt 60 éve Debrecenben, Záhonyi az egyéves kislányát fojtotta meg egy sállal

Forrás: Élet elleni bűncselekmények/archív

Csecsemőgyilkosság Debrecenben

Közel 60 éve hasonló szörnyűségre ébredtek Debrecenben is, egy egyéves kislány életét oltotta ki saját édesapja.

Megdöbbentő gyermekgyilkosság történt szombatra virradóra Debrecenben: Záhonyi József villanyszerelő megfojtotta egyéves kislányát, majd nyomtalanul eltűnt. Szombaton délután váratlan fordulat történt a bűnügyben: Záhonyi József önként jelentkezett a rendőrségen és beismerte bűnösségét. Záhonyit letartóztatták

– írta meg az „Élet elleni bűncselekmények” elnevezésű portál a Magyar Nemzet nyomán.

A Magyar Nemzet 1966. február 8-án számolt be a gyermekgyilkosságról, amelyről később a Magyar Rendőrben részletesen írtak. Záhonyi a bölcsőde előtt várta feleségét, akivel ekkor már külön éltek. A férfi két hónappal korábban megverte a nőt, ezért súlyos testi sértés miatt eljárás indult ellene.

Add ide a gyereket! Érted! Nekem is jogom van hozzá!

– utasította feleségét Záhonyi, majd kiragadta kezéből a kislányt. Az anya utána ment, de Záhonyi ekkor megfenyegette, hogy ha tíz évet ül is érte, meg fogja ölni. A nő a rendőrségi ügyeletre menekült, ahol sírva mondta el a történteket, de senki sem csinált semmit.

Záhonyi közben a Dobozi-temetőbe vitte kislányát, Editkét, ahol megfojtotta egy sállal. A már ekkor is részeg férfi ezután elment a kocsmába, ahol még jobban leitta magát, aztán visszament a halott gyerekért. Karjaiba vette és elvitte a feleségéhez, aki átvette a bebugyolált gyermeket. Ekkor még nem tudta, hogy halott.

Halálra ítélték

Záhonyit másnap fogta el a rendőrség. Az jó kérdés, hogy a korábbi súlyos testi sértése, életveszélyes fenyegetései után hogy hagyhatták szabadlábon? Az pedig még jobb kérdés, hogy amikor az anya a rendőrségre menekült, miért nem tettek semmit?

Ifj. Záhonyi Józsefet több napig tartó tárgyalás után a debreceni megyei bíróság csütörtökön aljas indokból elkövetett emberölés miatt halálra ítélte. Az ítélet nem jogerős

– írta 1966. május 13-án a Népszabadság.