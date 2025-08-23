augusztus 23., szombat

Ez történt szombaton

26 perce

Az egész országot megrázta a csecsemőgyilkosság

A „banántrükk” egyre gyakoribb az önkiszolgáló kasszáknál, és komoly károkat okoz a boltoknak. Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, azonban mintegy 60 éve Debrecenben is volt egy gyermekgyilkosság. Szombati hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, melynek kapcsán augusztus 22-én tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint arról a teol.hu beszámolt, a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. Az eltűnt csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. 

Az egész országot megrázta a csecsemőgyilkosság
Az egész országot megrázta a csecsemőgyilkosság

Kíváncsi vagy, mennyibe kerülnek ezek a hajdú-bihari luxus használt autók?

El tudod képzelni magad a kedveseddel az oldaladon egy nagyon „old school”, több száz lóerős sport-, akár egy elegáns, kifinomult, gyönyörű belső térrel kidolgozott autóban ülve, közben az országúton „krúzolgatva”? Ha megszületett az idilli kompozíció a fejedben, most már csak nyerni kellene az ötösön, és keresni valahol egy csodajárgányt, amire lecsaphatsz.

Kijátszani az önkiszolgáló kasszát? Mi az a „banántrükk”?

Az elmúlt hónapokban több eset is napvilágot látott, amikor vásárlók különféle módszerekkel próbálták kijátszani az önkiszolgáló kasszákat. Nemrégiben Debrecenben tartóztattak le egy fiatal párt, akik a tavasz folyamán próbáltak trükközni egy bevásárlóközpontban – ahogy arról korábban mi is beszámoltunk.

Figyelmeztetnek az élelmiszer-utalványok átvételére

Magyarország Kormánya a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be pénteken, hogy elkezdték kinyomtatni a nyugdíjasok számára postai úton kiküldendő 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, amelyről korábban már beszámoltunk. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti az élelmiszer-utalványokat 2025-ben a nyugdíjasok számára – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta.

Négy ember vesztette életét

Két nap alatt három halálos baleset történt Hajdú-Bihar szomszédságában. Csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében. A halálos tömegszerencsétlenség a szon.hu legfrissebb információi szerint 12 embert érintett, az autóban utazó három személy közül ketten - egy nő és egy férfi - életüket vesztették, további 9 ember került kórházba, közülük heten már hazamehettek.

Döcögősen haladt a Hortobágy-halastavi Kisvasút félmilliárdos fejlesztése

Alig több mint tíz évvel azután, hogy véget ért a „Daruvonulás Hortobágyon – a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása” című európai uniós pályázat, vasútbiztonsági okok miatt már fel is függesztették a kisvasút közlekedését.

A balesethez elsőként öt debreceni rendőr érkezett meg

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél balesetre figyeltek fel. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak. A rendőrök először a Kiához szaladtak.

A tűzoltók segítették a mentők bejutását a hajdúszoboszlói házba

Szombaton kora délután riasztották a tűzoltókat Hajdúszoboszlóra, a Nap utcába, ahol egy idős személy a lakásában rekedt. 

Kiderült, mi állhatott a baleset hátterében

Újabb részleteket árultak el arról a szerencsétlenségről, amely még július 11-én történt a béri Dagonya Extrém Fesztiválon. Mint arról korábban beszámoltunk, a rendezvényen két baleset is történt, az elsőben ráadásul két hajdúböszörményi férfi is érintett volt. 

