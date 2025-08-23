26 perce
Az egész országot megrázta a csecsemőgyilkosság
A „banántrükk” egyre gyakoribb az önkiszolgáló kasszáknál, és komoly károkat okoz a boltoknak. Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, azonban mintegy 60 éve Debrecenben is volt egy gyermekgyilkosság. Szombati hírösszefoglalónk.
Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, melynek kapcsán augusztus 22-én tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint arról a teol.hu beszámolt, a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. Az eltűnt csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
Megfojtotta egyéves kislányát egy apa Debrecenben, a holttestet pedig átadta a feleségének
Kíváncsi vagy, mennyibe kerülnek ezek a hajdú-bihari luxus használt autók?
El tudod képzelni magad a kedveseddel az oldaladon egy nagyon „old school”, több száz lóerős sport-, akár egy elegáns, kifinomult, gyönyörű belső térrel kidolgozott autóban ülve, közben az országúton „krúzolgatva”? Ha megszületett az idilli kompozíció a fejedben, most már csak nyerni kellene az ötösön, és keresni valahol egy csodajárgányt, amire lecsaphatsz.
Azt se tudtuk, hogy létezik olyan luxusautó, amit Hajdú-Biharban kínálnak eladásra
Kijátszani az önkiszolgáló kasszát? Mi az a „banántrükk”?
Az elmúlt hónapokban több eset is napvilágot látott, amikor vásárlók különféle módszerekkel próbálták kijátszani az önkiszolgáló kasszákat. Nemrégiben Debrecenben tartóztattak le egy fiatal párt, akik a tavasz folyamán próbáltak trükközni egy bevásárlóközpontban – ahogy arról korábban mi is beszámoltunk.
Debrecenben is hódít a „banántrükk” – úgy verik át vele az önkiszolgáló kasszákat, ahogy nem szégyellik
Figyelmeztetnek az élelmiszer-utalványok átvételére
Magyarország Kormánya a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be pénteken, hogy elkezdték kinyomtatni a nyugdíjasok számára postai úton kiküldendő 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, amelyről korábban már beszámoltunk. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti az élelmiszer-utalványokat 2025-ben a nyugdíjasok számára – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta.
Már nyomtatják a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát, de aki nem figyel, lemaradhat róla!
Négy ember vesztette életét
Két nap alatt három halálos baleset történt Hajdú-Bihar szomszédságában. Csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében. A halálos tömegszerencsétlenség a szon.hu legfrissebb információi szerint 12 embert érintett, az autóban utazó három személy közül ketten - egy nő és egy férfi - életüket vesztették, további 9 ember került kórházba, közülük heten már hazamehettek.
Felfoghatatlan: 2 nap alatt 4 ember vesztette életét halálos balesetben Hajdú-Bihar közelében
Döcögősen haladt a Hortobágy-halastavi Kisvasút félmilliárdos fejlesztése
Alig több mint tíz évvel azután, hogy véget ért a „Daruvonulás Hortobágyon – a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása” című európai uniós pályázat, vasútbiztonsági okok miatt már fel is függesztették a kisvasút közlekedését.
A balesethez elsőként öt debreceni rendőr érkezett meg
A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél balesetre figyeltek fel. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak. A rendőrök először a Kiához szaladtak.
Óriási baleset történt az M35-ösön, a debreceni rendőrök egy telefontöltő kábellel mentettek életet
A tűzoltók segítették a mentők bejutását a hajdúszoboszlói házba
Szombaton kora délután riasztották a tűzoltókat Hajdúszoboszlóra, a Nap utcába, ahol egy idős személy a lakásában rekedt.
Tűzoltók rohantak a hajdú-bihari házhoz, idős személy miatt riasztották őket – fotókkal
Kiderült, mi állhatott a baleset hátterében
Újabb részleteket árultak el arról a szerencsétlenségről, amely még július 11-én történt a béri Dagonya Extrém Fesztiválon. Mint arról korábban beszámoltunk, a rendezvényen két baleset is történt, az elsőben ráadásul két hajdúböszörményi férfi is érintett volt.
Megszólalt a szervező, így történt a baleset a nógrádi fesztiválon, amiben két hajdú-bihari is megsérült
Ajánljuk még:
Hamarosan újabb útfelújítások kezdődnek Hajdú-Biharban, mutatjuk, melyik szakaszokat érinti – videóval
Családi nappal ünnepelte fennállásának jubileumát Hajdúvid, a béke szigete – fotókkal, videóval